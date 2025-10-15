HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Lãnh đạo ĐH Bách khoa Hà Nội lên tiếng vụ dán logo đè lên Robot Trung Quốc

Yến Anh

(NLĐO)- ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay đã lập tức chỉ đạo, rà soát, yêu cầu các cá nhân và bộ phận liên quan nghiêm túc giải trình các ý kiến phản ánh.

Thông tin phản hồi do PGS-TS Huỳnh Đăng Chính, Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, ký cho biết sau khi tham gia Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam từ ngày 28-8 đến 15-9, ĐH Bách khoa Hà Nội đã nhận được một số ý kiến, câu hỏi từ tạp chí, báo chí và bạn đọc về Robot hai chân.

ĐH Bách khoa Hà Nội chính thức phản hồi vụ dán logo đè lên Robot Trung Quốc - Ảnh 1.

ĐH Bách khoa Hà Nội chính thức phản hồi vụ dán logo đè lên Robot Trung Quốc

Tổng hợp nội dung các câu hỏi, ĐH Bách khoa Hà Nội thông tin: Nguồn gốc và mục đích sử dụng Robot hai chân có phần cơ khí nhập khẩu hợp pháp từ công ty Cổ phần Nghiên cứu Kỹ thuật Cơ khí chính xác, gọi tắt là RPMEC, thuộc hệ thống doanh nghiệp trực thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội cho mục đích phát triển, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu do giảng viên của ĐH chủ trì đã phát triển các thuật toán điều khiển mới, giúp robot có những tính năng mới, với những kết quả cụ thể như nâng cao độ ổn định khi di chuyển trên địa hình phức tạp; Tăng khả năng thích ứng với độ cao thay đổi; Đang phát triển thuật toán giúp robot leo cầu thang cong.

Trong công tác đào tạo, nhóm nghiên cứu đã xây dựng phần mềm và tài liệu chuyên môn, giúp giảng viên và sinh viên trực tiếp lập trình, tích hợp AI và điều khiển chuyển động. Nội dung thông tin về robot hai chân đã được giới thiệu tại khu vực triển lãm.

ĐH Bách khoa Hà Nội chính thức phản hồi vụ dán logo đè lên Robot Trung Quốc - Ảnh 2.

ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay đã lập tức chỉ đạo, rà soát, yêu cầu các cá nhân và bộ phận liên quan nghiêm túc giải trình các ý kiến phản ánh.

Về việc dán tem giấy có logo ĐH Bách khoa Hà Nội Robot được trưng bày tại khu vực giới thiệu điều kiện học tập, thực hành và nghiên cứu phát triển của giảng viên và người học, ĐH Bách khoa cho rằng khu vực này có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị đào tạo khác nhau. Trong điều kiện triển lãm dài ngày, lượng khách tham quan quá đông, nhiều đơn vị đánh dấu hiện vật để quản lý và bảo quản.

Bộ phận trực triển lãm của ĐH Bách khoa Hà Nội sử dụng tem giấy mang logo của nhà trường dán lên tất cả hiện vật trong đó có robot hai chân để quản lý và bảo quản. Khi đó, có sơ suất dán tem giấy lên robot hai chân tại vị trí logo của sản phẩm.

"Mặc dù đã có tờ giới thiệu tính năng robot tại khu vực triển lãm, việc dùng tem giấy logo ĐH Bách khoa Hà Nội để đánh dấu bảo quản đã làm một số khách tham quan hiểu nhầm là điều đáng tiếc. Nhà trường chân thành cảm ơn bạn đọc đã quan tâm, góp ý và xin nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm sâu sắc cho những sự kiện tương tự" – thông cáo báo chí nêu rõ.

Về trách nhiệm của Đại học Bách khoa Hà Nội Khi tiếp nhận thông tin phản ánh, ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay tập thể lãnh đạo nhà trường đã lập tức chỉ đạo, rà soát, yêu cầu các cá nhân và bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc việc giải trình các ý kiến phản ánh.

Đại diện nhóm nghiên cứu và các bộ phận liên quan đã thực hiện đúng trách nhiệm giải trình, cung cấp thông tin đầy đủ khi có yêu cầu.

Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội đã nghiêm khắc phê bình các bộ phận liên quan về sơ suất nói trên. Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Tin liên quan

Trao hơn 50 giải thưởng cho học sinh lập trình robot

Trao hơn 50 giải thưởng cho học sinh lập trình robot

Ngày 14-6, cuộc thi Lắp ráp và Lập trình robot dành cho học sinh - MYOR đã trao 54 giải thưởng cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Trung Quốc ĐH Bách khoa Robot
