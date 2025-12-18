HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

LĐLĐ TPHCM động viên người lao động làm việc tại công trình đường Vành đai 3

Thanh Nga

(NLĐO) - Hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động tại các công trình trọng điểm nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I

Chiều 18-12, đoàn cán bộ LĐLĐ TPHCM do ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP làm trưởng đoàn, đã đến thăm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và trao kinh phí chăm lo cho đoàn viên - lao động tại công trình đường Vành đai 3.

LĐLĐ TPHCM động viên người lao động làm việc tại công trình đường Vành đai 3 - Ảnh 1.

LĐLĐ TPHCM thăm, trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên - lao động làm việc tại các công trình trọng điểm

Hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động tại các công trình trọng điểm trên nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Phạm Chí Tâm đã trao đổi về tiến độ thi công tại các công trình trọng điểm, nhất là dự án đường Vành đai 3. Ông cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực của các tập thể, của đoàn viên - lao động đã không quản vất vả, làm việc hết sức mình để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đồng thời, ông cũng ghi nhận sự cố gắng của Công đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trong việc tham mưu các hoạt động chăm lo, giám sát điều kiện làm việc của người lao động tại các dự án.

LĐLĐ TPHCM động viên người lao động làm việc tại công trình đường Vành đai 3 - Ảnh 2.

LĐLĐ TPHCM trao kinh phí cho Công đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông để chăm lo cho người lao động làm việc tại công trình đường Vành đai 3

Dịp này, LĐLĐ TPHCM đã trao kinh phí hỗ trợ 50 triệu đồng cho Công đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nhằm chăm lo, động viên người lao động đang làm việc tại công trình đường Vành đai 3.

Ông Phan Văn Hiền, Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, cho biết hoạt động chăm lo của LĐLĐ TP HCM vô cùng ý nghĩa, thiết thực đối với người lao động.

Theo ông Hiền, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, suốt 3 tháng qua, các đơn vị đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, gấp rút thi công, nhiều đơn vị đã thi công vào ban đêm để kịp thông xe kỹ thuật theo dự kiến. Để động viên người lao động, Công đoàn đã tham mưu lãnh đạo ban đi thăm hỏi, tặng quà (500.000 đồng/người) đối với những lao động làm việc ban đêm.

"Với phần quà hôm nay từ LĐLĐ TPHCM, chúng tôi sẽ trao tận tay người lao động đang làm việc tại công trình đường Vành đai 3 vào ngày 19 và 20-12" - ông Hiền cho hay.

người lao động công trình trọng điểm đường Vành đai 3 Công đoàn LĐLĐ TPHCM
