Thời sự Chính trị

Lãnh đạo phường Diên Hồng chia sẻ về "thành tích rất nổi bật" trong hơn 100 ngày

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Phường Diên Hồng luôn nằm trong top 10 trên bảng xếp hạng bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của TP HCM

Ngày 24-10, phường Diên Hồng, TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết đợt thi đua cao điểm "100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả", chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Diên Hồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư phường Diên Hồng chia sẻ về "thành thích rất nổi bật" sau hơn 100 ngày vận hành đầu tiên - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Minh chia sẻ về 3 kết quả nổi bật của phường Diên Hồng sau hơn 100 ngày hoạt động đầu tiên

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng - điểm lại 3 kết quả nổi bật mà phường đã đạt được sau hơn 100 ngày hoạt động đầu tiên.

Theo đó, nhân dân trên địa bàn phấn khởi, đồng thuận, đồng lòng cùng cả hệ thống chính trị trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. 

Tổ chức bộ máy được kiện toàn, vận hành hiệu quả, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, trường học công lập được thành lập và đi vào hoạt động ổn định. 

Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững, nhiều công trình dân sinh, hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị được triển khai đồng bộ.

Bí thư phường Diên Hồng chia sẻ về "thành thích rất nổi bật" sau hơn 100 ngày vận hành đầu tiên - Ảnh 2.

Dịp này, phường Diên Hồng tổ chức khen thưởng cho 64 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm "100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả"

Cũng theo ông Lê Văn Minh, từ ngày đầu thành lập đến nay, phường Diên Hồng luôn nằm trong top 10/168 phường, xã, đặc khu của TP HCM tại bảng xếp hạng bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

"Đây là một thành tích rất nổi bật, khiến người dân hài lòng. Bởi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Diên Hồng đặt ra chỉ tiêu lọt top 20 của TP HCM" - ông Lê Văn Minh nhấn mạnh.

"Mục đích của chính quyền địa phương 2 cấp là giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp hài lòng, vui vẻ mỗi khi đến và rời khỏi Trung tâm phục vụ hành chính công" - Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng nhắc lại.

Bí thư phường Diên Hồng chia sẻ về "thành thích rất nổi bật" sau hơn 100 ngày vận hành đầu tiên - Ảnh 3.

Lãnh đạo phường Diên Hồng trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm "100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả"

Theo ông Lê Văn Minh, để phường Diên Hồng đạt được những kết quả nổi bật sau hơn 100 ngày qua chính là nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ, đoàn kết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm để vượt qua khó khăn của đội ngũ cán bộ phường.

Ông Lê Văn Minh đề nghị cán bộ phường Diên Hồng nghiên cứu khái niệm "biết làm". Đây là khái niệm cao hơn, toàn diện hơn. "Biết làm chính là dám làm và làm đúng" - ông Lê Văn Minh phân tích.

Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng đề nghị mỗi cán bộ và toàn thể nhân dân phường tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể. Trong đó từng cá nhân là hạt nhân dám nghĩ những điều phi thường, dám nói những lời thật tâm, biết làm những việc đột phá và phải chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung. 

Theo ông Lê Văn Minh, trước mắt, phường Diên Hồng cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người dân, chú trọng các hoạt động an sinh xã hội; chuẩn bị cho người dân đón tết Bính Ngọ 2026 yên bình, hạnh phúc, ấm no.

Phường Diên Hồng ra quân lập lại trật tự đô thị

Phường Diên Hồng ra quân lập lại trật tự đô thị

(NLĐO) - Phường Diên Hồng xác định công tác bảo vệ môi trường và quản lý trật tự đô thị cần sự vào cuộc toàn diện của cả hệ thống chính trị

TP HCM: Phường Diên Hồng công bố logo chính thức, khẳng định bản sắc riêng

(NLĐO) - Logo là hình ảnh nhận diện chính thức, hội tụ tinh thần đoàn kết, bản sắc riêng và khát vọng phát triển của phường Diên Hồng trong giai đoạn mới

Ông Lê Văn Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng, TP HCM

(NLĐO) - Trong nhiệm kỳ 2020-2025, phường Diên Hồng cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

