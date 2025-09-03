HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Đà Nẵng sẽ di dời chợ Tam Kỳ

Trần Thường

(NLĐO) – Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho biết TP sẽ hỗ trợ kinh phí để di dời chợ Tam Kỳ đến vị trí phù hợp hơn, khu chợ cũ sẽ đưa ra đấu giá.

Ngày 3-9, ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), cho biết đang chờ kết luận chính thức của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng để triển khai các bước tiếp theo nhằm thực hiện kế hoạch di dời chợ Tam Kỳ đến vị trí khác phù hợp hơn.

Đà Nẵng sẽ di dời chợ Tam Kỳ- Ảnh 1.

Chợ Tam Kỳ

Theo ông Minh, trước đây, TP Tam Kỳ (cũ) đã có chủ trương di dời chợ Tam Kỳ đến vị trí mới. Nguyên nhân là vì chợ Tam Kỳ hiện tại có diện tích quá nhỏ, hoạt động quá tải, công năng sử dụng chưa hiệu quả, gây mất trật tự, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, thường xuyên ngập lụt vào mùa mưa.

Ngoài ra, chợ Tam Kỳ nằm sát bên sông Bàn Thạch, việc vận hành thoát nước thải phức tạp, có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Bên cạnh đó, khu vực này dân cư đông đúc, rất nguy hiểm nếu xảy ra sự cố cháy nổ…

Theo dự kiến, chợ Tam Kỳ sẽ được di dời lên vị trí khối phố 5, phường An Sơn cũ để chuyển toàn bộ hoạt động của chợ Tam Kỳ cùng với chợ Vườn Lài thành một.

"Hiện đây mới là chủ trương ban đầu, việc di dời sẽ có lộ trình và sẽ tiến hành lấy ý kiến tiểu thương để tạo sự đồng thuận" – ông Minh cho biết.

Đà Nẵng sẽ di dời chợ Tam Kỳ- Ảnh 2.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường Tam Kỳ hôm 27-8

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri phường Tam Kỳ hôm 27-8, giải đáp ý kiến cử tri, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu UBND phường Tam Kỳ phối hợp với phường Hương Trà tiếp tục thực hiện phương án di dời chợ Tam Kỳ, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để TP Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Theo ông Hưng, trước đây Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ đã có chủ trương dời chợ Tam Kỳ lên khu vực An Sơn, với vị trí được quy hoạch rộng rãi, thoải mái. Riêng chợ Tam Kỳ cũ sau khi di dời sẽ tổ chức đấu giá để thực hiện các khu thương mại - dịch vụ phù hợp hơn.

Ông Hưng cho rằng với vị trí thuận lợi gồm 4 mặt tiền, trong đó mặt tiền đường Bạch Đằng hướng ra sông, nếu được đấu giá, đầu tư phù hợp thì khu chợ Tam Kỳ hiện nay sẽ trở thành công trình động lực, tạo sự phát triển lan tỏa cho cả khu vực Tam Kỳ.

Tin liên quan

Kinh tế Đà Nẵng: Tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn xa

Kinh tế Đà Nẵng: Tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn xa

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu phát triển gắn với tầm nhìn chiến lược quốc gia, khẳng định vai trò trung tâm động lực miền Trung

Đà Nẵng khởi công dự án khu phức hợp hạng sang chuẩn quốc tế Regal Complex

(NLĐO)- Regal Complex được định vị như một hệ sinh thái sống Wellness Luxury – nơi cư dân có thể cân bằng thân – tâm – trí.

Hiện trạng "dự án" 1.500 tỉ ở Đà Nẵng có cá nhân từng bị phạt gần nửa tỉ đồng

(NLĐO) – Dù chưa được tỉnh Quảng Nam cũ hay TP Đà Nẵng cấp phép nhưng những người liên quan đã cho xây dựng bờ kè bê tông cốt thép, hút cát trái quy định...

ô nhiễm môi trường chợ Tam Kỳ Đà Nẵng Hương Trà phường tam kỳ
