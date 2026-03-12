HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM có thông báo quan trọng liên quan đến công tác bầu cử

Thiện An

(NLĐO) - UBND TPHCM vừa có thông báo về việc treo cờ Tổ quốc nhằm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

UBND TPHCM vừa có thông báo về việc treo cờ Tổ quốc trên địa bàn Thành phố. Việc treo cờ Tổ quốc nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

TPHCM có thông báo về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Quỳnh Trâm

Theo nội dung thông báo, các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các hộ dân thực hiện treo cờ Tổ quốc tại trụ sở, nơi làm việc và hộ gia đình.

Thời gian thực hiện kể từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 25-3-2026.

UBND Thành phố giao chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị vận động, thông báo việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý.

Ngày 15-3 tới đây, cử tri TPHCM cũng như cử tri cả nước sẽ bước vào ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ủy ban bầu cử TPHCM đã thông qua nhiều phương án dự phòng cho ngày bầu cử. Trong đó, có phương án về phòng, chống dịch bệnh; phương án về phòng, chống thiên tai và ứng phó các sự cố; phương án về cung cấp điện và phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau ngày bầu cử.

Các phương án sẽ được triển khai đến các sở, ngành và Ủy ban bầu cử cùng UBND cấp xã để triển khai trong thời gian tới. Qua đó, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử của TPHCM diễn ra thành công tốt đẹp.

Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn TPHCM được đánh giá đảm bảo đúng tiến độ, đầy đủ, chưa phát sinh những điểm nóng, chưa phát sinh những vụ việc phức tạp.

Gần 79 triệu cử tri sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND tại 72.195 khu vực bỏ phiếu

Gần 79 triệu cử tri sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND tại 72.195 khu vực bỏ phiếu

(NLĐO) - Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết có gần 79 triệu cử tri sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp tại 72.195 khu vực bỏ phiếu

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông: Tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị bầu cử

(NLĐO) - Kiểm tra tại phường Lái Thiêu, lãnh đạo Thành ủy TPHCM đề nghị địa phương tiếp tục rà soát để công tác bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn và tiết kiệm.

Lãnh đạo TPHCM kiểm tra các điểm bỏ phiếu bầu cử tại khu vực Bình Dương

(NLĐO) - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng, không để xảy ra sai sót trong ngày diễn ra bầu cử

