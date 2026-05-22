Lan tỏa yêu thương từ sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Tối 22-5, gia đình cố luật sư, quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ phối hợp với CLB Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam và nhóm tình nguyện T&T tổ chức chương trình "Trao hạnh phúc, thắp sáng niềm tin" tại Trung tâm Bảo trợ, dạy nghề và tạo việc làm TPHCM.

Ông Nguyễn Hữu Châu trao học bổng cho các em học sinh khuyết tật



Chương trình tạo không gian để các thiếu nhi khuyết tật được vui chơi cùng bạn bè, thầy cô. Tại chương trình, gia đình cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã trao 20 suất học bổng cho các em học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Các em tham gia các hoạt động tại chương trình "Trao hạnh phúc, thắp sáng niềm tin"

Theo lời ông Nguyễn Hữu Châu, con trưởng của cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ, vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dâng hương cố luật sư và thăm gia đình.

Tại buổi thăm thân mật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết rất quan tâm đến các em thiếu nhi khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những chia sẻ này, gia đình cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã nhanh chóng triển khai chương trình "Trao hạnh phúc, thắp sáng niềm tin".

Trao học bổng cho học sinh khuyết tật

Ông Nguyễn Hữu Châu cho biết thông qua chương trình, gia đình mong muốn góp phần chăm lo, tiếp thêm động lực cho các em thiếu nhi kém may mắn. Ngoài ra, gia đình sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp tục duy trì thực hiện chương trình.