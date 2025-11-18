HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Lãnh đạo TP HCM thăm gia đình cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát và cố bác sĩ Phùng Văn Cung

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Hoạt động này diễn ra nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Ngày 18-11, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2025), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc đã đến thăm gia đình cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát và cố bác sĩ Phùng Văn Cung.

- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc thắp hương tưởng nhớ cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát

Theo đó, ông Nguyễn Phước Lộc đã đến thăm gia đình cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát - nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ - tại nhà riêng ở phường Xuân Hòa, TP HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc đã thắp hương, bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ đến cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát. Ông cũng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe người thân cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát.

- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo phường Xuân Hòa thăm gia đình cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát

Ông Nguyễn Phước Lộc trân trọng ghi nhận tâm huyết, đóng góp tích cực của bà Huỳnh Xuân Thảo, con gái cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, trong việc vận hành Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát. Ông tin tưởng trong thời gian tới, bà Thảo và con cháu sẽ tiếp tục noi gương cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, đóng góp tích cực cho thành phố và đất nước.

TIN LIÊN QUAN

Tiếp đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã đến thăm gia đình cố bác sĩ Phùng Văn Cung - nguyên Chủ tịch lâm thời Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam; nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam - tại nhà riêng ở phường Đức Nhuận, TP HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc đã thắp hương, bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ đến cố bác sĩ Phùng Văn Cung. Ông cũng đã trò chuyện, ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe người thân của cố bác sĩ.

- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo phường Đức Nhuận thăm gia đình cố bác sĩ Phùng Văn Cung

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM chúc gia đình cố bác sĩ Phùng Văn Cung luôn mạnh khỏe, tiếp tục noi gương, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của cố bác sĩ. Qua đó, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của thành phố và đất nước.

Bà Lê Kim Hà, con dâu cố bác sĩ Phùng Văn Cung, bày tỏ niềm xúc động khi lãnh đạo TP HCM luôn quan tâm, tri ân cố bác sĩ. Bà khẳng định sẽ tiếp tục gương mẫu, tham gia tích cực các hoạt động, phong trào do địa phương phát động.

