Lần đầu Việt Nam có hệ thống phẫu thuật robot đa kết nối toàn quốc

Ngày 27-6, Hệ thống Y tế Vinmec khai trương Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao, phát triển theo mô hình hệ sinh thái phẫu thuật robot đa chuyên khoa, đa bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam, kết nối với các đối tác công nghệ quốc tế nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ thuật điều trị hiện đại cho người bệnh.

Tại lễ khai trương, GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, cho rằng robot không thay thế bác sĩ mà giúp mở rộng năng lực của phẫu thuật viên khi được vận hành bởi đội ngũ có chuyên môn, đạo đức và tư duy khoa học. Công nghệ góp phần nâng cao độ chính xác trong từng thao tác, tăng tính an toàn và củng cố niềm tin của người bệnh.

Theo Thứ trưởng, giá trị của trung tâm không chỉ nằm ở việc đầu tư thiết bị hiện đại mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái toàn diện gồm điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

"Làm chủ công nghệ không chỉ là vận hành robot, mà còn làm chủ quy trình chuyên môn, dữ liệu lâm sàng, công tác đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam"- GS Thuấn nhấn mạnh.

Ông đánh giá việc Vinmec phát triển mạng lưới phẫu thuật robot trên nhiều chuyên ngành phù hợp chủ trương phát triển y tế chuyên sâu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, lấy người bệnh làm trung tâm.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng kỹ thuật cao, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về an toàn, chất lượng điều trị và bảo vệ dữ liệu người bệnh.

Theo GS-TS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao được phát triển theo mô hình đa kết nối, liên kết chuyên gia, các bệnh viện trong hệ thống và đối tác công nghệ quốc tế.

Thay vì đầu tư các hệ thống robot riêng lẻ, Vinmec triển khai đồng bộ nhiều nền tảng robot phẫu thuật trên một hệ thống vận hành thống nhất.

Bệnh viện Đa khoa Vinmec Times City giữ vai trò trung tâm điều phối chuyên môn, kết nối với các trung tâm phẫu thuật robot tại Vinmec Smart City, Vinmec Đà Nẵng, Vinmec Central Park, Vinmec Cần Thơ và các bệnh viện khác trong hệ thống.

GS-TS Trần Trung Dũng chia sẻ chiến lược phát triển hệ thống phẫu thuật robot đa kết nối

"Mục tiêu của chúng tôi là giúp người bệnh Việt Nam tiếp cận những thành tựu ngoại khoa tiên tiến nhất, đồng thời từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới về y tế công nghệ cao và phẫu thuật chính xác trong khu vực"- GS Dũng nói.

Theo ông Dũng, người bệnh được xây dựng kế hoạch điều trị trên nền tảng mô phỏng 3D trước mổ, được hỗ trợ bởi hệ thống robot tích hợp AI trong quá trình phẫu thuật và điều trị theo các chuẩn mực quốc tế.

Theo PGS-TS Hoàng Gia Du, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinmec Smart City, trong phẫu thuật thần kinh - cột sống, sai lệch chỉ vài milimét cũng có thể gây biến chứng nghiêm trọng.

Robot tích hợp công nghệ định vị và hình ảnh 3D giúp nâng cao độ chính xác, tăng tính an toàn và giảm nguy cơ tai biến. Tuy nhiên, mọi quyết định chuyên môn vẫn do bác sĩ thực hiện.

Phẫu thuật robot đang mở rộng ứng dụng trong điều trị ung thư, chấn thương chỉnh hình, thay khớp và nhiều chuyên ngành ngoại khoa khác.

So với mổ truyền thống, công nghệ này giúp giảm mất máu, giảm đau sau mổ, rút ngắn thời gian hồi phục và tăng khả năng bảo tồn mô lành.