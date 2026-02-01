HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lần đầu tổ chức Hoa hậu Đa văn hoá Thế giới 2026 tại Việt Nam

Yến Anh

(NLĐO)- Cuộc thi Hoa hậu Đa văn hoá Thế giới 2026 - Miss Multicultural World dự kiến quy tụ đại diện của khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chiều 31-1, tại Hà Nội, Công ty Phan Oanh Media cùng các đơn vị liên quan công bố chuỗi cuộc thi sắc đẹp năm 2026, trong đó tâm điểm là hai cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 (Miss Multicultural Vietnam 2026) và Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 (Miss Multicultural World).

Người đẹp 50 quốc gia và vùng lãnh thổ dự thi Hoa hậu Đa văn hoá Thế giới 2026 tại Việt Nam - Ảnh 1.

Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ tại buổi họp báo

Theo Ban tổ chức, Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 là cuộc thi chuyên biệt lấy văn hóa làm giá trị trung tâm, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Các phần thi được thiết kế đậm yếu tố văn hóa, nghệ thuật, đề cao tri thức, nhân cách, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội của thí sinh. Cuộc thi hướng tới xây dựng chuẩn mực mới cho sân chơi nhan sắc trong nước, nơi vẻ đẹp hình thể gắn với chiều sâu tâm hồn và tinh thần cống hiến.

Ban cố vấn và Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 có sự tham gia của các nghệ sĩ, chuyên gia uy tín, như: NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Nhượng, NSND Trung Hiếu, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Tiến Quang, NSƯT Đỗ Kỷ, Hoa hậu Vũ Thị Hoa...

Người đẹp 50 quốc gia và vùng lãnh thổ dự thi Hoa hậu Đa văn hoá Thế giới 2026 tại Việt Nam - Ảnh 2.

NSƯT Đỗ Kỷ chụp ảnh lưu niệm cùng các người đẹp tại họp báo

Người đẹp đăng quang Miss Multicultural Vietnam 2026 sẽ trở thành đại diện chính thức của Việt Nam tham dự Miss Multicultural World 2026. Á hậu 1 của cuộc thi sẽ đại diện Việt Nam tham gia Miss Eco International 2026 tổ chức tại Ai Cập. Thí sinh tham gia các đấu trường này sẽ thể hiện nhan sắc, tài năng, khả năng giao tiếp và sự am hiểu văn hóa.

Miss Multicultural World là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do Hoa hậu Phan Kim Oanh sở hữu bản quyền, giữ vai trò Chủ tịch kiêm nhà sáng lập. Đây là lần đầu Việt Nam nắm giữ bản quyền một cuộc thi hoa hậu quốc tế do người Việt khởi xướng và điều hành. Tính đến nay, hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã mua bản quyền tổ chức.

Năm 2026, cuộc thi dự kiến quy tụ khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc đăng cai được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện sắc đẹp tầm vóc toàn cầu của Phan Oanh Media.

Cả hai cuộc thi đều diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, chung kết Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 dự kiến tổ chức ngày 5-4 và chung kết Miss Multicultural World 2026 diễn ra ngày 28-6.

Bên cạnh các cuộc thi dành cho phụ nữ trẻ, Phan Oanh Media tiếp tục duy trì và phát triển những sân chơi nhan sắc dành cho phụ nữ đã lập gia đình như Mrs Grand Vietnam và Mrs Earth Vietnam, nhằm ghi nhận vai trò, trí tuệ và những đóng góp tích cực của người phụ nữ trong gia đình và xã hội đương đại.

Hoa hậu Phan Kim Oanh cho hay các cuộc thi do đơn vị tổ chức không đặt nặng yếu tố hình thức, mà hướng tới giá trị bền vững, nơi nhan sắc gắn liền với văn hóa, nghệ thuật và trách nhiệm cộng đồng.

Việc Miss Multicultural World lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong đời sống văn hóa, nghệ thuật năm 2026, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập, giàu bản sắc và sẵn sàng đảm nhận vai trò chủ nhà của những sự kiện mang tầm quốc tế.

Tin liên quan

Chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 sẽ tổ chức tại Cần Thơ

(NLĐO) - Cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu không chỉ tôn vinh sắc đẹp phụ nữ Việt mà còn lan tỏa thông điệp quảng bá du lịch, bảo vệ chủ quyền biển đảo

hoa hậu Hoa hậu Văn hóa Việt Nam
