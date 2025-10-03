HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Làn sóng lạ đang lan khắp thiên hà chúng ta, đẩy bật nhiều thứ

Anh Thư

(NLĐO) - Dữ liệu từ kính viễn vọng không gian Gaia của châu Âu đã phơi bày một làn sóng khổng lồ và bí ẩn đang lan khắp thiên hà Milky Way (Ngân Hà).

Theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Astronomy & Astrophysics, làn sóng bí ẩn hoạt động giống như gợn sóng trên mặt hồ, lan tỏa khắp thiên hà và đẩy bật hàng tỉ ngôi sao - có thể là cả các hành tinh và vật thể khác trong những hệ sao đó - khỏi vị trí.

Các nhà khoa học đặt biệt danh cho nó là Great Wave (Sóng Lớn).

Làn sóng lạ đang lan khắp thiên hà chúng ta, đẩy bật nhiều thứ- Ảnh 1.

Ảnh đồ họa cho thấy cách Great Wave bí ẩn tác động đến thiên hà của chúng ta - Ảnh: ESA

Great Wave đã được phát hiện trong dữ liệu của kính viễn vọng không gian Gaia, là tàu vũ trụ làm nhiệm vụ lập bản đồ Ngân Hà của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).

Dữ liệu này cũng cho thấy Great Wave đang tác động đến các ngôi sao cách trung tâm thiên hà từ 30.000 đến 65.000 năm ánh sáng.

Đó là một khu vực rất lớn trong Ngân Hà, vốn có đường kính khoảng hơn 100.000 năm ánh sáng, theo ESA.

Làn sóng lạ đang lan khắp thiên hà chúng ta, đẩy bật nhiều thứ- Ảnh 2.

Các ngôi sao nhấp nhô vì bị sóng thiên hà tác động - Ảnh: ESA

Làn sóng bí ẩn này được phát hiện khi Gaia theo dõi chuyển động và vị trí của những ngôi sao khổng lồ trẻ cũng như một tập hợp các sao Cepheid, là loại sao có độ sáng có thể dự đoán được nhưng biến đổi.

"Do các ngôi sao khổng lồ trẻ và sao Cepheid chuyển động theo sóng, các nhà khoa học cho rằng khí trong đĩa cũng có thể tham gia vào gợn sóng quy mô lớn này" - ESA cho biết.

Các nhà thiên văn học vẫn chưa biết nguồn gốc của làn sóng bí ẩn này, nhưng nghi ngờ rằng loại sóng này có thể liên quan đến một vụ va chạm trong quá khứ, trong đó Ngân Hà đã nuốt chửng một thiên hà lùn nhỏ hơn, điều nó đã làm hàng chục lần trong lịch sử.

Họ cũng đang tìm hiểu xem liệu nó có liên quan đến một cấu trúc nhỏ hơn đã biết là Sóng Radcliffe? Đó là một cấu trúc khí khổng lồ, hình lượn sóng, tạo thành chuỗi liên kết các đám mây khí phân tử và các vùng hình thành sao khổng lồ trong Ngân Hà.

Phát hiện "đĩa mặt trăng" khổng lồ chứa tiền chất sự sống

Phát hiện "đĩa mặt trăng" khổng lồ chứa tiền chất sự sống

(NLĐO) - Một đĩa khí bụi cách Trái Đất 620 năm ánh sáng, có thể là nơi sản sinh ra các "mặt trăng sự sống".

Lột bỏ mặt nạ tử thần, 4 xác ướp cổ lộ chân dung thật

(NLĐO) - Bốn xác ướp Colombia với gương mặt bị gắn chặt mặt nạ tử thần đã được khai quật từ dãy Andes.

Hệ Mặt Trời sắp mất đi một cấu trúc lớn

(NLĐO) - Giữa quỹ đạo Sao Hỏa và Sao Mộc, cấu trúc hình khuyên nổi tiếng của hệ Mạt Trời đang bị thất thoát bởi những sự kiện khốc liệt.

thiên hà Milky Way Ngân hà Great Wave sóng thiên hà
