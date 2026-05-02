Lãnh đạo ngành điện sát cánh người lao động trên các công trình thi công xuyên lễ 30-4, 1-5

(NLĐO) - Đây cũng là cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo EVN, EVNSPC và các đơn vị thành viên về sự đồng hành, sát cánh trên từng công trình dịp lễ 30-4, 1-5.
Những ngày qua, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và các đơn vị thành viên đã trực tiếp có mặt tại tất cả các công trường lưới điện 110kV đang thi công trên địa bàn các tỉnh phía Nam để thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ, kỹ sư, người lao động EVNSPC cùng các nhà thầu làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.
Để đảm bảo tiến độ xây dựng, nhiều công trường dự án lưới điện 110kV trọng điểm, cấp bách do EVNSPC làm chủ đầu tư vẫn giữ nhịp độ thi công suốt dịp lễ.
Những cuộc thăm hỏi, tặng quà động viên các lực lượng thi công không chỉ là sự quan tâm, mà còn thể hiện sự đồng hành từ cấp cao nhất đến những người lao động trực tiếp.
Tiếp nối thành tích khởi công, đóng điện các công trình trong 4 tháng đầu năm, EVNSPC đã và đang tiếp tục dồn lực để hoàn thành mục tiêu đóng điện 70 công trình 110kV trước 30-6 và 105 công trình 220kV-110kV trong năm 2026.
Việc thi công xuyên lễ nhằm tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi của khu vực miền Nam, đẩy nhanh tiến độ các dự án.
Trong ngày 1-5, Phó Tổng Giám đốc Đào Hòa Bình cũng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên lực lượng lao động thi công xuyên lễ tại các công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV Đa Nhim - Hạ Sông Pha - Ninh Sơn - Tháp Chàm và cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV Đa Nhim - trạm 220kV Tháp Chàm.
Trong 2 ngày 30-4 và 1-5, Phó Tổng Giám đốc Hứa Thanh Nhàn đã đến các công trình 110kV trên địa bàn tỉnh An Giang để thăm hỏi, tri ân người lao động các đơn vị tham gia thi công xuyên kỳ nghỉ lễ, đẩy nhanh tiến độ dự án.
Những phần quà tuy nhỏ nhưng sự có mặt kịp thời và sát cánh, đồng hành cùng người lao động trên các công trường dịp lễ 30-4 và 1-5 đã mang đến giá trị tinh thần to lớn, động viên người lao động an tâm công tác khi hầu hết người dân đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ.
Đây cũng là cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo EVN, EVNSPC và các đơn vị thành viên về sự đồng hành, sát cánh trên từng công trình để tất cả cùng chung sức hướng đến mục tiêu cao nhất là hoàn thành toàn diện công tác đầu tư xây dựng năm 2026, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng cung ứng điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng 2 con số của các tỉnh, thành phố phía Nam.
