Kinh tế

Làng du lịch cộng đồng mới ở Vĩnh Long bất ngờ hút khách

Thực hiện: Thái Phương – Lê Tỉnh

(NLĐO) – Du khách có thể "ăn miệt mài" ở làng du lịch cộng đồng đầu tiên ở tỉnh Vĩnh Long mới

Chỉ một tháng sau khi chính thức đưa vào đón khách, Làng du lịch cộng đồng Nhị Hòa (xã Nhị Long, Vĩnh Long) đang trở thành điểm đến thu hút rất nhiều du khách tới trải nghiệm, hòa vào không khí thanh bình vùng quê bên sông Cổ Chiêm.  

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, cho biết Nhị Hòa là một trong 4 làng du lịch cộng đồng ở Vĩnh Long mới (sau khi sáp nhập Trà Vinh và Bến Tre). Mô hình làng du lịch cộng đồng được triển khai với kỳ vọng tạo điểm đến mới hấp dẫn cho khách du lịch trong nước và nước ngoài.

"Xã Nhị Long là địa phương đầu tiên của tỉnh đưa vào làng du lịch cộng đồng sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính. Du lịch cộng đồng làm khó, giữ được càng khó hơn nên kỳ vọng bà con trong làng sẽ cùng cố gắng để giới thiệu những sản phẩm đặc sắc tới du khách" – ông Sum nói.

Khám phá làng du lịch cộng đồng mới ra mắt ở Vĩnh Long

Làng du lịch cộng đồng Nhị hòa ở Vĩnh Long thu hút du khách năm 2026 - Ảnh 2.

Theo TS Dương Đức Minh, số liệu thống kê ban đầu của Vĩnh Long, làng du lịch cộng đồng Nhị Hòa đã đón hơn 2.100 lượt khách - con số kỷ lục mà thông thường các làng du lịch cộng đồng vừa ra mắt cần khoảng 5-6 năm để đạt tới

Mô hình du lịch cộng đồng tại ấp Nhị Hòa được xây dựng theo chuỗi cung ứng dịch vụ khép kín gắn với từng hộ gia đình nông thôn. Tại đây, mỗi hộ dân tham gia là một sản phẩm trải nghiệm riêng biệt, không trùng lắp, phản ánh chân thực đời sống sinh kế thường nhật.

Du khách đến với Nhị Hòa có thể trực tiếp tham gia các hoạt động làm vườn, sinh hoạt nhà nông, vui chơi dân gian và trải nghiệm không gian sông nước thanh bình dựa trên hệ sinh thái đặc trưng gồm vườn cau, dừa và bưởi…

Đặc biệt, du khách có thể thỏa sức trải nghiệm những món ăn dân gian do từng hộ dân làm bằng nguyên liệu sạch, đặc trưng miệt vườn từ các món mứt tắc, chè bánh lọc, bánh lá mơ, bánh ít trần, tôm chua…

Theo TS Dương Đức Minh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch TP HCM, mô hình du lịch cộng đồng được định vị theo tầm nhìn tăng trưởng xanh và phát triển bền vững dựa trên ba giá trị cốt lõi: biểu tượng, tri giác và gia tăng.

Nhị Hòa không phải là không gian sinh thái tách biệt mà là một hệ thống liền lạc, nằm trên trục lộ thuận lợi giao thông, giúp tiếp cận dòng du khách hiệu quả hơn, từ đó đánh thức tiềm năng du lịch nông nghiệp, đặc biệt là tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Làng du lịch cộng đồng Nhị hòa ở Vĩnh Long thu hút du khách năm 2026 - Ảnh 3.

Cổng chào du lịch cộng đồng, được dựng nên từ những thân cây dừa đã 20-30 năm tuổi

Ở Nhị Hòa, người dân không chỉ là người kể chuyện, mà là vốn văn hóa sống của ngôi làng xấp xỉ 200 năm tuổi, thứ tạo nên chiều sâu cho trải nghiệm và làm nên sự khác biệt của mô hình du lịch cộng đồng.

Du khách không chỉ xem mà trực tiếp tham gia vào các hoạt động, từ lúc thắt lá tạo hình; bịt mắt bắt vịt, tiếng cười vang trên sân đất; ra ổ nhặt trứng, chạm vào nhịp sống nhà nông; là khoảnh khắc tàu thả trôi trên dòng sông yên bình, nước lặng, cảnh vật hiền hòa, thời gian như chậm lại...

Một số hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận tại Làng du lịch cộng đồng Nhị Hòa

Làng du lịch cộng đồng Nhị hòa ở Vĩnh Long thu hút du khách năm 2026 - Ảnh 4.

Du khách thưởng thức bánh xèo "khổng lồ" ở Farm Ông Trầm, một trong những khu du lịch mới ở xã Nhị Long, cách Làng du lịch cộng đồng Nhị Hòa khoảng 10km

Làng du lịch cộng đồng Nhị hòa ở Vĩnh Long thu hút du khách năm 2026 - Ảnh 5.
Làng du lịch cộng đồng Nhị hòa ở Vĩnh Long thu hút du khách năm 2026 - Ảnh 6.
Làng du lịch cộng đồng Nhị hòa ở Vĩnh Long thu hút du khách năm 2026 - Ảnh 7.

Làng du lịch cộng đồng Nhị hòa ở Vĩnh Long thu hút du khách năm 2026 - Ảnh 8.

Hai du khách ở TPHCM thưởng thức bánh lọc tại Nhà vườn Nguyễn Ngọc

Làng du lịch cộng đồng Nhị hòa ở Vĩnh Long thu hút du khách năm 2026 - Ảnh 9.
Làng du lịch cộng đồng Nhị hòa ở Vĩnh Long thu hút du khách năm 2026 - Ảnh 10.
Làng du lịch cộng đồng Nhị hòa ở Vĩnh Long thu hút du khách năm 2026 - Ảnh 11.

Những món bánh dân gian được các hộ dân chuẩn bị đãi khách



Tạo đột phá cho du lịch TP HCM từ Cần Giờ

Tạo đột phá cho du lịch TP HCM từ Cần Giờ

Cần Giờ đang đứng trước cơ hội trở thành cực tăng trưởng mới của TP HCM và cả nước, vươn tầm cạnh tranh với những thương hiệu du lịch quốc tế

Gia Lai xúc tiến quảng bá du lịch tại Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026

(NLĐO) - Đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã tham gia quảng bá văn hóa, du lịch tại Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026 diễn ra tại Philippines.

TPHCM sắp mở lại tour du lịch bằng trực thăng, giá từ 3 triệu đồng

(NLĐO) – Giá tour bay trực thăng ngắm cảnh ở TPHCM từ khoảng 3 triệu đồng, dự kiến chuyến bay đầu tiên cất cánh vào tháng 3 tới.

