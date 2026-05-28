Lần đầu tiên sữa, kem và trà sữa cùng hội tụ tại triển lãm quốc tế

Sáng 28-5, chuỗi Triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa Việt Nam lần thứ 5 (Vietnam Dairy 2026), Triển lãm Kem Việt Nam và Triển lãm trà sữa - thức uống hiện đại chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, TP Hà Nội.

Khách mời quốc tế tham quan gian trưng bày của Vinamilk tại triển lãm

Sự kiện diễn ra đến ngày 31-5 với quy mô khoảng 4.000 m2, quy tụ 250 gian hàng của doanh nghiệp, tổ chức đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Úc, Bỉ, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Mỹ, Hàn Quốc, Ireland, Nhật Bản, New Zealand, Pháp, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Trung Quốc và Việt Nam.

Triển lãm năm nay ghi nhận sự tham gia của nhiều thương hiệu trong và ngoài nước, trong đó Vinamilk là nhà tài trợ chính. Sự kiện giới thiệu đa dạng sản phẩm, công nghệ và giải pháp mới trong các lĩnh vực sữa, kem, trà sữa, đồ uống hiện đại, nguyên liệu chế biến, bao bì, kiểm nghiệm chất lượng, chuyển đổi số, phát triển bền vững và chăn nuôi bò sữa.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Quách Quang Đông, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), cho biết ngành sữa tiếp tục là một trong những ngành tiêu dùng mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế. Theo ông, quy mô thị trường sữa Việt Nam đã vượt 5,7 tỉ USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu sữa và sản phẩm từ sữa năm 2025 đạt hơn 330 triệu USD.

Đại diện Bộ Công Thương cũng đánh giá triển lãm là cầu nối để doanh nghiệp trong nước và quốc tế tăng cường giao thương, tiếp cận công nghệ mới và mở rộng thị trường.

Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam, cho biết đây là lần đầu ba triển lãm được tổ chức đồng thời nhằm xây dựng nền tảng kết nối toàn diện cho toàn chuỗi giá trị ngành sữa, thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo Hiệp hội Sữa Việt Nam, những năm gần đây, ngành sữa trong nước tăng trưởng tích cực cả về quy mô lẫn chất lượng sản phẩm, từng bước đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó, các ngành hàng như kem, trà sữa và đồ uống hiện đại cũng phát triển nhanh, góp phần mở rộng hệ sinh thái tiêu dùng. Tuy nhiên, yêu cầu về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững ngày càng cao.

Khách tham quan trải nghiệm trà sữa, kem, sữa và tham gia các hoạt động tương tác tại triển lãm

Tại lễ khai mạc, ông Johan Ndisi, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, cho rằng chủ đề "Chuỗi giá trị ngành sữa: Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững" phù hợp với xu hướng phát triển toàn cầu.

Trong khi đó, ông Rick Slettenhaar, Phó Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, và ông Scott James, Tổng lãnh sự New Zealand tại TPHCM, nhấn mạnh cam kết đồng hành cùng Việt Nam phát triển ngành sữa theo hướng năng suất cao, bền vững và mở rộng hợp tác dài hạn.

Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra nhiều hoạt động chuyên ngành như kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, hội thảo về công nghệ chế biến - đóng gói sữa, tọa đàm về xu hướng phát triển ngành kem và đồ uống...

Bên cạnh đó, ban tổ chức bố trí nhiều không gian trải nghiệm cho người tiêu dùng như khu trưng bày thành tựu ngành sữa Việt Nam, "Phố kem", "Phố trà sữa", khu trải nghiệm sản phẩm, tư vấn dinh dưỡng, đổi vỏ hộp giấy nhận quà xanh và khu vui chơi cho trẻ em.