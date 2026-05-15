Thời sự Chính trị

Lan tỏa sắc đỏ cờ Tổ quốc trên những tuyến đường xanh

Ngọc Giang

(NLĐO)- Phường Tân Thành phát động chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến đường "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn", triển khai mô hình "Tuyến đường cờ - đường hoa".

Ngày 15-5, UBND phường Tân Thành (TPHCM) tổ chức lễ phát động "Phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp - an toàn" trên địa bàn, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, lực lượng chức năng và người dân tham gia.

Hoạt động nhằm tạo chuyển biến tích cực về mỹ quan đô thị, nâng cao ý thức cộng đồng trong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và tạo diện mạo khang trang cho địa phương.

Tại buổi lễ, Báo Người Lao Động đã trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc từ Chương trình "Tự hào Cờ Tổ quốc" để địa phương triển khai mô hình "Tuyến đường cờ - đường hoa" trên địa bàn phường.

Đại diện UBND phường Tân Thành cho biết việc treo cờ Tổ quốc đồng bộ, trang nghiêm trên các tuyến đường không chỉ góp phần tạo cảnh quan đẹp mà còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong nhân dân.

"Đây là hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa ý thức cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị gắn với việc chỉnh trang các tuyến đường dân cư" - đại diện địa phương nhấn mạnh.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo phường cùng các lực lượng đoàn thể, công an, dân quân, đoàn viên thanh niên và người dân đã đồng loạt ra quân thực hiện nhiều phần việc cụ thể như trồng cây xanh, treo cờ Tổ quốc, dọn vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo sai quy định và lập lại trật tự đô thị trên nhiều tuyến đường.

Không khí ra quân diễn ra sôi nổi, nhiều người dân địa phương cũng chủ động tham gia quét dọn, chăm sóc cây xanh và chỉnh trang khu vực trước nhà để góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị.

Theo UBND phường Tân Thành, phong trào xây dựng các tuyến đường "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" sẽ được triển khai thường xuyên, gắn với trách nhiệm của từng khu phố, tổ dân cư nhằm tạo chuyển biến bền vững trong công tác bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh.

Địa phương cũng kỳ vọng mô hình "Tuyến đường cờ - đường hoa" sẽ trở thành điểm nhấn, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng hình ảnh phường Tân Thành ngày càng khang trang, sạch đẹp và nghĩa tình.

Việc chỉnh trang trên nhiều tuyến đường đã góp phần xây dựng diện mạo đô thị khang trang, văn minh hơn tại phường Tân Thành.


lực lượng chức năng chỉnh trang đô thị vệ sinh môi trường cờ Tổ quốc trật tự đô thị văn minh đô thị lễ phát động phường Tân Thành TPHCM
