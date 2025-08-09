HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tây Ninh xây dựng khu công nghiệp gần 3.000 tỉ đồng, tạo việc làm cho 25.000 lao động

Tin - ảnh: Hải Đường

(NLĐO) - Khu Công nghiệp Thủ Thừa ở Tây Ninh sẽ tạo việc làm cho khoảng 25.000 lao động, góp phần tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh

Ngày 9-8, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế và Công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa (IDTT) tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Thủ Thừa.

Tây Ninh xây dựng khu công nghiệp gần 3.000 tỉ đồng, tạo việc làm cho 25.000 lao động- Ảnh 1.

Tây Ninh xây dựng khu công nghiệp gần 3.000 tỉ đồng, tạo việc làm cho 25.000 lao động- Ảnh 2.

Lễ khởi công dự án đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Thủ Thừa.

Đây là khu công nghiệp đầu tiên của Tây Ninh mới sau khi sáp nhập tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh 2-9.

Dự án có quy mô hơn 170 ha, tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỉ đồng, vị trí thuận lợi khi chỉ cách TP HCM khoảng 45km, gần các tuyến cao tốc và cảng quốc tế. Khu công nghiệp được định hướng thu hút các ngành chế biến – chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện – điện tử, logistics và nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT IDTT, cho biết Khu Công nghiệp Thủ Thừa được quy hoạch hiện đại, đa chức năng, ưu tiên công nghiệp sạch và áp dụng tiêu chuẩn xanh – thông minh. Hạ tầng khu công nghiệp này tích hợp hệ thống xử lý nước thải, năng lượng tái tạo, logistics, lưu trú công nhân và dịch vụ thương mại, hướng tới hệ sinh thái công nghiệp bền vững.

Dự án triển khai 2 giai đoạn, gồm: giai đoạn 1 thi công hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành cuối năm 2025; giai đoạn 2 mở rộng theo nhu cầu nhà đầu tư, dự kiến hoàn tất 2026–2027.

Tây Ninh xây dựng khu công nghiệp gần 3.000 tỉ đồng, tạo việc làm cho 25.000 lao động- Ảnh 3.

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT IDTT, phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - nhấn mạnh rằng khi đi vào hoạt động, Khu Công nghiệp Thủ Thừa sẽ tạo việc làm cho khoảng 25.000 lao động, góp phần tăng thu ngân sách, nâng cao thu nhập và ổn định an sinh xã hội. Đây cũng là động lực quan trọng giúp Tây Ninh chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp – dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.

Tây Ninh xây dựng khu công nghiệp gần 3.000 tỉ đồng, tạo việc làm cho 25.000 lao động- Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết khi đi vào hoạt động, Khu Công nghiệp Thủ Thừa sẽ tạo việc làm cho khoảng 25.000 lao động

"Khu Công nghiệp Thủ Thừa không chỉ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp – dịch vụ, mà còn là động lực thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tây Ninh trong giai đoạn phát triển mới" – Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh thông tin.

Dịp này, chủ đầu tư trao tặng chính quyền địa phương xã Thủ Thừa 300 triệu đồng để hỗ trợ an sinh xã hội.

