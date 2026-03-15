LẰN RANH: Cái giá của "khôn vặt"

Họ tự vỗ ngực cho rằng mình "khôn vặt", lách luật thành công để qua mặt lực lượng chức năng. Thế nhưng, chính tiểu xảo này lại là mầm mống, là bước đệm mỏng manh dẫn đến những hậu quả pháp lý khôn lường.

Khi hệ thống camera giám sát phủ sóng rộng khắp, chiêu trò làm sai lệch biển số cũng nở rộ. Anh T.V.M (ngụ phường Tam Thắng, TP HCM) dán băng keo đen hô biến chữ "F" thành chữ "E" để phóng bạt mạng trên quốc lộ. Một tài xế xe khách tuyến nội vùng TP HCM lại trát bùn kín mít đuôi xe để ép người, lấn làn. Bị tuýt còi, họ ráo hoảnh viện cớ do "đường lầy", "trẻ con nghịch" hoặc cười trừ thừa nhận đó là mưu mẹo để trốn phạt. Trong suy nghĩ của họ, đây cùng lắm chỉ là lỗi vi phạm hành chính, đóng phạt rồi xong.

Song, ranh giới giữa vi phạm hành chính và tội phạm hình sự nhiều khi chỉ cách nhau đúng một vệt bùn hay lớp băng keo.

Làm sai lệch biển số trước hết là hành vi "vu oan giá họa", khiến người vô tội bỗng dưng gánh thông báo phạt nguội, đối mặt với nguy cơ trừ điểm, tước bằng lái. Nguy hiểm hơn, tiểu xảo này vô hiệu hóa "mắt thần" an ninh, tạo "bình phong" tẩu thoát hoàn hảo cho những kẻ gây tai nạn chết người bỏ chạy hay tội phạm cướp giật. Sự khôn lỏi ấy đã trực tiếp tiếp tay cho tội ác và cản trở cơ quan điều tra.

Pháp luật không thiếu chế tài răn đe. Hành vi điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe (kể cả rơ-moóc và sơ-mi rơ-moóc) có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 26 triệu đồng đối với ô tô (khoản 8 điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP); phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng đối với mô tô, xe máy, các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe máy (khoản 3 điều 14). Người vi phạm còn bị buộc khôi phục tình trạng ban đầu và trừ điểm giấy phép lái xe.

Nhưng câu chuyện pháp lý không dừng lại ở "hầu bao". Nếu việc che giấu này nhằm phục vụ hành vi phạm tội hoặc làm công cụ tẩu thoát sau khi gây án, gây tai nạn thì đó sẽ là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự khi lượng hình do có hành động tinh vi, xảo quyệt để phạm tội; hành động xảo quyệt nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm. Lằn ranh giữa "khôn lỏi" và tội ác vô cùng mong manh. Đừng để một vệt băng keo dán vội tự bít luôn con đường phục thiện của chính mình.



