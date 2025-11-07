Sứ mệnh mới của Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận, Tạp chí Lao động Đoàn thể

Ngày 7-11, tại Trụ sở Tổng LĐLĐ Việt Nam, Lễ công bố định hướng phát triển Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận cùng Tạp chí Lao động Đoàn thể, đã diễn ra trang trọng với chủ đề: "Diện mạo mới - Sứ mệnh mới: Đồng hành vì đại đoàn kết và phát triển".

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng đông đảo nhà khoa học, chuyên gia tham dự. Ảnh: Hải Anh

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng đông đảo nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ, viên chức, phóng viên và cộng tác viên.

Phát biểu tại chương trình, TS Lê Cao Thắng - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận khẳng định Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận ra đời trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, khi yêu cầu đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng phản biện xã hội và củng cố đồng thuận xã hội trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

TS Lê Cao Thắng phát biểu

Ông Thắng nhấn mạnh, để MTTQ Việt Nam phát huy trọn vẹn vai trò "trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc", là "cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân", cần có một cơ quan nghiên cứu và tham mưu chính sách có tầm nhìn chiến lược, nền tảng khoa học vững chắc và đội ngũ tâm huyết, khát vọng cống hiến.

Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận được thành lập theo Quyết định của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, là đơn vị nghiên cứu, tham mưu, phản biện và truyền thông chính sách trực thuộc Mặt trận.

Viện được hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển Viện Công nhân và Công đoàn - cơ quan nghiên cứu khoa học về giai cấp công nhân, công đoàn và phong trào lao động Việt Nam, đơn vị đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác hoạch định, phản biện và truyền thông chính sách nhiều năm qua.

Các đại biểu hoàn thành nghi thức "Chạm tay kỹ thuật số". Ảnh: Hải Anh

Năm 2025, thực hiện chủ trương kiện toàn tổ chức bộ máy, Viện Công nhân và Công đoàn cùng Tạp chí Lao động và Công đoàn được sắp xếp, sáp nhập, phát triển thành Viện Nghiên cứu Chiến lược và Tạp chí Lao động - Công đoàn.

Trên nền tảng đó, Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận chính thức ra đời, đánh dấu bước phát triển mang tầm chiến lược, hướng tới xây dựng một thiết chế khoa học - chính sách - truyền thông hiện đại, nơi hội tụ trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn và khát vọng cống hiến vì sự phát triển bền vững và đồng thuận xã hội.

Trực thuộc Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận, Tạp chí Lao động Đoàn thể là cơ quan báo chí - học thuật kế thừa truyền thống 96 năm của Tạp chí Lao động và Công đoàn, khởi nguồn từ Tạp chí Công hội Đỏ (1929) - tờ báo đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam.

Trải qua gần một thế kỷ, Tạp chí luôn đồng hành cùng giai cấp công nhân và phong trào đoàn thể Việt Nam, phản ánh sinh động đời sống lao động, sáng tạo và cống hiến của người Việt.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận cùng Tạp chí Lao động Đoàn thể

Thông tin về chiến lược phát triển trong giai đoạn tới, Viện trưởng Lê Cao Thắng cũng cho biết Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận xác định 5 định hướng lớn làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Tại buổi lễ, nghi thức "Chạm tay kỹ thuật số" đã được thực hiện như một biểu tượng cho bước chuyển mình của Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận - Tạp chí Lao động Đoàn thể trong kỷ nguyên số, hướng tới mô hình quản trị tri thức và truyền thông chính sách hiện đại.

Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận đã ký kết chương trình phối hợp với các đối tác chiến lược, gồm: Ban Công đoàn Quốc phòng; Trung tâm Tư vấn Sức khỏe sinh sản - Sức khỏe cộng đồng (Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam); Công ty CP Xây dựng Thương mại và Dịch vụ HLC; Công ty CP Nasaco; Công đoàn Tập đoàn Prime và Công ty TNHH Truyền thông, Thương mại và Dịch vụ Sinh vật cảnh Nguyên Minh.



