Thời sự

Vĩnh Long quyết bảo vệ vườn chim của lão nông 80 tuổi

CA LINH

(NLĐO) – Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã đến khảo sát vườn chim của ông Hai Chìa và yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp săn bắt chim trái phép.

Ngày 25-5, đoàn công tác do ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, dẫn đầu đã đến khảo sát vườn chim của ông Lê Văn Chìa (còn gọi là ông Hai Chìa, 80 tuổi, ngụ xã Trà Côn).

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trực tiếp khảo sát vườn chim Hai Chìa - Ảnh 1.

Ông Châu Văn Hòa (thứ hai từ phải sang), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, khảo sát vườn chim Hai Chìa

Sau khi khảo sát vườn chim, ông Châu Văn Hòa đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh vườn chim, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ động vật hoang dã, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp săn bắt chim trái phép.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành xây dựng kế hoạch bảo tồn lâu dài gắn với phát triển du lịch sinh thái, đầu tư hạ tầng, dịch vụ và phát huy đặc sản địa phương nhằm tạo sinh kế cho người dân và quảng bá hình ảnh của xã Trà Côn.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, vườn chim của ông Hai Chìa có tổng diện tích khoảng 2,6 ha. Khoảng năm 2006, ông Chìa phát hiện một đàn chim vạc với số lượng vài chục cá thể đến cư trú trong khu vườn.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trực tiếp khảo sát vườn chim Hai Chìa - Ảnh 2.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trực tiếp khảo sát vườn chim Hai Chìa - Ảnh 3.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trực tiếp khảo sát vườn chim Hai Chìa - Ảnh 4.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trực tiếp khảo sát vườn chim Hai Chìa - Ảnh 5.

Vườn chim Hai Chìa hiện nay có khoảng 2.000 con

Qua thời gian, số lượng chim tăng nhanh, cao điểm vào năm 2018 ghi nhận hơn 2.000 cá thể chim vạc. Bên cạnh đó, nhiều loài chim hoang dã khác như cò trắng, cò ốc (nằm trong Sách đỏ), còng cọc… cũng dần tập trung về cư trú, hình thành nên quần thể chim đa dạng như hiện nay.

Năm 2020, kết quả khảo sát đã ghi nhận 33 loài chim thuộc 20 họ, 12 bộ; trong đó có 5 loài ghi nhận làm tổ và sinh sản. Đặc biệt, khi khảo sát còn ghi nhận sự hiện diện của một số loài có giá trị bảo tồn cao cần bảo vệ nghiêm ngặt như: điển điển, quắm đen, già đẫy nhỏ.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trực tiếp khảo sát vườn chim Hai Chìa - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng của tỉnh Vĩnh Long khảo sát vườn chim vào ngày 20-5

Về kết quả khảo sát vào ngày 16-5 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tại thời điểm khảo sát có các loài chim như kết quả điều tra năm 2021, trừ loài quắm đen (chưa phát hiện); không có các loài chim thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trực tiếp khảo sát vườn chim Hai Chìa - Ảnh 7.

Vườn chim được bảo vệ nên ông Hai Chìa rất vui mừng

Ngày 20-5, lực lượng chức năng của tỉnh Vĩnh Long đã làm việc với ông Hai Chìa sau khi ông "kêu cứu" việc vườn chim bị săn bắn. Tại đây, các sở, ngành đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái và khai thác tiềm năng du lịch của vườn chim theo hướng bền vững.

Vụ chủ vườn chim Hai Chìa "kêu cứu": Tỉnh Vĩnh Long thống nhất bảo vệ để phát triển du lịch

(NLĐO) – Các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đã vào cuộc nhằm bảo vệ và lên phương án phát triển du lịch tại vườn chim Hai Chìa.

CLIP: Vụ chủ vườn chim "kêu cứu" ở Vĩnh Long: Lực lượng chức năng đến khảo sát

(NLĐO) - Ước tính tổng số lượng chim tại vườn chim Hai Chìa ở Vĩnh Long khoảng 2.000 con chim, trong đó loài cò ốc khoảng 1.000 con.

Vụ chủ vườn chim "kêu cứu" ở Vĩnh Long: Ngắm đàn cò ốc quý hiếm nằm trong Sách đỏ

(NLĐO) - Hàng ngàn con cò ốc nằm trong Sách đỏ chọn vườn chim của lão nông 80 tuổi ở Vĩnh Long làm nơi trú ngụ, nhưng đang đối mặt hiểm họa săn trộm từng ngày.

