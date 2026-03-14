Lãnh đạo TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Ngày 14-3, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn

Khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn được đặt tại Trường THCS Đỗ Văn Dậy. Tại đây, lãnh đạo Thành ủy TPHCM đã kiểm tra từng hạng mục, từng công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử chính thức 15-3.

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Bầu cử xã Hóc Môn và Tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14 đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho công tác bầu cử.

Đơn vị thi công khẩn trương trang trí điểm bầu cử

Bà Văn Thị Bạch Tuyết nhận xét khu vực bỏ phiếu số 14 cơ bản đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử Quốc gia và thành phố. Theo đó, điểm bỏ phiếu này được đặt tại khu vực rộng rãi, thoáng đãng; cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ. Điểm bỏ phiếu được trang trí sinh động, tạo không khí phấn khởi cho ngày hội non sông.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng lưu ý cần xây dựng các kịch bản ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong ngày 15-3.

Bên cạnh đó, địa phương cần bố trí đầy đủ ghế ngồi cho cử tri trong lúc chờ đợi đến lượt bỏ phiếu. Ngoài ra, khuyến khích lắp đặt thêm mái che để cử tri không bị ảnh hưởng nếu thời tiết xấu xảy ra, như nắng nóng hoặc mưa lớn.

Lãnh đạo TPHCM kiểm tra khu vực bỏ phiếu thuộc phường An Phú Đông

Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 42 và 45, phường An Phú Đông.

Tại mỗi nơi đến kiểm tra, bà Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao công tác chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, chặt chẽ của Ủy ban Bầu cử phường An Phú Đông và 2 Tổ bầu cử.

Các điểm bỏ phiếu cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho ngày bầu cử chính thức

Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Văn Thị Bạch Tuyết gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Bầu cử địa phương và các thành viên Tổ bầu cử đã chung sức, đồng lòng chuẩn bị cho công tác bầu cử trên địa bàn. Qua đó, góp phần vào thành công chung của công tác bầu cử tại TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định thành phố luôn ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong công tác bầu cử. Bên cạnh đó, thành phố sẽ có những hình thức khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị triển khai thực hiện tốt.

