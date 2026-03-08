Lãnh đạo Đà Nẵng chia sẻ về mục tiêu gia nhập "CLB 100.000 tỉ đồng"

Ngày 8-3, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã đến dự buổi gặp mặt đầu xuân và lễ kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Hội đồng hương Thanh Hóa tại Đà Nẵng.

Thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng, ông Trần Nam Hưng bày tỏ niềm phấn khởi trước sự lớn mạnh của Hội đồng hương Thanh Hóa – một trong những hội đồng hương có số lượng thành viên đông đảo tại Đà Nẵng. Ông đánh giá cao tinh thần đoàn kết, gắn bó và tương trợ lẫn nhau của bà con trong việc chia sẻ khó khăn, hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, xã hội, từ thiện ý nghĩa.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng trao hoa chúc mừng của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đến Hội đồng hương Thanh Hóa tại Đà Nẵng

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng nhấn mạnh mối quan hệ kết nghĩa bền chặt giữa hai địa phương đã kéo dài tròn 66 năm qua. Tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng) có bia tưởng niệm ghi danh các anh hùng liệt sĩ quê Thanh Hóa đã hy sinh trên đất Quảng, trở thành minh chứng rõ nét cho tình cảm thủy chung, gắn bó máu thịt giữa hai vùng đất.

Sau năm 1975, đội ngũ cán bộ, chuyên gia và giáo viên từ Thanh Hóa cũng đã vào hỗ trợ xây dựng Quảng Nam – Đà Nẵng rất đông đảo, góp phần đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của thành phố ngày nay.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại buổi lễ

Chia sẻ về tình hình phát triển hiện nay, ông Trần Nam Hưng cho biết sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng quyết tâm tiếp tục duy trì và phát huy các mối quan hệ kết nghĩa truyền thống, trong đó có Thanh Hóa (kết nghĩa với Quảng Nam trước đây) và Hải Phòng (kết nghĩa với Đà Nẵng trước đây).

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và Hội đồng hương Thanh Hóa tại Đà Nẵng trao quà mừng thọ cho các bậc cao niên

Năm vừa qua, tổng thu ngân sách đạt khoảng 63.000 tỉ đồng; năm nay thành phố đặt mục tiêu phấn đấu đạt trên 80.000 tỉ đồng và hướng tới gia nhập "câu lạc bộ 100.000 tỉ" vào cuối nhiệm kỳ.

Đà Nẵng đang tập trung triển khai hàng loạt dự án trọng điểm và cơ chế đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội; xúc tiến xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước tham gia.

Trao quà cho các em học sinh có thành tích xuất sắc

Về hạ tầng giao thông, thành phố đang triển khai đầu tư Cảng Liên Chiểu với tổng mức vốn gần 60.000 tỉ đồng nhằm nâng tầm hệ thống logistics. Bên cạnh đó, sân bay Chu Lai cũng sẽ được nâng cấp thành trung tâm trung chuyển quốc tế gắn với đô thị dịch vụ sân bay hiện đại.

Đà Nẵng cũng đang nghiên cứu triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối khu vực Đà Nẵng cũ kéo dài đến Chu Lai, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và tạo động lực phát triển liên vùng.

Ông Trần Nam Hưng khẳng định trong hành trình phát triển mạnh mẽ sắp tới, thành phố rất cần sự đồng lòng và đóng góp của người dân, đặc biệt là cộng đồng người Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng. Ông tin tưởng bà con sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của "Đà Nẵng mới" – nơi đang hội tụ không gian, động lực và nguồn lực mới để bứt phá trong thời gian tới.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Đà Nẵng - cho biết năm 2025 Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm gắn kết cộng đồng người Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc tại thành phố Đà Nẵng, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Đà Nẵng - phát biểu tại buổi lễ Nổi bật là chương trình “Tết cho trẻ em vùng cao” tại huyện Đông Giang (Quảng Nam cũ, nay là xã Sông Vàng) với 375 suất quà cho học sinh khó khăn; chương trình “Chuyến xe 0 đồng – Một tấm vé vạn nghĩa tình” đưa 90 bà con và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Ngoài ra, Hội còn tổ chức nhiều hoạt động kết nối cộng đồng, tri ân gia đình liệt sĩ; phối hợp sửa chữa, thay nhớt miễn phí hơn 5.000 xe máy cho người dân vùng lũ miền Trung; tổ chức chương trình “Bữa cơm tình thân” và trao hơn 200 suất quà cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em TP Đà Nẵng, đồng thời thành lập lại Câu lạc bộ Sinh viên Thanh Hóa tại Đà Nẵng để hỗ trợ sinh viên xa quê...



