Ngày 10-10, Hiệp hội Doanh nghiệp Ý tại Việt Nam (ICHAM) tổ chức buổi họp báo, giới thiệu chuỗi sự kiện "Những ngày Ý tại Đà Nẵng 2025" (Italian Expo Danang 2025).

Sự kiện do ICHAM phối hợp Prometeo Group tổ chức lần đầu tiên tại Đà Nẵng, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Ý tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Ý tại TP HCM và chính quyền TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, khẳng định vai trò tích cực của chuỗi sự kiện "Những ngày Ý tại Đà Nẵng 2025"

Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-11 tại Công viên APEC (APEC Park, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) với sự tham dự của gần 50 doanh nghiệp đến từ Ý, cùng mạng lưới đối tác trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện là triển lãm sản phẩm Ý Ýn Expo - một triển lãm đa ngành về công nghệ và sản phẩm Ý, kết hợp hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá văn hoá.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Michele D'Ercole, Chủ tịch ICHAM cam kết sẽ mang đến một trải nghiệm được tuyển chọn kỹ lưỡng - từ không gian triển lãm và kết nối B2B theo nhu cầu, đến các hội thảo chuyên sâu - nhằm tạo ra diễn đàn hợp tác thiết thực cho doanh nghiệp hai nước.

"Những ngày Ý tại Đà Nẵng 2025" hứa hẹn trình làng công chúng Đà Nẵng những sản phẩm, dịch vụ, công nghệ tốt nhất

Trong khi đó, bà Alessandra Tognonato, Tân Tổng lãnh sự Ý tại TP HCM khẳng định: "Lần đầu tiên, chúng tôi mang đến Đà Nẵng một chương trình toàn diện và đa lĩnh vực, với đa dạng các hoạt động, sản phẩm và công nghệ – nhằm quảng bá hình ảnh nước Ý một cách toàn diện, từ văn hóa, thiết kế đến đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và phong cách sống".

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng cho biết chuỗi sự kiện sẽ tạo cầu nối thúc đẩy giao thương giữa doanh nghiệp hai nước, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa, giúp người dân Đà Nẵng hiểu hơn về Ý. Song song đó, các doanh nghiệp, tổ chức Ý hiểu rõ hơn về tiềm năng, môi trường đầu tư năng động của TP Đà Nẵng.