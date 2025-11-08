HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Lan tỏa thông điệp "Mỗi giọt máu - Một tấm lòng"

Thiện An

(NLĐO) - Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, không tốn nhiều thời gian nhưng mang lại giá trị nhân văn to lớn

Ngày 8-11, Đoàn cơ sở Văn phòng Thành ủy TP HCM tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025 với chủ đề "Hiến máu vì cộng đồng - Lan tỏa yêu thương". 

Hiến máu - Ảnh 1.

Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025 do Đoàn cơ sở Văn phòng Thành ủy TP HCM tổ chức

Ngày hội thu hút sự tham gia của đông đảo Công đoàn viên, đoàn viên, thanh niên đang công tác tại các đơn vị thuộc cơ quan Văn phòng Thành ủy TP HCM.

Sự kiện đã phát huy đạo lý "thương người như thể thương thân", lan tỏa thông điệp "Mỗi giọt máu - Một tấm lòng".

"Trong cuộc sống, ai cũng mong có sức khỏe và hạnh phúc nhưng xung quanh vẫn còn nhiều người kém may mắn, đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật, cần lắm những giọt máu quý báu để duy trì sự sống. Một giọt máu cho đi có thể cứu lấy một cuộc đời" - anh Nguyễn Ngọc Thuận, Bí thư Đoàn cơ sở Văn phòng Thành ủy TP HCM chia sẻ.

Hiến máu - Ảnh 2.

Người hiến máu được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe

Theo anh Nguyễn Ngọc Thuận, hiến máu không gây hại cho sức khỏe, ngược lại còn giúp cơ thể tái tạo máu mới, tốt cho quá trình tuần hoàn. 

Hiến máu còn là nghĩa cử cao đẹp, không tốn nhiều thời gian nhưng mang lại giá trị nhân văn to lớn. Đây là hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và lòng nhân ái của mỗi người.

Hiến máu - Ảnh 3.

Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025 với chủ đề "Hiến máu vì cộng đồng - Lan tỏa yêu thương"

lòng nhân ái TP HCM hiến máu tình nguyện hiến máu nhân viên y tế giá trị nhân văn kiểm tra sức khỏe Văn phòng Thành ủy
