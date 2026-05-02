Lãnh đạo ngành điện sát cánh người lao động trên các công trình thi công xuyên lễ 30-4, 1-5

Những ngày qua, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và các đơn vị thành viên đã trực tiếp có mặt tại tất cả các công trường lưới điện 110kV đang thi công trên địa bàn các tỉnh phía Nam để thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ, kỹ sư, người lao động EVNSPC cùng các nhà thầu làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Để đảm bảo tiến độ xây dựng, nhiều công trường dự án lưới điện 110kV trọng điểm, cấp bách do EVNSPC làm chủ đầu tư vẫn giữ nhịp độ thi công suốt dịp lễ.

Ngày 1-5, ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc EVN và ông Lê Văn Trang, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC đi kiểm tra tình hình thi công và thăm hỏi các đơn vị thi công xuyên dịp lễ tại dự án Trạm biến áp 220kV Phú Quốc (tỉnh An Giang). Đây là một trong những dự án lưới điện quan trọng đảm bảo cấp điện cho đặc khu Phú Quốc và Hội nghị APEC 2027.

Những cuộc thăm hỏi, tặng quà động viên các lực lượng thi công không chỉ là sự quan tâm, mà còn thể hiện sự đồng hành từ cấp cao nhất đến những người lao động trực tiếp.

Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng Giám đốc EVN và ông Lê Văn Trang, Chủ tịch Hhội đồng thành viên EVNSPC tặng quà động viên người lao động đang thi công tại Dự án Trạm biến áp 220kV Phú Quốc.

Trước đó, vào ngày 29-4, ông Lê Văn Trang (áo ca rô sậm) cũng đã đến kiểm tra tiến độ thi công xuyên lễ tại công trình Đường dây đấu nối Trạm 110kV Phước Đông 5&6 (220kV Tây Ninh 2) đến Trạm 220kV Phước Đông 2 mạch (tỉnh Tây Ninh).

Tiếp nối thành tích khởi công, đóng điện các công trình trong 4 tháng đầu năm, EVNSPC đã và đang tiếp tục dồn lực để hoàn thành mục tiêu đóng điện 70 công trình 110kV trước 30-6 và 105 công trình 220kV-110kV trong năm 2026.

Việc thi công xuyên lễ nhằm tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi của khu vực miền Nam, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Ngày 30-4, Tổng Giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức đến kiểm tra tình hình thi công tại Trạm biến áp 110kV KCN Phước Lý thuộc công trình Trạm biến áp 110kV KCN Phước Lý và đường dây đấu nối trạm KCN Cầu Tràm (tỉnh Tây Ninh).

Tổng Giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức và lãnh đạo Công ty Điện lực Tây Ninh thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng thi công tại Trạm biến áp 110kV KCN Phước Lý (tỉnh Tây Ninh).

Thành viên Hội đồng thành viên Bành Đức Hoài (áo trắng) kiểm tra các hạng mục cuối trước khi thực hiện công tác đóng điện Đường dây 110kV Hồng Ngự - Vĩnh Hưng (tỉnh Tây Ninh).

Và cùng lãnh đạo Công ty Điện lực Tây Ninh tặng quà động viên và chúc mừng cán bộ, công nhân viên các đơn vị của EVNSPC, các nhà thầu thi công đóng điện thành công giai đoạn 2 công trình Đường dây 110kV Hồng Ngự - Vĩnh Hưng (tỉnh Tây Ninh).

Thành viên Hội đồng thành viên Lê Hoàng Oanh (thứ 3 từ phải sang) và Phó Tổng Giám đốc Lâm Xuân Tuấn (thứ 3 từ trái sang) theo dõi, chỉ đạo công tác đóng điện tại Trạm biến áp 110kV Hiệp Thành và đường dây đấu nối.

Thành viên Hội đồng thành viên Lê Hoàng Oanh (thứ 5 từ trái sang) cùng lãnh đạo Công ty Điện lực Cà Mau trực tiếp thăm hỏi, động viên người lao động trên công trường xây dựng công trình Xuất tuyến 4 mạch đường dây 110 kV Trạm 220 kV Năm Căn (tỉnh Cà Mau) trong dịp lễ 30-4 và 1-5.

Phó Tổng Giám đốc Đoàn Đức Hưng có mặt tại công trường để thăm hỏi, tặng quà động viên đơn vị thi công tại công trình Xuất tuyến 220kV TP. Nhơn Trạch vào sáng 30-4.

Sau khi thăm hỏi, động viên các đơn vị thi công và cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Đồng Nai, ông Đoàn Đức Hưng (giữa) đến kiểm tra, chỉ đạo công tác đóng điện công trình Xuất tuyến 220kV Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai). Đến 23 giờ 50 phút ngày 30-4, công trình được đóng điện, đưa vào vận hành thành công.

Trong ngày 1-5, Phó Tổng Giám đốc Đào Hòa Bình cũng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên lực lượng lao động thi công xuyên lễ tại các công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV Đa Nhim - Hạ Sông Pha - Ninh Sơn - Tháp Chàm và cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV Đa Nhim - trạm 220kV Tháp Chàm.

Ông Đào Hòa Bình tặng quà động viên người lao động tại công trình cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV Đa Nhim - trạm 220kV Tháp Chàm.

Trong 2 ngày 30-4 và 1-5, Phó Tổng Giám đốc Hứa Thanh Nhàn đã đến các công trình 110kV trên địa bàn tỉnh An Giang để thăm hỏi, tri ân người lao động các đơn vị tham gia thi công xuyên kỳ nghỉ lễ, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ông Hứa Thanh Nhàn tặng quà người lao động tại công trình Đường dây 110kV Rạch Giá 2 - Vĩnh Quang.

Sau đó, ông Hứa Thanh Nhàn tiếp tục đến tặng quà động viên lực lượng lao động tại công trình Cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV trạm 220kV Châu Đốc - Cái Dầu (tỉnh An Giang).

Cùng với các nhà thầu thi công, cán bộ công nhân viên các đơn vị thuộc EVNSPC cũng bám công trường, làm việc xuyên lễ để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Những phần quà tuy nhỏ nhưng sự có mặt kịp thời và sát cánh, đồng hành cùng người lao động trên các công trường dịp lễ 30-4 và 1-5 đã mang đến giá trị tinh thần to lớn, động viên người lao động an tâm công tác khi hầu hết người dân đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ.

Đây cũng là cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo EVN, EVNSPC và các đơn vị thành viên về sự đồng hành, sát cánh trên từng công trình để tất cả cùng chung sức hướng đến mục tiêu cao nhất là hoàn thành toàn diện công tác đầu tư xây dựng năm 2026, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng cung ứng điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng 2 con số của các tỉnh, thành phố phía Nam.