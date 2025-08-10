Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tiếp tục lên đường sang Úc xúc tiến đầu tư

Nhận lời mời từ Bộ Ngoại giao, đoàn công tác tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã lên đường thăm và làm việc tại Úc từ ngày 10 đến ngày 16-8.

Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng, khẳng định cam kết lâu dài làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai bên.

Năm 2022, đoàn công tác của tỉnh Long An (cũ) do ông Nguyễn Văn Được (thứ 5 từ phải sang)- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (nay là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM) làm trưởng đoàn

Tiếp nối các thành tựu đạt được từ chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác tỉnh Tây Ninh (trước đây là tỉnh Long An) tại Úc năm 2022, tỉnh Tây Ninh và Úc luôn duy trì mối quan hệ hợp tác phát triển kinh tế bền vững.

Thông qua nội dung ký kết hợp tác giữa Sở Tài Chính tỉnh Tây Ninh với Hội Doanh nhân VBAA (Úc) tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư và Thương mại ở thành phố Melbourne vào năm 2022, hai bên đã triển khai nhiều hợp tác đầu tư như ký Hợp đồng đối tác chiến lược về tư vấn quy hoạch – kiến trúc và công nghệ cho dự án khu đô thị thông minh Phước Đông quy mô 190 ha và dự án Khu Công nghiệp Phước Đông trên địa bàn tỉnh giữa Công ty Cổ phần IMG Phước Đông với Công ty Elenberg Fraser Australia.

Tập đoàn Nam Long đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với hai đối tác tư vấn, quy hoạch đô thị hàng đầu của Úc là Conybeare Morrison (CM+) và WhiteCorp. Từ đó, tiến tới mở rộng mạng lưới với nhiều câu lạc bộ và đối tác chiến lược, góp phần tăng cường thu hút đầu tư – thương mại – du lịch, kết nối cộng đồng và vun đắp tình hữu nghị bền vững.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Úc lần này, đoàn sẽ tham dự lễ đón tiếp và làm việc lãnh đạo các bang New South Walse, bang Victoria, bang Queensland; gặp gỡ và làm việc với Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Úc; làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc (VBAA); làm việc với Phòng Thương mại và Đầu tư Queensland tại thành phố Brisbane – bang Queensland. Bên cạnh đó, đoàn sẽ triển khai nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư như Hội nghị Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, và Du lịch tỉnh Tây Ninh tổ chức tại thành phố Melbourne vào ngày 11-8; Hội nghị Xúc tiến Nông nghiệp Công Nghệ cao tổ chức tại thành phố Brisbane – bang Queensland vào ngày 12-8; tham dự tọa đàm "Thúc đẩy hợp tác Kinh tế, Thương mại, Du lịch Việt Nam – Úc" diễn ra ngày 14-8 tại thành phố Sydney – bang New South Walse nhằm kết nối, trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức, hiệp hội và các tập đoàn lớn của Úc.

Thông qua các chương trình này nhằm khẳng định quảng bá môi trường, chính sách thu hút đầu tư năng động, minh bạch và đầy tiềm năng của Tây Ninh đến cộng đồng doanh nghiệp Úc.

Tại hội nghị không chỉ tập trung vào thu hút vốn đầu tư mà còn tăng cường kết nối giao thương, quảng bá tiềm năng du lịch và nâng tầm hợp tác thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp 2 bên phát triển chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu – đặc biệt là các mặt hàng chủ lực như nông sản chế biến, sản phẩm gỗ, linh kiện điện tử, dệt may – đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa và nông nghiệp, thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị sinh thái của tỉnh Tây Ninh như một thành tố góp phần làm phong phú các cơ hội hợp tác đa ngành trong tương lai.

Hiện nay, Tây Ninh đã tiếp nhận gần 1.900 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư, với tổng vốn đăng ký trên 24 tỉ USD.

Trong đó, nhà đầu tư Úc có 16 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 90 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực quy hoạch đô thị, chuyển giao công nghệ đa lĩnh vực, và nông nghiệp công nghệ cao. Tỉnh Tây Ninh cũng có 3 dự án đầu tư FDI tại Úc với tổng vốn đăng ký là 161 triệu USD.

Chuyến công tác tại Úc lần này không chỉ thể hiện sự nối tiếp truyền thống hữu nghị giữa hai bên mà còn là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa chiến lược, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế - xã hội thực chất, hiệu quả.

Qua kết quả chuyến công tác sẽ kỳ vọng mở ra các hướng đi mới trong thu hút đầu tư chất lượng, tăng cường liên kết sản xuất, mở rộng mạng lưới hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch. Đặc biệt, xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của Tây Ninh sang thị trường Úc, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh trong thời kỳ phát triển mới.

Trước đó, từ ngày 5 đến 9-8, đoàn công tác của UBND tỉnh Tây Ninh đã lên đường thăm và làm việc tại Nhật Bản. Chuyến đi do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh làm trưởng đoàn. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đến chào xã giao Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản và tổ chức nhiều hoạt động làm việc chuyên sâu với các cơ quan, tổ chức, hiệp hội và tập đoàn lớn của Nhật Bản nhằm tăng cường quan hệ hợp tác thực chất. Theo đó, sẽ có "Hội thảo kết nối và xúc tiến đầu tư Tokyo – Tây Ninh" do UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG tổ chức vào ngày 6-8 tại Tokyo. Đây là cơ hội để các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp cận danh mục các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm trên địa bàn Tây Ninh với quỹ đất sạch dồi dào, hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện, đặc biệt chính sách ưu đãi cạnh tranh.



