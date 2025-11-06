Lãnh đạo tỉnh Cà Mau lên tiếng việc thương hiệu cua Cà Mau bị lợi dụng

Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025 với chủ đề "Cua Cà Mau: Hương rừng – Vị biển" sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 22-11.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chia sẻ về việc cua biển Cà Mau bị lợi dụng thương hiệu

Mới đây, tại cuộc họp báo về sự kiện này do UBND tỉnh Cà Mau tổ chức, ông Tô Hoài Phương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Cà Mau – cho biết cua biển là một trong những ngành hàng chủ lực của địa phương. Hiện, Cà Mau có diện tích nuôi cua biển trên 250.000 ha, sản lượng bình quân đạt hơn 25.000 tấn/năm, thị trường tiêu thụ ngoài nước chủ yếu là Trung Quốc (chiếm trên 70%)…

Ông Phương cho rằng nhiều khách du lịch khi đến Cà Mau tham quan đã đặt vấn đề vì sao Cà Mau là vùng nuôi cua và giá loài đặc sản này từ 400.000 – 500.000 đồng/kg, có thời điểm hơn 1 triệu đồng/kg, nhưng ở một số chợ, trục đường đông dân tại các đô thị lớn thì lại treo bảng mời mua cua Cà Mau với giá thấp hơn nhiều so với ở vùng nuôi.

"Chỉ dẫn địa lý về cua biển Cà Mau đã có nhưng chưa rộng khắp nên việc quản lý chưa chặt chẽ. Vấn đề này, Tỉnh ủy cũng như UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Sở NN-MT trong thời gian tới phải phối hợp với các sở, ngành và cùng các địa phương trên cả nước quản lý chặt chẽ hơn" – ông Phương nói.

Cũng liên quan đến vấn đề trên, ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau – cho hay việc xây dựng và sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu của sản phẩm nổi tiếng đã khiến nhiều người trăn trở.

Theo lời ông Lê Văn Sử, địa phương đã có nhãn hiệu tập thể cua Năm Căn và chỉ dẫn địa lý cua Cà Mau. Tuy nhiên, quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu có vấn đề chưa thể giải quyết được câu chuyện lợi dụng thương hiệu.

Đây là vấn đề quan trọng, quyết định sự phát triển của ngành cua trong thời gian tới, bởi nếu không chấm dứt được tình trạng lợi dụng thương hiệu thì dù tỉnh có làm tốt cách mấy cũng không đạt được kết quả như kỳ vọng.

"Anh là người làm ăn trong ngành cua nhưng thấy nhãn hiệu, thương hiệu có lợi cho mình thì sử dụng, còn không thì thôi… Quy chế quy định như vậy. Quy định thứ 2 liên quan đến câu chuyện này là sản phẩm bắt buộc phải có bao bì và nhãn mác, đó là những sản phẩm đã qua chế biến; còn sản phẩm tươi sống thì chỉ khuyến khích. Như vậy, con cua không bắt buộc phải mang nhãn hiệu, bởi đa số sản phẩm tươi sống không phù hợp cho việc trên.

Tôi ao ước nếu như ban hành được quy định bắt buộc con cua Cà Mau phải mang nhãn hiệu thì ở tất cả chỗ khác sẽ không lợi dụng được thương hiệu" – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trăn trở.

Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025 với chủ đề "Cua Cà Mau: Hương rừng – Vị biển" là sự kiện quy mô cấp tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 22-11. Sự kiện "Xin chào Cà Mau" sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 22-11 tại TP HCM với các hoạt động gồm: hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; lễ hội ẩm thực Ngày hội Cua Cà Mau – năm 2025...



