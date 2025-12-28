HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Lằn ranh pháp lý

Luật sư Huỳnh Thị Hoa, Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn

Câu chuyện anh Nguyễn Văn An cho Đoàn Như Quang vay 30 triệu đồng là bài học điển hình về việc đòi nợ đúng luật.

Xuất phát là quan hệ dân sự hợp pháp, anh An hoàn toàn có lý khi bức xúc trước việc con nợ thất hứa. Tuy nhiên, ranh giới pháp lý trong việc đòi lại quyền lợi chính đáng này lại vô cùng mong manh.

Khi nghe anh kể về cách "xử lý" vấn đề, tôi chợt giật mình. Anh An kể, trong cơn nóng giận vì bị khất nợ, anh rủ thêm người đến nhà Quang gây áp lực. Đỉnh điểm là việc anh tự ý dắt chiếc xe máy của Quang về để "xiết nợ", bất chấp sự phản kháng của gia chủ. Anh kể với vẻ đắc thắng, cho rằng mình chỉ đang lấy lại những gì thuộc về mình.

Tôi nhìn anh, sững sờ nhưng buộc phải đưa ra lời khuyên để cứu anh khỏi một bi kịch lớn hơn: "Anh hãy trả lại ngay chiếc xe cho Quang trước khi quá muộn".

Anh An ngơ ngác, chưa hiểu vì sao mình là chủ nợ lại bị cảnh báo như vậy. Tôi kiên nhẫn phân tích cho anh thấy "lằn ranh" pháp lý mà anh vừa vô tình bước qua. "Anh ạ, hành vi của anh đã có dấu hiệu cấu thành tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại điều 170 Bộ Luật Hình sự. Mặc dù món nợ đó là có thật, nhưng pháp luật nghiêm cấm việc cá nhân tự ý dùng vũ lực hoặc thủ đoạn uy hiếp tinh thần để chiếm đoạt tài sản người khác thay cho nghĩa vụ trả nợ".

Tôi nhấn mạnh vào điểm "chết" trong hành động của anh: "Chiếc xe máy là tài sản hợp pháp của Quang. Khi anh dùng áp lực số đông để lấy nó đi, anh không còn là một chủ nợ đang đi đòi quyền lợi nữa. Trước pháp luật, anh đã trở thành người có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu tài sản. Yêu cầu trả nợ là dân sự, nhưng cưỡng ép lấy tài sản là hình sự. Ranh giới đó tuyệt đối không thể vượt qua".

Lời cảnh báo của Quang về việc tố cáo ra công an không phải là dọa suông. Nếu cơ quan điều tra vào cuộc lúc này, anh An hoàn toàn có nguy cơ vướng vòng lao lý.

Rất may, anh An đã nghe tôi. Sự giận dữ dần nhường chỗ cho sự tỉnh táo. An lập tức mang trả lại chiếc xe cho Quang. Thay vì dùng "luật rừng", tôi hướng dẫn anh chuẩn bị hồ sơ khởi kiện ra tòa, đòi nợ theo đúng trình tự tố. Chỉ có phán quyết của tòa và sự cưỡng chế của cơ quan thi hành án mới là công cụ hợp pháp, an toàn nhất để anh lấy lại tiền.

Nhìn bóng lưng anh An rời văn phòng, nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc bước vào, tôi thầm mong câu chuyện này sẽ là bài học chung. Pháp luật bảo vệ quyền sở hữu của công dân, nhưng không bao giờ dung túng cho hành vi tự xử. Đừng bao giờ để sự nóng giận biến mình từ một nạn nhân bị quỵt nợ trở thành tội phạm.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo