Lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng

Tối 9-11, đông đảo người dân đã đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2025 của khu phố 29, phường Phú Thuận, TP HCM.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, như giao lưu văn nghệ quần chúng cùng các gian hàng giao lưu tiếng Anh; góc chuyển đổi số; gian hàng "Ẩm thực nghĩa tình - mỗi hộ một món quê"; trao tặng 30 phần quà cho các hộ gia đình và trẻ em khó khăn; tuyên dương 6 gương "Người tốt, việc tốt"…

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận tặng cây xanh chúc mừng ngày hội

Phát biểu tại này hội, bà Nguyễn Thị Phương Nhung - Phó bí thư, Trưởng khu phố 29 - ôn lại truyền thống 95 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2025) và đánh giá kết quả đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Các hộ dân khó khăn được hỗ trợ kịp thời tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Hưởng ứng chủ trương chỉnh trang đô thị của quận 7 (cũ), thời gian qua, khu phố 29 đã tạo điểm sáng trong việc vận động nhân dân hiến đất, góp của mở rộng hẻm.

Với phương châm "Lắng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", Ban công tác Mặt trận khu phố 29 đã kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà", đối thoại và giải thích lợi ích. Nhờ sự gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, khu phố đã vận động thành công nhiều hộ dân hiến đất, huy động kinh phí xã hội hóa, làm cho diện mạo khu phố ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Ra mắt Trung tâm An sinh xã hội phường Phú Thuận

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận công bố quyết định thành lập và ra mắt Trung tâm An sinh xã hội phường Phú Thuận, đặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú Thuận.

Trung tâm An sinh xã hội phường Phú Thuận có chức năng tiếp nhận, điều phối, cứu trợ khẩn cấp, chăm lo, giúp đỡ các đối tượng đặc biệt khó khăn và người yếu thế trên địa bàn phường. Trung tâm gồm 11 nhân sự, trong đó, ông Lê Văn Dừa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận, là giám đốc trung tâm.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Mỹ Trần Chí Dũng trao cây xanh của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM chúc mừng ngày hội

Cũng trong ngày 9-11, Ban Công tác Mặt trận khu phố 31, phường Tân Mỹ, TP HCM tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

Những năm qua, khu phố đã chủ động chăm lo vật chất, tinh thần cho người dân. Nhờ vậy, đến nay, khu phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; chỉ còn một số hộ có hoàn cảnh khó khăn cần được tiếp tục quan tâm để vươn lên trong cuộc sống.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận khu phố 31 đã phát động thi đua năm 2026, trong đó chú trọng là phong trào "Tân Mỹ muôn sắc hoa", nhằm chung tay xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp, lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng.

Người dân phường Tân Mỹ đóng góp ý kiến tại chương trình

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ tuyên dương tập thể khu phố 31 và 8 cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Người tốt, việc tốt"; trao tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng ngày, Ban công tác Mặt trận khu phố 3, phường Bình Tiên, TP HCM đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong không khí vui tươi, ấm áp nghĩa tình. Đây là điểm tổ chức đầu tiên của phường, mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn khu dân cư.

Các hộ dân khó khăn tại Khu phố 3 - phường Bình Tiên được chăm lo tại chương trình

Thời gian qua, khu phố 3, phường Bình Tiên đã vận động hiệu quả các phong trào "Vì người nghèo" cùng nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã biểu dương 9 gương "Người tốt, việc tốt" năm 2025, kết nối các đơn vị đỡ đầu trực tiếp chăm lo 5 thiếu nhi; lãnh đạo phường cũng trao 30 phần quà nghĩa tình cho hộ dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.