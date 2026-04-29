Thời sự

Rực rỡ “Đường cờ Tổ quốc” dẫn vào Khu Di tích Lịch sử Rạch Già

Huỳnh Như

(NLĐO) - Từ nguồn cờ do Báo Người Lao Động trao tặng, xã Hưng Long đã xây dựng “Đường cờ Tổ quốc” dẫn vào Khu Di tích lịch sử Rạch Già

Ngày 29-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long, TPHCM phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội địa phương đã tổ chức lễ ra mắt công trình "Đường cờ Tổ quốc" trên tuyến Phạm Thị Tánh nối dài và trục đường dẫn vào Khu Di tích Lịch sử Rạch Già.

Công trình được thực hiện đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026), góp phần nhắc nhớ giá trị lịch sử của ngày đại thắng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Ngay sau lễ ra mắt, các lực lượng đã đồng loạt ra quân lắp đặt cờ Tổ quốc dọc hai tuyến đường dài khoảng 1,7 km. 

Khi hoàn thành, tuyến đường trở nên nổi bật với sắc đỏ rực rỡ của những lá cờ tung bay trong gió, trải dài liên tục đến khu di tích. Không chỉ góp phần chỉnh trang cảnh quan, công trình còn tạo điểm nhấn trực quan cho tuyến đường dẫn vào Khu Di tích lịch sử Rạch Già – nơi thường xuyên đón người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng hiện diện trong đời sống hằng ngày cũng góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, nhắc nhớ về truyền thống đấu tranh cách mạng của địa phương.

Đại diện Báo Người Lao Động trao bảng tượng trưng 500 lá cờ Tổ quốc đến Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long


Công trình được triển khai từ nguồn 500 lá cờ do Báo Người Lao Động trao tặng, thông qua hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc".

Ông Huỳnh Tiến Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long, Bí thư Đoàn xã, nhấn mạnh công trình không chỉ mang ý nghĩa chào mừng ngày lễ lớn mà còn thể hiện sự đồng thuận, chung sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân. "Tuyến đường cờ Tổ quốc sẽ trở thành hình ảnh quen thuộc, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, đồng thời tạo động lực để người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng địa phương ngày càng phát triển" – ông Hùng bày tỏ.

Các lực lượng địa phương và người dân đồng loạt ra quân dựng trụ, treo cờ, hình thành tuyến “Đường cờ Tổ quốc” từ nguồn hỗ trợ của Báo Người Lao Động

Trong thời gian tới, xã Hưng Long dự kiến tiếp tục nhân rộng mô hình "Đường cờ Tổ quốc" ra nhiều tuyến đường khác, gắn với các công trình, phần việc cụ thể của từng đoàn thể, qua đó từng bước hình thành mạng lưới không gian văn hóa cộng đồng mang đậm bản sắc, góp phần làm đẹp diện mạo địa phương và lan tỏa sâu rộng tinh thần yêu nước trong đời sống thường nhật.

Rạch Già – "địa chỉ đỏ" của vùng đất Hưng Long

Khu Di tích lịch sử Rạch Già là “địa chỉ đỏ” gắn liền với truyền thống đấu tranh cách mạng của địa phương. Trước đây, Rạch Già còn gọi là Rạch Cầu Già, nằm giữa vùng rừng dừa nước ven sông Cần Giuộc, địa hình thuận lợi cho hoạt động của lực lượng cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến, Hưng Long giữ vị trí chiến lược ở vành đai Tây Nam Sài Gòn, vừa là tiền tuyến vừa là hậu phương quan trọng.

Ngày nay, khu di tích được đầu tư xây dựng khang trang với đình Hậu Mỹ và đền tưởng niệm. Bên trong đặt bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng các bia ghi danh anh hùng liệt sĩ và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của địa phương. Hằng năm, nơi đây tổ chức các lễ lớn như Lễ Kỳ yên (15-16 tháng 2 âm lịch) và lễ giỗ tưởng niệm liệt sĩ (26-3 âm lịch), góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

