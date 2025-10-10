Khi người cao tuổi là niềm tự hào và điểm tựa phố phường

Sáng 10-10, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định (TP HCM) đã tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn phường.

Đồng thời phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam với chủ đề: "Phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Hiện phường có 718 cụ từ 70 - 85 tuổi; 46 cụ từ 90 - 100 tuổi. Chủ tịch UBND phường Tân Định Nguyễn Hải Quân cho biết đây là minh chứng sống động cho sự an vui, hạnh phúc và trường thọ của người dân tại phường Tân Định.

"Tuổi thọ của các cụ là niềm vui lớn, nguồn động viên quý giá cho con cháu và toàn thể cộng đồng" - ông Nguyễn Hải Quân đúc kết.

Chủ tịch UBND phường Tân Định Nguyễn Hải Quân phát biểu chúc thọ người cao tuổi

Chủ tịch UBND phường Tân Định Nguyễn Hải Quân đã thay mặt Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định gửi lời chúc đến người cao tuổi của phường luôn mạnh khỏe, sống vui, sống thọ, sống hạnh phúc bên con cháu.

Ông Nguyễn Hải Quân chúc các cụ luôn giữ vững tinh thần lạc quan, tiếp tục là điểm tựa tinh thần, là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo; tiếp tục đồng hành, đóng góp kinh nghiệm, tri thức và tình cảm để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng phường Tân Định đoàn kết - đổi mới - văn minh - phát triển.

Lãnh đạo phường Tân Định mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn

Lãnh đạo phường Tân Định mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn

Ông Nguyễn Hải Quân cho biết người cao tuổi là một nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của TP HCM chung và phường Tân Định nói riêng.

Ông Nguyễn Hải Quân khẳng định Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để người cao tuổi trên địa bàn được hưởng đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, đặc biệt về chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí và phát huy vai trò của người cao tuổi trong đóng góp và xây dựng cộng đồng.

Cụ Lâm Kim Định (70 tuổi, khu phố 18, phường Tân Định) xúc động khi được tham gia buổi lễ long trọng và đầy ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10 và Tháng hành động Vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2025.

"Được Đảng, Nhà nước và địa phương quan tâm, tổ chức mừng thọ, chúc thọ, tôi cảm thấy rất ấm lòng, hạnh phúc" - bà Lâm Kim Định bày tỏ và cho biết đây là nguồn động viên to lớn giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, góp phần vun đắp nếp sống văn minh, hạnh phúc trong gia đình và cộng đồng.