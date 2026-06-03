Lãnh đạo TPHCM mừng thọ người cao tuổi tiêu biểu

Ngày 3-6, đoàn lãnh đạo TPHCM do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm Trưởng đoàn đã đến thăm, mừng thọ người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi tại phường Sài Gòn, phường Bến Thành và phường Nhiêu Lộc.

Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6.6.1941 – 6.6.2026).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm, mừng thọ cụ Trần Minh Trung

Theo đó, đoàn lãnh đạo TPHCM đã đến thăm, mừng thọ cụ Trần Minh Trung tại phường Sài Gòn. Cụ Trần Minh Trung là đảng viên 60 năm tuổi Đảng, cán bộ quân đội đã nghỉ hưu. Cụ Trung tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Gia đình cụ luôn chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại đây, Chủ tịch UBND TPHCM chúc cụ Trần Minh Trung trường thọ, tiếp tục sống vui, sống khỏe, hạnh phúc bên con cháu, là điểm tựa tinh thần và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ. Đồng thời, mong muốn cụ cùng gia đình tiếp tục đồng hành, góp sức xây dựng khu phố, địa phương ngày càng phát triển.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, mừng thọ cụ Bùi Văn Hảo tại phường Bến Thành. Cụ Bùi Văn Hảo là nguyên Giám đốc Công ty Thiết bị Giáo dục, đảng viên 55 năm tuổi Đảng. Sau khi nghỉ hưu, cụ tham gia công tác ở địa phương. Cụ và gia đình luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chúc mừng cụ Bùi Văn Hảo

Thăm hỏi cụ Bùi Văn Hảo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh "kính lão đắc thọ" là nét đẹp của dân tộc, cần giữ gìn và phát huy.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, ông Nguyễn Văn Được bày tỏ sự trân trọng đối với sự đóng góp của cụ cho sự phát triển của địa phương và thành phố. Chủ tịch UBND TPHCM chúc cụ Bùi Văn Hảo sống vui, sống khỏe, tiếp tục truyền lửa cho thế hệ sau.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đến thăm cụ Văn Thị Nượng tại phường Nhiêu Lộc. Cụ Nượng là vợ của Liệt sĩ Hoàng Tăng, nguyên Đại đội phó đơn vị C4K200 Quân khu Trị Thiên, tham gia chiến tranh chống Mỹ và hy sinh ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện cụ đang sống cùng con gái và hưởng chế độ trợ cấp tuất liệt sĩ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm, chúc mừng chúc cụ Văn Thị Nượng

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chúc cụ Văn Thị Nượng sống trường thọ, luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Ông Nguyễn Văn Được mong muốn chính quyền địa phương tích cực chăm lo, quan tâm hỗ trợ vật chất và tinh thần hơn nữa để các cụ cao tuổi trên địa bàn luôn sống vui, sống khỏe.