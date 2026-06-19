Lan tỏa tinh thần cần cù, tận tụy

Mỗi ngày, khi nhiều người còn đang say giấc, công nhân (CN) khai thác mủ đã bắt đầu hành trình lao động giữa bạt ngàn cây cao su.

Chính từ sự tận tụy ấy, nhiều CN đã đạt thành tích xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương tuyên dương, khen thưởng. Những phần thưởng cao quý không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực cá nhân mà còn khẳng định giá trị của lao động trực tiếp đới với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Đằng sau mỗi tấm bằng khen là hàng chục năm gắn bó với vườn cây, là sự kiên trì rèn luyện tay nghề và tinh thần vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nghề khai thác mủ cao su có những yêu cầu rất riêng. CN phải thực hiện từng đường cạo chính xác để vừa bảo đảm sản lượng mủ vừa giữ gìn sức khỏe cho cây. Chỉ một thao tác thiếu chuẩn xác cũng có thể ảnh hưởng đến năng suất khai thác trong thời gian dài. Vì vậy, để trở thành CN giỏi, người lao động phải trải qua quá trình học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và không ngừng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Thực tế cho thấy nhiều CN được khen thưởng đều là những tấm gương sáng về tinh thần sáng tạo trong lao động. Họ chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm vật tư, nâng cao năng suất và chất lượng khai thác. Không ít sáng kiến đã được áp dụng rộng rãi tại đơn vị, mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho doanh nghiệp.

Bên cạnh thành tích lao động, nhiều CN cao su còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và hỗ trợ đồng nghiệp vượt qua khó khăn. Họ trở thành hạt nhân thúc đẩy phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo tại cơ sở, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Việc CN trực tiếp sản xuất được Thủ tướng Chính phủ và các cấp khen thưởng còn mang ý nghĩa lan tỏa sâu rộng. Điều đó cho thấy mọi sự cống hiến đều được trân trọng, bất kể vị trí làm việc. Đây là nguồn động viên thiết thực để người lao động thêm tự hào về nghề nghiệp, tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp và nỗ lực phấn đấu vươn lên.

Trong bối cảnh ngành cao su đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, vai trò của đội ngũ CN lành nghề càng trở nên quan trọng. Những cá nhân tiêu biểu được tuyên dương là minh chứng cho nguồn nhân lực chất lượng cao được hình thành từ thực tiễn lao động sản xuất.

Mỗi tấm gương CN được khen thưởng là một câu chuyện đẹp về nghị lực, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Họ không chỉ góp phần làm nên những mùa vàng cho ngành cao su mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ lao động trẻ về giá trị của sự cần cù, sáng tạo và lòng yêu nghề. Đó cũng là nền tảng để các phong trào thi đua tiếp tục phát triển, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của ngành cao su trong giai đoạn mới.