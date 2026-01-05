HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Làng hoa miền Tây hứa hẹn bội thu

Ca Linh - Tâm Minh

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ, đến nay, người dân trên địa bàn đã xuống giống khoảng 650.000 chậu hoa Tết các loại.

Tại Làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ (phường Bình Thủy, TP Cần Thơ), nhà vườn đang tập trung chăm sóc hơn 80.500 chậu. Các giống được ưu tiên trồng sớm để kịp cung ứng là cúc mâm xôi. Ngoài ra, nhiều loại hoa khác như hướng dương, đồng tiền, mai dạ thảo cũng được đầu tư nhằm tạo sự đa dạng cho thị trường Tết.

Bà Nguyễn Thị Kim Duyên (phường Bình Thủy), một hộ trồng khoảng 2.000 chậu cúc và mai dạ thảo, cho biết: "Thời tiết năm nay khá thuận lợi với nắng ấm vừa phải, độ ẩm ổn định, giúp hoa sinh trưởng tốt và dự kiến nở đúng dịp Tết. Dù chi phí đầu vào tăng, nhiều nhà vườn vẫn quyết định giữ nguyên giá bán như năm trước".

Trong khi đó, làng hoa nổi tiếng Chợ Lách (xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long) ước tính sẽ cung ứng ra thị trường Tết khoảng 2,5 triệu sản phẩm. Trong đó, cúc mâm xôi chiếm khoảng 1,2 triệu sản phẩm, vạn thọ khoảng 500.000 chậu; còn lại là mai vàng, hoa giấy... Ông Trần Văn Tài (xã Chợ Lách) trồng 4.000 chậu cúc mâm xôi cho hay: "Chúng tôi đang tích cực chăm sóc, tưới tiêu để hoa nở đẹp và đúng thời điểm. Đến nay, 60% sản lượng cúc mâm xôi đã được thương lái đặt bao tiêu với mức giá cao hơn năm ngoái khoảng 10%".

Làng hoa miền Tây hứa hẹn bội thu - Ảnh 1.

Nhà vườn ở xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long chăm sóc cúc mâm xôi cho vụ Tết. Ảnh: CA LINH

Là người có thâm niên hơn 20 năm trong nghề sản xuất hoa - kiểng, ông Phạm Thanh Tâm - Chủ Khu du lịch Cánh đồng hoa hồng ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp - cho hay đã nhập về nhiều giống hoa mới lạ phục vụ thị trường Tết năm nay như: Cúc đồng tiền, cỏ nhung, cây công trình, các loại kiểng lá… Ông Tâm còn đầu tư Khu du lịch Cánh đồng hoa hồng diện tích 2,5 ha với đa dạng các loại hoa - kiểng đặc sắc cùng tiểu cảnh mới lạ.

"Thời gian qua, phường Sa Đéc và tỉnh Đồng Tháp luôn khuyến khích người trồng hoa - kiểng như tôi đưa khoa học - kỹ thuật vào sản xuất theo hướng bền vững; đồng thời hỗ trợ các kiến thức làm nông nghiệp, góp phần nâng tầm nghề trồng hoa - kiểng" - ông Tâm thông tin.


