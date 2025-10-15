HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Thước phim chàng sinh viên tự tin trò chuyện với Tổng Bí thư Tô Lâm gây "bão" mạng

Huế Xuân

(NLĐO) - Khoảnh khắc chàng sinh viên điển trai, mặc áo sơ mi trắng, tự tin giới thiệu về robot trước Tổng Bí thư Tô Lâm đang gây "bão" mạng xã hội.

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 15-10, em Trần Duy Khanh, sinh viên Khoa Công nghệ điện-Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, cho rằng cảm thấy rất tự hào và vinh dự khi có cơ hội giới thiệu sản phẩm robot thông minh trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

"Visual" sáng bừng của chàng sinh viên năm cuối

Chàng trai càng bất ngờ hơn khi đoạn video ngắn 15 giây bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội, nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng, thầy, cô và bạn bè. Trong video, Khanh mặc áo sơ mi trắng, tự tin giới thiệu về robot và trò chuyện cùng Tổng Bí thư Tô Lâm.

Khanh tự tin giới thiệu về khả năng làm việc của robot

Chân dung nam sinh điển trai giới thiệu robot với Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh 1.

Nhóm sinh viên chụp ảnh cùng TS Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP HCM (giữa)

Đoạn video được quay vào sáng 14-10 tại không gian triển lãm trưng bày các sản phẩm công nghệ tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, tổ chức ở Học viện Cán bộ TP HCM.

Tại đây, Khanh và Phạm Nguyễn Hoàng Duy, Khoa Công nghệ điện, đồng thời là thực tập sinh tại Công ty ABB Việt Nam được giao nhiệm vụ trình bày và vận hành robot ABB Yumi - sản phẩm nổi bật trong lĩnh vực robot cộng tác.

Để buổi trình diễn được hoàn hảo, nhóm đã dành 3 ngày chuẩn bị, kiểm tra toàn bộ gian hàng và vận hành thử robot nhiều lần để canh chỉnh thời gian chính xác nhất.

Chân dung nam sinh điển trai giới thiệu robot với Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh 2.

Trần Duy Khanh (trái) và Phạm Nguyễn Hoàng Duy chuẩn bị gian triển lãm sản phẩm công nghệ tiêu biểu.

Robot ABB YuMi (viết tắt của "You and Me") là robot cộng tác hai tay có khả năng làm việc trực tiếp an toàn với con người. YuMi được ứng dụng chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp, y tế, lắp ghép vi mạch hay gắp ống nghiệm...

"Chúng em muốn sử dụng chương trình pha cà phê này để người xem có thể tương tác trực tiếp, dễ hình dung tính năng, lấy được sản phẩm từ robot, qua đó khẳng định độ chính xác và tính linh hoạt của nó" - Khanh giải thích.

Trót "yêu" robot từ bé

Nói thêm về niềm đam mê với robot, chàng trai trẻ hào hứng cho biết đó là ước mơ từ nhỏ. Tuổi thơ của Khanh gắn liền với các loại máy bay mô hình RC, FPV drone, flycam. Lớn hơn một chút, Khanh bắt đầu tò mò, muốn thử sức nghiên cứu robot tự động.  "Em nhận thấy quá trình hiện đại hóa đang diễn ra sôi động khắp mọi nơi, và tin chắc rằng mình đã chọn đúng ngành nghề tại đúng thời điểm vàng để phát triển. Mơ uớc của em là trở thành Kỹ sư Chuyên gia Đề xuất Giải pháp trong lĩnh vực công nghiệp" - Khanh khẳng định một cách đầy tự tin.


Các dự án nghiên cứu của Khanh và nhóm bạn tại Trường ĐH Công nghiệp TP HCM

Chân dung nam sinh điển trai giới thiệu robot với Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh 3.

Dự án nghiên cứu dự hệ thống theo dõi rác thải của 3 trường: ĐH Công nghệ Auckland, RMIT và ĐH Công nghiệp TP HCM

Trong thời gian học tại Việt Nam, Khanh được Trường ĐH Công nghệ Auckland ở New Zealand mời tham gia nhóm nghiên cứu về hệ thống theo dõi rác thải nhựa.

"Nhờ làm việc trong môi trường này, em có cơ hội giao tiếp với nhiều người nước ngoài, điều này giúp em trở nên tự tin hơn. Đặc biệt, kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực FPV drone (tự tay lắp ráp, sửa chữa và thiết kế chi tiết bằng in 3D) đã rèn luyện cho em kỹ năng giao tiếp và thuyết trình rất tốt"- Khanh chia sẻ.

Khanh và Duy cũng không quên gửi lời cảm ơn đến TS Hoàng Đình Khôi, giảng viên hướng dẫn, đã tạo điều kiện giúp các bạn có kỹ năng "thực chiến" tốt, có cơ hội được nghiên cứu, thực hành tại Phòng Lab robot và Hệ thống điều khiển thông minh, tiếp cận và phát triển nhiều dự án với robot như robot vẽ bản đồ Việt Nam và robot pha cà phê tự động.



Trường ĐH Công nghiệp TP HCM nghiên cứu khoa học Robot Tổng Bí thư đại hội pha cà phê lãnh đạo nhà nước sinh viên
    Thông báo