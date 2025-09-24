Phường ở Đà Nẵng giải thích lý do xây chợ tiền tỉ xa khu dân cư

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Phường ở Đà Nẵng giải thích lý do xây chợ tiền tỉ xa khu dân cư

B.Vân

(NLĐO) - Phường Hải Vân, TP Đà Nẵng cho rằng quy hoạch chợ Hoà Hiệp Bắc là phù hợp, trong tương lai chợ sẽ nằm giữa khu đông dân cư

Chợ Hòa Hiệp Bắc được xây dựng tại khu tái định cư phía bắc Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải (phường Hải Vân), với tổng vốn gần 19,8 tỉ đồng. Dự án được phê duyệt cuối năm 2022, quy mô chợ hạng 3, gồm 2 khối nhà chính, diện tích hơn 2.000m².

Hiện công trình đã hoàn thiện các hạng mục chính nhưng vẫn chưa bàn giao. Khu vực quanh chợ vắng vẻ, xa khu dân cư, chỉ lác đác nhà máy. Buổi sáng sớm và chiều tối, chợ là nơi trú ngụ của đàn dê. Vì vậy, khu vực sân và sảnh của chợ thường đầy phân dê.

Phường ở Đà Nẵng giải thích lý do xây chợ tiền tỉ xa khu dân cư- Ảnh 1.

Chợ Hoà Hiệp Bắc đã hoàn thiện các hạng mục chính

Phường ở Đà Nẵng giải thích lý do xây chợ tiền tỉ xa khu dân cư- Ảnh 2.

Được xây dựng với kinh phí hơn 19 tỉ đồng, ngôi chợ kỳ vọng tạo diện mạo mới trong việc phát triển chợ truyền thống

Theo Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hải Vân, chợ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Liên Chiểu (thuộc Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên) điều hành dự án. Hiện Ban quản lý đang chờ nghiệm thu phòng cháy chữa cháy và văn bản chấp thuận của Sở Xây dựng trước khi bàn giao cho phường quản lý.

Khoảng 270 hộ kinh doanh từ các chợ tạm Kim Liên, Vật Tư và Thủy Tú sẽ di dời về đây, trong đó 140–150 hộ cố định. Phường khẳng định sẽ bố trí đầy đủ điểm kinh doanh, kể cả tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại vị trí xa dân cư sẽ khó thu hút khách.

Phường ở Đà Nẵng giải thích lý do xây chợ tiền tỉ xa khu dân cư- Ảnh 3.

Bên cạnh chợ là các nhà máy, xí nghiệp, thưa thớt dân cư và khá vắng vẻ

Lý giải việc đặt chợ ở vị trí này, đại diện UBND phường cho biết đây là khu vực đã nằm trong quy hoạch dài hạn, thuận lợi khi đường Ngô Xuân Thu kết nối với xã Hòa Bắc cũ và các khu tái định cư lân cận. Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải cạnh chợ cũng dự kiến di dời, tạo thêm quỹ đất 4ha. Ngoài ra, khi Khu công nghiệp Liên Chiểu được lấp đầy, nhu cầu thương mại tại khu vực sẽ tăng cao.

Trong số 3 chợ di dời, Kim Liên và Vật Tư nằm trong vùng giải tỏa để thực hiện dự án Khu thương mại tự do và cảng Liên Chiểu. Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hải Vân cho biết qua khảo sát, nhiều tiểu thương mong sớm được phân lô, đăng ký vị trí kinh doanh.

Phường ở Đà Nẵng giải thích lý do xây chợ tiền tỉ xa khu dân cư- Ảnh 4.

Phường ở Đà Nẵng giải thích lý do xây chợ tiền tỉ xa khu dân cư- Ảnh 5.

Phân dê vương vãi khắp

Tiến độ bàn giao chợ bị chậm do vướng giải phóng mặt bằng, gồm chuồng trại và một số ngôi mộ chưa di dời. Hạ tầng giao thông quanh chợ cũng chưa đồng bộ vì dự án tái định cư giai đoạn 2 tạm dừng. Địa phương kiến nghị thành phố mở đường 4 phía, xây thêm ki-ốt dịch vụ để tạo sức hút thương mại.

Trong khi chờ thủ tục, phường Hải Vân đã giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập xây dựng phương án quản lý, khảo sát tiểu thương và bố trí ngành hàng, dự kiến hoàn tất trước tháng 9. 

Chợ Hoà Hiệp Bắc đang xây dựng hiện nằm ở khu thưa thớt dân cư

Ban Quản lý dự án khu vực Liên Chiểu cũng vừa có văn bản gửi UBND phường Hải Vân đề xuất phối hợp xử lý vướng mắc. Theo đó, công trình đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện bàn giao, chỉ còn vướng ở việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật và một số tồn tại về mặt bằng. 

UBND phường Hải Vân đã thống nhất xử lý các vướng mắc, đồng thời kiến nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý trong tháng 9-2025 để chợ chính thức phục vụ người dân.

"Đây là dự án mang nhiều kỳ vọng. Chúng tôi mong các cơ quan sớm tháo gỡ khó khăn để chợ Hòa Hiệp Bắc đi vào hoạt động, phục vụ nhu cầu người dân và tiểu thương" - lãnh đạo UBND phường Hải Vân nhấn mạnh.

Tin liên quan

Đà Nẵng điểm mặt loạt sai phạm tại các mỏ khoáng sản

Đà Nẵng điểm mặt loạt sai phạm tại các mỏ khoáng sản

(NLĐO) - Kết luận thanh tra cho thấy nhiều mỏ khoáng sản ở Đà Nẵng sai phạm từ khai thác vượt phép, báo cáo thiếu sản lượng đến chưa nộp đủ tài chính.

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư dự án cảng Liên Chiểu hơn 45.000 tỉ đồng

(NLĐO) -Dự án cảng Liên Chiểu hơn 45.000 tỉ đồng tại Đà Nẵng sẽ đấu thầu chọn nhà đầu tư, hướng tới hình thành cảng container hiện đại, trung chuyển quốc tế.

Dân phản ánh 3 quán nhậu trước trường học mở nhạc "tra tấn", phường ở Đà Nẵng xử lý ngay

(NLĐO) – Phường Tam Kỳ - Đà Nẵng khẳng định 3 quán nhậu Cỏ Gaden, Khói Beer, Overnight mở nhạc lớn phục vụ khách, đã trực tiếp ảnh hưởng đến khu dân cư.

Đà Nẵng phường Hải Vân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo