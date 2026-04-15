Lan tỏa không gian xanh từ phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”

Ngày 15-4, Công đoàn xã Hưng Long, TPHCM phối hợp Trường Mầm non Quỳnh Anh tổ chức lễ ra mắt công trình "Thành phố muôn sắc hoa", góp phần tạo dựng không gian xanh, thân thiện trong môi trường giáo dục.

Công trình được triển khai trong khuôn viên trường với các hạng mục như bồn hoa, tiểu cảnh, khu trồng cây xanh được bố trí hài hòa.

Công trình do tập thể cán bộ, đoàn viên - lao động nhà trường trực tiếp thực hiện, cùng sự đồng hành, góp sức của phụ huynh học sinh. Qua đó, góp phần cải thiện cảnh quan sư phạm theo hướng xanh – sạch – đẹp.

Đại biểu tham dự lễ ra mắt

Ông Nguyễn Hữu Diền - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long, Chủ tịch Công đoàn xã - cho biết hoạt động này nằm trong kế hoạch phát động phong trào xây dựng công trình "Thành phố muôn sắc hoa" giai đoạn 2025–2030 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và được triển khai cụ thể tại địa phương. Công đoàn xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua sâu rộng trong đoàn viên - lao động với nội dung thiết thực, phù hợp điều kiện từng đơn vị.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và xã Hưng Long phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Qua rà soát thực tế, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn vẫn còn những khoảng không gian chưa được khai thác hiệu quả; việc trồng, chăm sóc cây xanh, hoa kiểng chưa đồng bộ, thiếu tính lan tỏa.

Ở một số nơi, sự tham gia của đoàn viên - lao động còn mang tính tự phát, chưa phát huy đầy đủ vai trò trong xây dựng môi trường làm việc.

Từ thực tiễn đó, Công đoàn xã đã tham mưu và nhận được sự thống nhất của Đảng ủy, Ủy ban MTTQ xã trong việc phát động phong trào thi đua, phấn đấu 100% công đoàn cơ sở tham gia xây dựng công trình "Thành phố muôn sắc hoa" tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đại biểu tham quan công trình “Thành phố muôn sắc hoa” tại Trường Mầm non Quỳnh Anh

"Ngay sau khi phát động, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực. Đến nay, 13/13 Công đoàn khối đơn vị sự nghiệp công lập và 15/18 Công đoàn khối doanh nghiệp đã đăng ký tham gia, thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm cao trong việc xây dựng môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp, gắn với nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động" – ông Diền cho biết.

Cũng theo ông Diền, song song đó, Công đoàn xã Hưng Long cũng đẩy mạnh vận động các nguồn lực xã hội hóa, nhận được sự đồng hành từ doanh nghiệp.