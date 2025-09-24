Phường ở Đà Nẵng giải thích lý do xây chợ tiền tỉ xa khu dân cư

Chợ Hòa Hiệp Bắc được xây dựng tại khu tái định cư phía bắc Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải (phường Hải Vân), với tổng vốn gần 19,8 tỉ đồng. Dự án được phê duyệt cuối năm 2022, quy mô chợ hạng 3, gồm 2 khối nhà chính, diện tích hơn 2.000m².

Hiện công trình đã hoàn thiện các hạng mục chính nhưng vẫn chưa bàn giao. Khu vực quanh chợ vắng vẻ, xa khu dân cư, chỉ lác đác nhà máy. Buổi sáng sớm và chiều tối, chợ là nơi trú ngụ của đàn dê. Vì vậy, khu vực sân và sảnh của chợ thường đầy phân dê.

Chợ Hoà Hiệp Bắc đã hoàn thiện các hạng mục chính

Được xây dựng với kinh phí hơn 19 tỉ đồng, ngôi chợ kỳ vọng tạo diện mạo mới trong việc phát triển chợ truyền thống

Theo Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hải Vân, chợ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Liên Chiểu (thuộc Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên) điều hành dự án. Hiện Ban quản lý đang chờ nghiệm thu phòng cháy chữa cháy và văn bản chấp thuận của Sở Xây dựng trước khi bàn giao cho phường quản lý.

Khoảng 270 hộ kinh doanh từ các chợ tạm Kim Liên, Vật Tư và Thủy Tú sẽ di dời về đây, trong đó 140–150 hộ cố định. Phường khẳng định sẽ bố trí đầy đủ điểm kinh doanh, kể cả tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại vị trí xa dân cư sẽ khó thu hút khách.

Bên cạnh chợ là các nhà máy, xí nghiệp, thưa thớt dân cư và khá vắng vẻ

Lý giải việc đặt chợ ở vị trí này, đại diện UBND phường cho biết đây là khu vực đã nằm trong quy hoạch dài hạn, thuận lợi khi đường Ngô Xuân Thu kết nối với xã Hòa Bắc cũ và các khu tái định cư lân cận. Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải cạnh chợ cũng dự kiến di dời, tạo thêm quỹ đất 4ha. Ngoài ra, khi Khu công nghiệp Liên Chiểu được lấp đầy, nhu cầu thương mại tại khu vực sẽ tăng cao.

Trong số 3 chợ di dời, Kim Liên và Vật Tư nằm trong vùng giải tỏa để thực hiện dự án Khu thương mại tự do và cảng Liên Chiểu. Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hải Vân cho biết qua khảo sát, nhiều tiểu thương mong sớm được phân lô, đăng ký vị trí kinh doanh.

Phân dê vương vãi khắp

Tiến độ bàn giao chợ bị chậm do vướng giải phóng mặt bằng, gồm chuồng trại và một số ngôi mộ chưa di dời. Hạ tầng giao thông quanh chợ cũng chưa đồng bộ vì dự án tái định cư giai đoạn 2 tạm dừng. Địa phương kiến nghị thành phố mở đường 4 phía, xây thêm ki-ốt dịch vụ để tạo sức hút thương mại.

Trong khi chờ thủ tục, phường Hải Vân đã giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập xây dựng phương án quản lý, khảo sát tiểu thương và bố trí ngành hàng, dự kiến hoàn tất trước tháng 9.

Chợ Hoà Hiệp Bắc đang xây dựng hiện nằm ở khu thưa thớt dân cư

Ban Quản lý dự án khu vực Liên Chiểu cũng vừa có văn bản gửi UBND phường Hải Vân đề xuất phối hợp xử lý vướng mắc. Theo đó, công trình đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện bàn giao, chỉ còn vướng ở việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật và một số tồn tại về mặt bằng.

UBND phường Hải Vân đã thống nhất xử lý các vướng mắc, đồng thời kiến nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý trong tháng 9-2025 để chợ chính thức phục vụ người dân.

"Đây là dự án mang nhiều kỳ vọng. Chúng tôi mong các cơ quan sớm tháo gỡ khó khăn để chợ Hòa Hiệp Bắc đi vào hoạt động, phục vụ nhu cầu người dân và tiểu thương" - lãnh đạo UBND phường Hải Vân nhấn mạnh.