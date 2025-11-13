HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Lan tỏa đam mê sáng tạo

Bài và ảnh: THANH NGA

Với tinh thần trách nhiệm cao, chị Dương Thị Ngọc Hân đã góp phần lan tỏa ngọn lửa đam mê sáng tạo đến các đồng nghiệp

Chị Dương Thị Ngọc Hân, Trưởng Phòng Công nghệ thông tin (CNTT) - Công ty CP Cấp nước Trung An (thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV), luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân. Nhờ những nỗ lực ấy, mới đây chị đã được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước TP HCM lần thứ I.

Năm 2014, chị Hân về làm việc tại Công ty CP Cấp nước Trung An, sau thời gian nghỉ việc ở một công ty thuộc lĩnh vực thiết kế website để chăm sóc con nhỏ. Chị bắt đầu công việc với vị trí sửa chữa, khắc phục các sự cố máy tính.

Khi mới tiếp nhận công việc, nhiều hoạt động còn làm thủ công, hiệu quả chưa được như kỳ vọng của ban giám đốc. Thời điểm ấy, công ty bắt đầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành thông qua việc thành lập Tổ CNTT thuộc Phòng Kỹ thuật mạng lưới của công ty, chị Hân cũng là thành viên trong tổ này.

Để công việc hiệu quả, chị được công ty tạo điều kiện học thêm về kỹ năng lập trình. "Khi ấy, chúng tôi tranh thủ từng giây phút rảnh rỗi vào giờ nghỉ trưa và buổi tối để tham gia các khóa đào tạo về lập trình, không chỉ các lớp do doanh nghiệp tổ chức mà còn tự cập nhật kiến thức và tham gia các khóa học bên ngoài. Càng học tôi càng mê lập trình" - chị nói.

Lan tỏa đam mê sáng tạo - Ảnh 1.

Chị Dương Thị Ngọc Hân là một trong những điển hình lao động sáng tạo

Từ khi bén duyên với nghề lập trình, chị Hân bắt đầu có nhiều sáng kiến, ý tưởng mới. Chị cùng đồng nghiệp phát triển ứng dụng phần mềm phục vụ công tác xử lý sự cố, giảm thất thoát nước, phát triển và bảo trì hệ thống tổng đài, hệ thống chăm sóc khách hàng của công ty. 

Qua đó, phát triển, hoàn thiện và đưa vào sử dụng các ứng dụng như: "Xử lý sự cố trực tuyến", "Thay và hoàn công đồng hồ nước trực tuyến", tích hợp nhắn tin Notification miễn phí qua app My Tawaco… Mỗi sáng kiến đều có giá trị làm lợi và tiết kiệm lớn, như ứng dụng tin nhắn Notification miễn phí đã giúp tiết kiệm 1,3 tỉ đồng.

Chị Hân cho biết trong số những sáng kiến đã thực hiện, chị cùng các đồng nghiệp đã dành rất nhiều tâm huyết để phát triển thành công "Ứng dụng thay và hoàn công đồng hồ nước trực tuyến". Sáng kiến này xuất phát từ tình trạng nhân viên (NV) tốn nhiều thời gian, công đoạn để thay đồng hồ nước - nhất là việc tiếp cận khách hàng do nhà đổi chủ hoặc cho thuê… dẫn đến tình trạng thất thoát nước.

Nhờ có ứng dụng, NV có thể tiếp nhận thông tin thay đồng hồ nước trên ứng dụng qua điện thoại ở bất cứ đâu, giúp rút ngắn quá trình đi lại. Không dừng lại ở đó, ứng dụng cũng xác định chính xác vị trí đồng hồ nước cần thay thông qua hệ thống Quản lý dữ liệu địa lý GIS, giúp tăng hiệu quả công việc của NV. Sau khi được áp dụng, sáng kiến này giúp công ty tiết kiệm trên 300 triệu đồng/năm.

Không chỉ sáng tạo, trong công tác quản lý, chị Hân luôn phân công công việc một cách công tâm, sẵn sàng đồng hành, dìu dắt NV trẻ và lan tỏa niềm đam mê sáng tạo đến đồng nghiệp. Anh Phan Hùng Tuấn, NV Phòng CNTT, cho biết chị Hân là một quản lý tận tâm, gương mẫu, cần cù trong công việc. Trước mọi khó khăn, chị không e ngại mà sẵn sàng học hỏi, nghiên cứu, tìm mọi cách để cùng với Phòng CNTT hoàn thành tốt nhất công việc được giao.

"Điều đó đã truyền cảm hứng cho chúng tôi. Lúc mới vào làm việc cách đây 4 năm, khi chưa có nhiều kinh nghiệm, nhờ sự tận tình của chị đã giúp tôi tiếp thu tất cả công việc. Tôi đã học được tính cần cù, luôn đặt cái tâm vào trong công việc của chị, từ đó phát huy được năng lực, đưa ra những sáng kiến mang lại lợi ích cho đơn vị" - anh Phan Hùng Tuấn nói.

Dù đã khá thành công trong công việc, song chị Hân luôn cố gắng tự rèn luyện, nâng cao bản thân về mọi mặt. Mỗi năm, chị và các thành viên Phòng CNTT đều đặt ra những mục tiêu cho bản thân cũng như cho phòng. Hiện tại, với xu hướng phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chị cùng các đồng nghiệp tích cực học tập thêm và đang ấp ủ ý tưởng ứng dụng AI vào quản lý mạng lưới và chăm sóc khách hàng, nhằm nâng hiệu quả công tác quản lý. 

Với tôi, mỗi sáng kiến, ứng dụng ra đời như đứa con tinh thần và cảm thấy hạnh phúc khi vừa hỗ trợ đồng nghiệp vừa nâng cao trải nghiệm của khách hàng" - chị Dương Thị Ngọc Hân bày tỏ.


    Thông báo