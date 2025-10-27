Cổ vũ CNVC-LĐ sáng tạo, cống hiến

Sáng 26-10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (TP Hà Nội), Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước CNVC-LĐ toàn quốc lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030. Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành và 400 đại biểu ưu tú, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình đã tham dự đại hội.

"Truyền lửa" phong trào thi đua yêu nước

Trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn đã không ngừng đổi mới cách thức tổ chức phong trào, bám sát thực tiễn tại cơ sở. Nhiều mô hình, phong trào thi đua được cụ thể hóa, như: "Nâng cao năng suất, chất lượng"; "Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp vì việc làm, đời sống người lao động (NLĐ)"...

Kết quả phong trào thi đua đã được Công đoàn các cấp ghi nhận, biểu dương, tôn vinh kịp thời thông qua các giải thưởng: Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Văn Linh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Đức Thuận, 28 Tháng 7… Qua đó, phong trào thi đua đã tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng; cổ vũ, khích lệ đoàn viên, CNVC-LĐ tiếp tục sáng tạo, cống hiến.

Bên cạnh đó, phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" thực sự là biểu tượng của tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, là nguồn lực quý giá trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 5 năm qua, hơn 2,7 triệu sáng kiến đã được công nhận và ứng dụng, mang lại giá trị làm lợi 102.920 tỉ đồng.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng giấy chứng nhận, biểu trưng cho các tập thể được tuyên dương. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Đại hội đã tuyên dương 37 tập thể và 43 cá nhân là những điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua CNVC-LĐ toàn quốc giai đoạn 2020-2025.

Là một trong những cá nhân được tuyên dương, trình bày tham luận tại đại hội, anh Phạm Tiến Duẩn (thợ bậc 5/5, Phân xưởng Khai thác 14, Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin thuộc Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam) cho biết hơn 20 năm gắn bó với nghề thợ mỏ, anh luôn tâm niệm "thành công bắt đầu từ những điều nhỏ nhất".

Trải qua hơn 20 năm trong nghề, từ người thợ đến tổ trưởng sản xuất, anh Duẩn luôn lấy tinh thần đoàn kết làm kim chỉ nam làm việc. Nhờ đó, tổ sản xuất của anh 10 năm liền không để xảy ra tai nạn, không có sự cố thiết bị, luôn vượt kế hoạch 20%-30%, đời sống và thu nhập của NLĐ ngày càng được cải thiện.

Từ thực tiễn sản xuất, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của anh Duẩn đã làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Với những đóng góp không ngừng, anh đã được vinh danh với danh hiệu Anh hùng Lao động - một phần thưởng cao quý của Nhà nước.

Một gương điển hình khác - ông Lại Hoàng Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh), cho rằng "sáng tạo chỉ thực sự bùng nổ khi NLĐ được truyền cảm hứng, được tin tưởng thử nghiệm, được ghi nhận minh bạch và được khen thưởng kịp thời".

"Để phong trào thi đua được lan tỏa mạnh mẽ, Công đoàn không chỉ phát động, mà còn "truyền lửa", là "bà đỡ" cho những sáng kiến, ý tưởng mới. Khi NLĐ được khuyến khích và tin tưởng, sự sáng tạo sẽ trở thành động lực phát triển không giới hạn" - ông Dũng nhấn mạnh.

Vững tin cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Đỗ Văn Chiến nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn, của CNVC-LĐ cả nước với các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi lời thăm hỏi thân thiết tới hàng triệu đoàn viên, CNVC-LĐ cả nước đang miệt mài lao động sáng tạo, đóng góp công sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua phấn đấu để đạt được 2 mục tiêu 100 năm của đất nước: Đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.

Để đạt được mục tiêu đó, phải triển khai đồng bộ và đột phá việc phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; khơi dậy mạnh mẽ ý thức, khát vọng của mọi người dân Việt Nam. Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị tổ chức Công đoàn đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ.

"Ngoài việc đổi mới tư duy, nội dung và phương thức tổ chức, các phong trào thi đua phải là động lực, giúp tăng năng suất lao động, thúc đẩy nâng cao đời sống, tạo việc làm bền vững cho đoàn viên - lao động" - ông nhấn mạnh.

Tại đại hội, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ giai đoạn 2025-2030 với chủ đề "Thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động, vững tin cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới".

Thay mặt LĐLĐ TP HCM và đại diện CNVC-LĐ cả nước, ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua.

Đại hội đã thông qua danh sách 11 đại biểu - gồm 4 tập thể và 11 cá nhân - tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.



