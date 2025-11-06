Lãnh đạo tỉnh Cà Mau lên tiếng việc thương hiệu cua Cà Mau bị lợi dụng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau lên tiếng việc thương hiệu cua Cà Mau bị lợi dụng

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử đã có những chia sẻ về việc thương hiệu cua biển Cà Mau bị lợi dụng khiến nhiều người trăn trở

Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025 với chủ đề "Cua Cà Mau: Hương rừng – Vị biển" sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 22-11.

Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử trải lòng về việc thương hiệu cua bị lợi dụng - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chia sẻ về việc cua biển Cà Mau bị lợi dụng thương hiệu

Mới đây, tại cuộc họp báo về sự kiện này do UBND tỉnh Cà Mau tổ chức, ông Tô Hoài Phương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Cà Mau – cho biết cua biển là một trong những ngành hàng chủ lực của địa phương. Hiện, Cà Mau có diện tích nuôi cua biển trên 250.000 ha, sản lượng bình quân đạt hơn 25.000 tấn/năm, thị trường tiêu thụ ngoài nước chủ yếu là Trung Quốc (chiếm trên 70%)…

Ông Phương cho rằng nhiều khách du lịch khi đến Cà Mau tham quan đã đặt vấn đề vì sao Cà Mau là vùng nuôi cua và giá loài đặc sản này từ 400.000 – 500.000 đồng/kg, có thời điểm hơn 1 triệu đồng/kg, nhưng ở một số chợ, trục đường đông dân tại các đô thị lớn thì lại treo bảng mời mua cua Cà Mau với giá thấp hơn nhiều so với ở vùng nuôi.

"Chỉ dẫn địa lý về cua biển Cà Mau đã có nhưng chưa rộng khắp nên việc quản lý chưa chặt chẽ. Vấn đề này, Tỉnh ủy cũng như UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Sở NN-MT trong thời gian tới phải phối hợp với các sở, ngành và cùng các địa phương trên cả nước quản lý chặt chẽ hơn" – ông Phương nói.

Cũng liên quan đến vấn đề trên, ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau – cho hay việc xây dựng và sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu của sản phẩm nổi tiếng đã khiến nhiều người trăn trở.

Theo lời ông Lê Văn Sử, địa phương đã có nhãn hiệu tập thể cua Năm Căn và chỉ dẫn địa lý cua Cà Mau. Tuy nhiên, quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu có vấn đề chưa thể giải quyết được câu chuyện lợi dụng thương hiệu. 

Đây là vấn đề quan trọng, quyết định sự phát triển của ngành cua trong thời gian tới, bởi nếu không chấm dứt được tình trạng lợi dụng thương hiệu thì dù tỉnh có làm tốt cách mấy cũng không đạt được kết quả như kỳ vọng.

"Anh là người làm ăn trong ngành cua nhưng thấy nhãn hiệu, thương hiệu có lợi cho mình thì sử dụng, còn không thì thôi… Quy chế quy định như vậy. Quy định thứ 2 liên quan đến câu chuyện này là sản phẩm bắt buộc phải có bao bì và nhãn mác, đó là những sản phẩm đã qua chế biến; còn sản phẩm tươi sống thì chỉ khuyến khích. Như vậy, con cua không bắt buộc phải mang nhãn hiệu, bởi đa số sản phẩm tươi sống không phù hợp cho việc trên. 

Tôi ao ước nếu như ban hành được quy định bắt buộc con cua Cà Mau phải mang nhãn hiệu thì ở tất cả chỗ khác sẽ không lợi dụng được thương hiệu" – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trăn trở.

Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025 với chủ đề "Cua Cà Mau: Hương rừng – Vị biển" là sự kiện quy mô cấp tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 22-11.

Sự kiện "Xin chào Cà Mau" sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 22-11 tại TP HCM với các hoạt động gồm: hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; lễ hội ẩm thực Ngày hội Cua Cà Mau – năm 2025...


Tin liên quan

Cà Mau hội tụ điều kiện trở thành cực tăng trưởng xanh

Cà Mau hội tụ điều kiện trở thành cực tăng trưởng xanh

Ngày 2-11, tỉnh Cà Mau đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025-2030.

Tìm "vua cua" phục vụ sự kiện lớn sắp diễn ra tại Cà Mau

(NLĐO) – Cua biển có trọng lượng lớn nhất Cà Mau sẽ được đề nghị xác lập kỷ lục Việt Nam

Ông Nguyễn Hồ Hải tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

(NLĐO) – Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cua biển Cà Mau Lê Văn Sử lợi dụng thương hiệu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo