Lan tỏa văn hóa sẻ chia

Thành công gần đây của một loạt chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc đã thay đổi cách nhìn đối với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Chịu chi

Nguyễn Hoàng Vy (24 tuổi) trước đây chỉ quan tâm showbiz quốc tế như K-Pop, Trung Quốc, Âu - Mỹ... nhưng nay rất hào hứng "đu" idol Việt. Như bạn bè cùng trang lứa, cô sẵn sàng đầu tư thời gian lẫn tiền bạc để có mặt ở sự kiện của thần tượng.

Không hề kém cạnh các fandom (cộng đồng người hâm mộ) nước ngoài, những người trẻ như Vy mạnh tay triển khai dự án "khủng". Họ thuê màn hình LED ở vị trí đắc địa để chạy clip quảng bá, tổ chức bus tour bằng xe buýt 2 tầng in ảnh nghệ sĩ. Thiết thực hơn là tặng food truck (xe ẩm thực) đặt ở phim trường hay sự kiện. Ngoài ra, còn có dự án fan-made (sản phẩm fan thực hiện) từ quạt, áo, khăn… đến các đồ lưu niệm đặc sắc, thậm chí là mascot mô phỏng hình ảnh thần tượng.

Trần Thùy Trang (TP Thủ Đức, TP HCM) và nhiều fan khác bày tỏ sự mến mộ nghệ sĩ qua fan-art (tác phẩm của người hâm mộ). Đó là tranh vẽ tay hoặc kỹ thuật số, tượng mini, thú bông... xoay quanh một cá nhân cụ thể hoặc một tiết mục. Ngoài chiến dịch "cày view" cho nghệ sĩ trên YouTube, fan cũng không bỏ lỡ cơ hội nhìn ngắm thần tượng "bằng xương bằng thịt" tại các buổi diễn. Những concert với mức giá trung bình từ 2 - 8 triệu đồng/vé luôn kín người tham dự và trở thành chủ đề thịnh hành trên mạng suốt nhiều ngày.

Mỗi fanclub (FC) có tên riêng độc đáo, thể hiện sự gần gũi giữa nghệ sĩ - người hâm mộ. Fan meeting - nơi nghệ sĩ giao lưu, gặp gỡ với người yêu mến mình - luôn ở tình trạng "cháy vé". Các hoạt động diễn ra chuyên nghiệp và tạo hiệu ứng sâu rộng. Ðiều này cho thấy lượng lớn khán giả trẻ tự chủ tài chính sẵn sàng dành một khoản tiền lớn cho chuyện họ tin là có ích. Mặt khác, nhiều nghệ sĩ trẻ ngày càng chứng minh được năng lực, đã tạo ảnh hưởng sâu sắc với khán giả.

Thành viên FC Kandee xếp hàng trật tự chờ đón thần tượng. FC này gây thiện cảm với ý thức văn minh và các dự án xã hội. Ảnh: THE 1ST MANAGEMENT

Vì cộng đồng

Không thể phủ nhận tài năng, tâm huyết và nỗ lực của nghệ sĩ khiến khán giả hài lòng. Song, chính lớp khán giả trẻ với tinh thần sáng tạo, giàu năng lượng cũng giữ vai trò tích cực tạo nên dấu ấn cho sự nghiệp của nghệ sĩ. Khán giả gen Z - lực lượng chủ đạo trong các fandom đang chứng minh sức mạnh và khả năng chi phối của họ đối với showbiz trong nước.

Ðiểm sáng là giới trẻ không chỉ ủng hộ thần tượng vì sự thỏa mãn về nhu cầu tinh thần, giải trí đơn thuần mà còn bởi chính nhân cách, lối sống đẹp của nghệ sĩ. FC Kandee của ca - nhạc sĩ Trang Pháp miệt mài tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện cho các dự án "Ðồ chơi nhỏ, niềm vui to", "Bụng no 0 đồng", "Nuôi em", "One Body Village"... và các tổ chức phi lợi nhuận như Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Động thực vật hoang dã, Làng trẻ em SOS. Nữ ca sĩ cho biết: "Tôi tự hào về tinh thần dấn thân của các bạn. Trong tương lai, chúng tôi còn nhiều dự án hướng đến cộng đồng" - Trang Pháp chia sẻ. Trang Pháp thu hút lượng lớn khán giả gen Z với phong cách trẻ trung, ngọt ngào. FC cô có ứng xử văn minh, tử tế từ trên mạng lẫn ngoài đời. Vì vậy, cô cảm thấy ấm áp và được yêu thương vô điều kiện.

Qua chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", chàng nghệ sĩ đa năng Jun Phạm cùng các nhà hảo tâm đã vận động được khoảng 4,6 tỉ đồng hỗ trợ hơn 150 em nhỏ bị bệnh tim. Diễn viên Duy Khánh ủng hộ 400 triệu đồng để làm tròn con số thành 5 tỉ. Tiền quyên góp có là nhờ diễn viên 9x bán vật phẩm lưu niệm thông qua FC. Thay vì bỏ tiền mua quà cho thần tượng, nhiều người hâm mộ trẻ tuổi thường chọn cách quyên tiền cho hoạt động thiện nguyện mà nghệ sĩ kêu gọi.

Một điểm cộng nữa khi bạn trẻ "đu" idol trong nước chính là được cổ vũ, khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc vô cùng mạnh mẽ thông qua các bài hát được làm mới, đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Làn điệu chèo, cải lương... xuất hiện ở một concert có hàng chục ngàn khán giả trẻ tham dự và họ thuộc lòng để hòa nhịp ca theo. Ðặc biệt "gây bão" là tiết mục "Trống cơm" do NSND Tự Long, Cường Seven và Soobin Hoàng Sơn biểu diễn. Các nghệ sĩ khéo léo kết hợp giai điệu dân gian quen thuộc và cách phối, dàn dựng, vũ đạo, rap... thời thượng. Ngay sau hôm công chiếu, nhiều bạn trẻ được truyền cảm hứng từ tiết mục, nhất là phần chơi đàn bầu của Soobin đã mạnh dạn khoe tài nhạc cụ dân tộc qua hàng vạn video. Ðó không phải hiện tượng "sớm nở tối tàn" mà là cách người trẻ đồng lòng khẳng định sự trân trọng, kết nối và lan tỏa văn hóa, cội nguồn quê hương.

Ekip và FC của Trang Pháp từng thực hiện MV đặc biệt Đạp Gió tổng hợp hình ảnh tất cả những cột mốc, những chặng đường từng qua trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ, khiến cô vô cùng xúc động.