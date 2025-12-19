Người lao động khấp khởi đợi tăng lương

Nghị định 293/2025 quy định mức lương tối thiểu (LTT) đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Theo đó, mức lương điều chỉnh tăng 7,2% (từ 250.000 đến 350.000 đồng, tùy vùng) được xây dựng trên cơ sở đánh giá tổng thể tình hình kinh tế - xã hội, cân nhắc hài hòa lợi ích giữa NLĐ và doanh nghiệp (DN).

Tạo động lực phấn đấu

Thời điểm áp dụng mức lương mới theo Nghị định 293/2025 vào đầu năm được nhiều người cho rằng có ý nghĩa rất quan trọng, tác động trực tiếp tới đời sống NLĐ.

Tính đến thời điểm này, hầu hết các DN đều đã xây dựng phương án nâng lương cho NLĐ. Thậm chí, nhiều DN còn công bố cụ thể với NLĐ, trong đó bảo đảm mức LTT áp dụng từ ngày 1-1-2026 bằng hoặc cao hơn quy định, tạo động lực phấn đấu cho NLĐ vào dịp cuối năm và đầu năm mới.

Người lao động tại Công ty TNHH Cao su Phong Thái an tâm về chính sách lương, thưởng, phúc lợi .Ảnh: THANH NGA

Tại Công ty TNHH Cao su Phong Thái (phường Hòa Lợi, TP HCM), mới đây, hơn 400 NLĐ rất hào hứng khi DN thông báo điều chỉnh LTT. Cụ thể, lương cơ bản của tất cả NLĐ sẽ được điều chỉnh tăng 7,2%. Như vậy, công nhân chính thức ký hợp đồng lao động sẽ có mức lương cơ bản thấp nhất 5,576 triệu đồng/tháng - cao hơn quy định. Một số vị trí như công nhân khiêng, khuôn, cán, đứng máy chặt... có mức lương cơ bản khởi điểm khi ký hợp đồng lao động là 5,966 triệu đồng/tháng.

Không chỉ vậy, Công ty TNHH Cao su Phong Thái còn điều chỉnh tăng mức phụ cấp kỹ thuật cho NLĐ. Mức tăng tùy thuộc vào vị trí, độ khó của công việc, dao động từ 200.000 - 1,2 triệu đồng/người/tháng.

Bà Đinh Thị Hường, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Cao su Phong Thái, cho biết để sẻ chia với NLĐ, định kỳ mỗi 6 tháng, ban giám đốc và Công đoàn công ty cùng ngồi lại để rà soát các mức phụ cấp (nhà ở, tay nghề...). Ngoài ra, công ty còn xem xét mức độ đóng góp và thái độ làm việc của NLĐ để điều chỉnh các khoản phụ cấp. Nhờ vậy, lương của NLĐ tại công ty này đã cải thiện đáng kể. Hiện nay, mức lương thấp nhất của NLĐ sau khi chính thức ký hợp đồng lao động đạt khoảng 8 triệu đồng/người/tháng.

Nhiều năm qua, Công ty CP Nhựa Đại Đồng Tiến (phường Chợ Lớn, TP HCM) cũng tuân thủ quy tắc LTT trả cho NLĐ luôn cao hơn mức LTT vùng mà nhà nước quy định khoảng 14%. Mức lương này là chưa tính 7% đối với NLĐ đã qua đào tạo và 5% đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại.

Theo ông Nguyễn Thành Tài, Giám đốc Nhân sự Công ty CP Nhựa Đại Đồng Tiến, đến thời điểm Chính phủ điều chỉnh LTT, công ty sẽ tăng thêm mức tương ứng. Tức là từ 1-1-2026, công ty sẽ điều chỉnh tăng thêm 7,2% (350.000 đồng/tháng) cho NLĐ.

Ngoài mức lương nêu trên, NLĐ tại Công ty CP Nhựa Đại Đồng Tiến còn được hưởng các khoản phụ cấp cơm trưa, nhà trọ, xăng xe…, tổng cộng bằng khoảng 20% - 25% LTT. Hằng năm, DN này còn có chính sách tăng lương theo thâm niên cho NLĐ với mức 5%/năm. Hiện nay, với thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/tháng, đời sống của NLĐ tại công ty khá ổn định.

Gia tăng phúc lợi

Công ty TNHH May mặc Song Ngọc (phường Bình Tân, TP HCM) cũng đã sớm thông tin về mức điều chỉnh LTT với NLĐ. Cụ thể, từ đầu năm 2026, lương cơ bản bậc thấp nhất (bậc 1) của NLĐ ở công ty là khoảng 5,6 triệu đồng/tháng; các bậc còn lại tăng thêm 6% lương cho mỗi bậc.

NLĐ tại Công ty TNHH May mặc Song Ngọc còn được hưởng các khoản phụ cấp xăng xe, điện thoại, nhà trọ, chuyên cần, phụ nữ... từ 1,25 - 3,2 triệu đồng/người/tháng, tùy vị trí. Ông Trần Thanh Sơn, Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự công ty, khẳng định đa số công nhân trực tiếp sản xuất đều hưởng lương sản phẩm, thu nhập bình quân trên 13 triệu đồng/tháng. NLĐ hưởng lương thời gian có thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Tại Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân (phường An Lạc, TP HCM), ông Trần Minh Đức, Trưởng Phòng Thu hút nhân tài, cho biết trong tuần tới, DN sẽ chính thức công bố phương án tăng lương với hơn 3.000 NLĐ đang làm việc tại các nhà máy của DN. Mức LTT mà Nhựa Duy Tân đang áp dụng là 5,31 triệu đồng/tháng, tương đương mức LTT vùng mới từ ngày 1-1-2026. Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng ở mức "đủ chuẩn", lãnh đạo DN đã thống nhất điều chỉnh tăng thêm 4% so với mức LTT mới.

Theo ông Đức, quyết định nêu trên được đưa ra trong bối cảnh chi phí sinh hoạt của NLĐ tiếp tục gia tăng. Việc tăng lương không chỉ nhằm chia sẻ khó khăn với NLĐ mà còn là giải pháp giữ chân nhân sự, ổn định đội ngũ và duy trì nhịp sản xuất, nhất là giai đoạn sau Tết - thời điểm thị trường lao động thường có nhiều biến động.

Đại diện Nhựa Duy Tân thông tin bên cạnh việc tăng lương, công ty còn cân nhắc điều chỉnh các chính sách phúc lợi gắn với điều kiện làm việc thực tế của NLĐ. Trước đây, DN hỗ trợ 10.000 đồng/người khi tăng ca. Thời gian tới, công ty dự kiến sẽ trực tiếp chuẩn bị suất ăn tăng ca trị giá 30.000 đồng cho NLĐ. Việc thay đổi này là nhằm chăm lo tốt hơn sức khỏe của công nhân khi họ phải làm việc kéo dài.

Trong khi đó, Công ty TNHH Thái Sơn S.P (phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM) cũng vừa công bố thang, bảng lương mới, áp dụng với hơn 700 NLĐ đang làm việc tại 3 nhà máy (thuộc vùng I và vùng IV). Mức tăng lương mà DN này áp dụng là từ 272.000 - 393.000 đồng/tháng tùy khu vực, vị trí công việc từng người. Đại diện Công đoàn công ty nhận xét mức tăng này sẽ chia sẻ phần nào gánh nặng với NLĐ, nhất là lao động nhập cư.

"Tăng lương không phải là gánh nặng chi phí của DN mà là khoản đầu tư cho con người. Khi NLĐ yên tâm làm việc, DN cũng hưởng lợi từ năng suất ổn định và sự gắn bó lâu dài của họ" - đại diện Công ty CP Sản xuất Nhựa Duy Tân nhấn mạnh.

Ông LÊ VĂN HÒA, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM: Không được cắt giảm các chế độ tiền lương Tăng LTT vùng sẽ giúp hàng triệu NLĐ hưởng lợi. LĐLĐ TP HCM đã sớm có công văn đề nghị các cấp Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền và giám sát việc triển khai thực hiện mức LTT vùng nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Trong đó, LĐLĐ TP HCM đặc biệt lưu ý Công đoàn cơ sở chủ động đề xuất, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định tại DN để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương của NLĐ.



