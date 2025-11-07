HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động An sinh xã hội

Một công ty ở Đà Nẵng chi 15 tỉ đồng hỗ trợ hơn 5.000 nhân viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Trần Thường

(NLĐO) – Một doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng hỗ trợ hơn 5.000 nhân viên với số tiền hơn 15 tỉ đồng và hỗ trợ địa phương 5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Sáng 7-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Duy Xuyên (TP Đà Nẵng) đã tiếp nhận số tiền 5 tỉ đồng từ Công ty TNHH MTV Sedo Vinako (đóng tại thôn Đông Yên, xã Duy Xuyên) trao tặng, hỗ trợ nhân dân xã Duy Xuyên khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Công ty ở Đà Nẵng chi 15 tỉ hỗ trợ nhân viên, 5 tỉ cho xã khắc phục mưa lũ - Ảnh 1.

Đại diện Công ty TNHH MTV Sedo Vinako trao 5 bảng tượng trưng số tiền 5 tỉ đồng cho xã Duy Xuyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Ông Đặng Hữu Phúc, Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên, cho biết trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, khoảng 4.500 nhà dân trên địa bàn xã Duy Xuyên bị ngập nặng, nhiều nhà nước ngập tới nóc. Cây cối, hoa màu, vật nuôi và nhiều tài sản của bà con bị cuốn trôi, ngập chìm trong nước, gây thiệt hại nặng.

Ông Phúc bày tỏ sự cảm kích khi Công ty TNHH MTV Sedo Vinako đã trao cho địa phương một khoản kinh phí lớn để giúp chính quyền địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Đây là nguồn lực vô cùng quý báu, là sự tiếp sức kịp thời giúp đồng bào vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống và sản xuất.

Công ty ở Đà Nẵng chi 15 tỉ hỗ trợ nhân viên, 5 tỉ cho xã khắc phục mưa lũ - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Duy Xuyên trao thư cảm ơn cho đại diện Công ty Sedo Vinako

Cũng theo ông Phúc, vừa qua, Công ty Sedo Vinako đã chi hơn 15 tỉ đồng để hỗ trợ trực tiếp cho hơn 5.100 công nhân của mình khắc phục hậu quả mưa lũ, mỗi người 3 triệu đồng.

Theo Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên, trong suốt những năm qua, Công ty Sedo Vinako thường xuyên quan tâm sâu sát đến đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ công nhân, đảm bảo công ăn việc làm ổn định và phúc lợi xã hội tốt nhất.

Công ty ở Đà Nẵng chi 15 tỉ hỗ trợ nhân viên, 5 tỉ cho xã khắc phục mưa lũ - Ảnh 3.

Bên trong nhà xưởng của Công ty Sedo Vinako

Đồng thời, doanh nghiệp này cũng là một đối tác tin cậy, luôn tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương trong các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới…

Ông Lê Hoàn Giang, Chủ tịch Công đoàn Công ty Sedo Vinako, cho biết hầu hết công nhân của công ty sinh sống ở địa bàn các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, Nông Sơn của tỉnh Quảng Nam cũ, chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Khi biết tin công ty hỗ trợ mỗi người 3 triệu đồng, mọi người đều cảm thấy hết sức vui mừng.

Công ty TNHH MTV Sedo Vinako có 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc; chuyên sản xuất, gia công may lều, dụng cụ cắm trại, đồ chơi, túi xách và các sản phẩm dệt may khác.

Bãi biển Đà Nẵng ngổn ngang sau bão số 13 Kalmaegi

Bãi biển Đà Nẵng ngổn ngang sau bão số 13 Kalmaegi

Bão số 13 gây thiệt hại nặng phía Nam Đà Nẵng, hàng chục ngôi nhà tốc mái

(NLĐO) - Ảnh hưởng của bão số 13, nhiều nhà dân trên địa bàn các xã, phường thuộc khu vực phía Nam Đà Nẵng bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Bão số 13 gây thiệt hại nặng phía Nam Đà Nẵng, hàng chục ngôi nhà tốc mái

(NLĐO) - Ảnh hưởng của bão số 13, nhiều nhà dân trên địa bàn các xã, phường thuộc khu vực phía Nam Đà Nẵng bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị sớm đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh

(NLĐO) - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng vừa phản hồi ý kiến của người dân về việc nghiên cứu đặt tên đường mang tên Nguyễn Bá Thanh.

