Thời sự

Vụ chủ vườn chim Hai Chìa "kêu cứu": Tỉnh Vĩnh Long thống nhất bảo vệ để phát triển du lịch

Tin-ảnh, video: CA LINH

(NLĐO) – Các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đã vào cuộc nhằm bảo vệ và lên phương án phát triển du lịch tại vườn chim Hai Chìa.

Ngày 20-5, lực lượng chức năng của tỉnh Vĩnh Long đã có buổi làm việc với ông Lê Văn Chìa (còn gọi là ông Hai Chìa; 80 tuổi, ngụ xã Trà Côn) liên quan vườn chim. 

Tham gia đoàn công tác gồm: lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Vĩnh Long; Chi cục Kiểm lâm và Đa dạng sinh học; UBND xã Trà Côn, Công an xã Trà Côn…

VIDEO: Lực lượng chức năng làm việc với ông Hai Chìa về vườn chim

Tại buổi làm việc, ông Hai Chìa cho hay tổng diện tích vườn chim của ông hơn 2,6 ha. Khoảng năm 2006, ông Chìa phát hiện một đàn chim vạc với số lượng vài chục cá thể đến cư trú trong khu vườn.

Qua thời gian, số lượng chim tăng nhanh, cao điểm vào năm 2018 ghi nhận hơn 2.000 cá thể chim vạc. Bên cạnh đó, nhiều loài chim hoang dã khác như cò trắng, cò ốc (nằm trong Sách đỏ), còng cọc… cũng dần tập trung về cư trú, hình thành nên quần thể chim đa dạng như hiện nay.

Từ đầu năm 2026, một đàn cò ốc cũng về trú ngụ nơi đây. Qua khảo sát của Sở Nông nghiệp và Môi trường vào ngày 16-5, vườn chim Hai Chìa có khoảng 2.000 con, trong đó cò ốc khoảng 1.000 con.

- Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc

Ông Hai Chìa cho hay thời gian gần đây, chim bị săn bắt nhưng một mình ông không thể ngăn chặn trước tình trạng này và đề xuất ngành chức năng hỗ trợ để bảo vệ đàn chim trong vườn.

Theo ông Nguyễn Văn Nhiều, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Côn, xã đã tiếp nhận thông tin ông Chìa về tình trạng săn bắt chim trong vườn chim; cơ quan công an xã đã phối hợp ngăn chặn và nhắc nhở nhiều đối tượng săn bắt chim. 

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ đã đề xuất mô hình liên quan đến thông tin, quảng bá vườn chim với khoảng 300 triệu đồng và ông Hai Chìa đã thống nhất tiếp nhận mô hình.

- Ảnh 2.

Ông Hai Chìa nêu nguyện vọng tại buổi làm việc với ngành chức năng

Trong khi đó, trung tá Nguyễn Văn Bé Năm, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, cho hay lực lượng công an đã triển khai nắm bắt tình hình và các đối tượng liên quan đến săn bắt động vật hoang dã. Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp mời lên làm việc đối với 8 đối tượng có hành vi săn bắt các khu vườn lân cận, cạnh vườn chim Hai Chìa.

Ngoài ra, lực lượng công an đề nghị xử lý vấn đề môi trường đối với vườn chim và việc ảnh hưởng của các loài chim đối với vườn cây cùng hoạt động nuôi thủy sản của người dân địa phương.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng khảo sát vườn chim

Ông Thạch Bồi - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long - cho rằng vườn chim Hai Chìa là điểm cư trú tập trung của các loài chim và có thể hướng đến phát triển du lịch.

Tuy nhiên, để đưa vườn chim thành điểm nhấn du lịch sinh thái đặc sắc, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ từ nhiều phía. Trong khi công tác an ninh, bảo vệ đàn chim đã được ngành công an triển khai ổn định. Thời gian tới, các sở, ngành liên quan cần tiếp tục chung tay hỗ trợ về kinh phí, chuyên môn, quảng bá và hoàn thiện hạ tầng.

Trước mắt, sở sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển du lịch bài bản; đồng thời tận dụng các cơ chế hỗ trợ vốn phù hợp để sớm đưa điểm du lịch này vào hoạt động hiệu quả.

- Ảnh 5.

Ông Trần Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, khẳng định vườn chim của ông Hai Chìa là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý hiếm

Kết luận buổi làm việc, ông Trần Trường Giang - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long - khẳng định vườn chim của ông Hai Chìa là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý hiếm. Nơi đây đóng vai trò rất quan trọng đối với môi trường, sự đa dạng sinh học cũng như các hoạt động nghiên cứu khoa học. Do vậy, việc bảo tồn khu vườn này là rất cần thiết.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các đề xuất liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ vườn chim.

- Ảnh 6.

Ông Hai Chìa rất vui mừng khi vườn chim được các ngành chức năng vào cuộc và hướng tới làm du lịch

Ông Giang giao Chi cục Kiểm lâm và Đa dạng sinh học tập trung tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an thường xuyên cử lực lượng tuần tra, xử lý vi phạm. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chỉ đạo Chi cục Môi trường hỗ trợ bảo vệ vườn chim nhưng phải đảm bảo về môi trường.

Vụ chủ vườn chim "kêu cứu" ở Vĩnh Long: Ngắm đàn cò ốc quý hiếm nằm trong Sách đỏ

(NLĐO) - Hàng ngàn con cò ốc nằm trong Sách đỏ chọn vườn chim của lão nông 80 tuổi ở Vĩnh Long làm nơi trú ngụ, nhưng đang đối mặt hiểm họa săn trộm từng ngày.

Vườn chim của lão nông 80 tuổi trước nguy cơ "xoá sổ", Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo "nóng"

(NLĐO) - Chịu thua trước nạn săn bắt chim, cò kéo dài, lão nông 80 tuổi ở Vĩnh Long dự định đốn bỏ khu vườn từng là nơi trú ngụ của hàng ngàn chim trời.

Khai trương Vườn chim Bạc Liêu – Rồng Việt

(NLĐ)- Khu du lịch sinh thái Vườn chim Bạc Liêu – Rồng Việt tọa lạc tại khóm Kinh Tế, phường Nhà Mát – TP Bạc Liêu vừa được Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch sinh thái Rồng Việt đưa vào hoạt động

