Thời sự Chính trị

Bà Trần Thị Cẩm Thúy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi

Huỳnh Như

(NLĐO) - Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi đã đề ra 54 chỉ tiêu trọng tâm, 6 chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 24-10, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra, với sự tham dự của 168 đại biểu.

Bà Trần Thị Cẩm Thúy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi cùng các đoàn thể, hội quần chúng đã triển khai hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hướng mạnh về cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được tổ chức sâu rộng, gắn với đời sống thực tế của người dân.

Bà Trần Thị Cẩm Thúy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi - Ảnh 2.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tặng hoa chúc mừng đại hội

Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã vận động Quỹ "Vì người nghèo" hơn 2,196 tỉ đồng, qua đó xây dựng và sửa chữa 3 căn nhà cho hộ nghèo, trao 275 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, tặng 7 phương tiện đi học và 1.346 phần quà cho học sinh, sinh viên, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, Tết.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ xã còn vận động hơn 366 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc, miền núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả bão lũ…

Bà Trần Thị Cẩm Thúy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi - Ảnh 3.

Ông Ngô Minh Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Bí thư Thành Đoàn thành phố phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Ngô Minh Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Bí thư Thành Đoàn thành phố biểu dương những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi trong nhiệm kỳ qua.

Ông đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục lấy người dân làm trung tâm, phát huy dân chủ theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; đồng thời đổi mới tư duy, nội dung và phương thức hoạt động, chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất theo mô hình "3 dễ – 3 rõ – 3 đo".

Cụ thể, dễ hiểu – dễ nhớ – dễ làm; rõ mục tiêu – rõ trách nhiệm – rõ thời hạn; đo đầu vào – đo đầu ra – đo tác động. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng MTTQ trở thành trung tâm đoàn kết, tạo động lực phát triển địa phương.

Bà Trần Thị Cẩm Thúy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi - Ảnh 4.

Các đại biểu biểu quyết dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đã thảo luận, thống nhất 54 chỉ tiêu trọng tâm và 6 chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2025 – 2030, trong đó phấn đấu 100% cán bộ, Ủy viên MTTQ xã và Ban Chấp hành các đoàn thể từ xã đến ấp tham gia học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; chăm lo hộ cận nghèo, hộ khó khăn, góp phần hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí mới của TP HCM; xây dựng 10 "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại các ấp, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn xã...

Bà Trần Thị Cẩm Thúy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi - Ảnh 5.

Đại hội Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi lần thứ I thành công tốt đẹp

Đại hội đã hiệp thương dân chủ bầu ra Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 55 ủy viên, trong đó Ban Thường trực có 1 Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch. Bà Trần Thị Cẩm Thúy được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi.

Tại đại hội, Ban vận động Vì người nghèo Thành phố - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn xã Bình Lợi.

Bà Trần Thị Cẩm Thúy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi - Ảnh 7.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM trao bảng hỗ trợ 200 triệu đồng cho hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn xã Bình Lợi

Dịp này, Ủy MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi cũng đã phát động cán bộ và đại biểu tham dự đại hội đóng góp ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão số 10 Bualoi, với tổng số tiền hơn 42,2 triệu đồng.

Bà Trần Thị Cẩm Thúy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi - Ảnh 6.

Đại biểu tham dự đại hội đóng góp ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão lũ

Ông Phạm Chiến Thắng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Đông Hiệp, TP HCM

Ông Phạm Chiến Thắng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Đông Hiệp, TP HCM

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM khẳng định MTTQ vẫn giữ vai trò quan trọng trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Ông Nguyễn Minh Tâm làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương

(NLĐO) - Tại Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Bình Dương lần thứ I, ông Nguyễn Minh Tâm được chỉ định giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

Ông Lê Văn Dừa giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận

(NLĐO)- Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Phú Thuận lấn thứ I đã đề ra 19 chỉ tiêu, 4 công trình trọng điểm, 6 chương trình hành động cụ thể

