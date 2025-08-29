Phường An Nhơn trao 50 Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2-9

Sáng 29-8, Đảng bộ phường An Nhơn, TP HCM long trọng tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho các đảng viên đang sinh hoạt trên địa bàn. Dự lễ có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP HCM.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của các thế hệ đảng viên.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM trao tặng danh hiệu 60 năm tuổi đảng cho ông Bùi Huy Cầu

Trong đợt này, Đảng bộ phường An Nhơn trao Huy hiệu Đảng cho 50 đảng viên vinh dự nhận huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng.

Ông Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy phường An Nhơn trao giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đặc biệt, 2 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng là ông Bùi Huy Cầu (Chi bộ khu phố 28) và ông Nguyễn Kim Hiên (Chi bộ khu phố 31). Đây là những tấm gương tiêu biểu về phẩm chất cách mạng, tinh thần kiên trung, suốt đời gắn bó với Đảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương trân trọng, noi theo.

Trang trọng lễ trao 50 Huy hiệu Đảng đợt 2-9 tại phường An Nhơn, tôn vinh những đảng viên tiêu biểu, kiên trung

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường An Nhơn Phạm Trung Kiên chúc mừng các đảng viên được vinh danh và khẳng định Huy hiệu Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý mà còn là sự nhắc nhở, động viên mỗi đảng viên tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong gương mẫu, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Mỗi Huy hiệu là sự ghi nhận cống hiến bền bỉ, đồng thời khẳng định vai trò nêu gương của đảng viên

Lãnh đạo phường cũng bày tỏ mong muốn các đảng viên lão thành sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, động viên lớp trẻ hăng hái tham gia công tác Đảng, công tác đoàn thể và phong trào thi đua yêu nước, xây dựng địa phương phát triển toàn diện.

Những đóng góp, cống hiến của các đảng viên là minh chứng sống động cho tinh thần kiên trung, hết lòng vì Đảng, vì dân

Lễ trao Huy hiệu Đảng dịp 2-9 tại phường An Nhơn diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, củng cố niềm tin và trách nhiệm với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.