HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Lãnh đạo TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận, đánh giá cao các địa phương đã nỗ lực chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho công tác bầu cử

Ngày 14-3, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn.

Lãnh đạo TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn

Khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn được đặt tại Trường THCS Đỗ Văn Dậy. Tại đây, lãnh đạo Thành ủy TPHCM đã kiểm tra từng hạng mục, từng công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử chính thức 15-3.

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Bầu cử xã Hóc Môn và Tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14 đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho công tác bầu cử. 

Lãnh đạo TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 2.

Đơn vị thi công khẩn trương trang trí điểm bầu cử

Bà Văn Thị Bạch Tuyết nhận xét khu vực bỏ phiếu số 14 cơ bản đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử Quốc gia và thành phố. Theo đó, điểm bỏ phiếu này được đặt tại khu vực rộng rãi, thoáng đãng; cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ. Điểm bỏ phiếu được trang trí sinh động, tạo không khí phấn khởi cho ngày hội non sông.

TIN LIÊN QUAN

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng lưu ý cần xây dựng các kịch bản ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong ngày 15-3. 

Bên cạnh đó, địa phương cần bố trí đầy đủ ghế ngồi cho cử tri trong lúc chờ đợi đến lượt bỏ phiếu. Ngoài ra, khuyến khích lắp đặt thêm mái che để cử tri không bị ảnh hưởng nếu thời tiết xấu xảy ra, như nắng nóng hoặc mưa lớn.

Lãnh đạo TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 3.

Lãnh đạo TPHCM kiểm tra khu vực bỏ phiếu thuộc phường An Phú Đông

Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 42 và 45, phường An Phú Đông. 

Tại mỗi nơi đến kiểm tra, bà Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao công tác chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, chặt chẽ của Ủy ban Bầu cử phường An Phú Đông và 2 Tổ bầu cử.

Lãnh đạo TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử - Ảnh 4.

Các điểm bỏ phiếu cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho ngày bầu cử chính thức

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Văn Thị Bạch Tuyết gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Bầu cử địa phương và các thành viên Tổ bầu cử đã chung sức, đồng lòng chuẩn bị cho công tác bầu cử trên địa bàn. Qua đó, góp phần vào thành công chung của công tác bầu cử tại TPHCM. 

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định thành phố luôn ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong công tác bầu cử. Bên cạnh đó, thành phố sẽ có những hình thức khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị triển khai thực hiện tốt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo