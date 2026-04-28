Lãnh đạo TPHCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng 28-4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026), đoàn lãnh đạo TPHCM đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương.

Đoàn đại biểu dâng hương tại đài tưởng niệm ở Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương. Ảnh: TÂM TRANG

Đoàn do ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn. Tham gia cùng đoàn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà, cùng lãnh đạo các sở, ngành, phường, xã.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng vòng hoa, thắp hương tại Tượng đài Tổ quốc ghi công, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại biểu thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: TÂM TRANG

Trước anh linh các liệt sĩ, lãnh đạo TPHCM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường đoàn kết, nỗ lực xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Sau lễ viếng, đoàn đã đến từng phần mộ các Anh hùng liệt sĩ để thắp hương tri ân. Những nén hương thành kính được thắp lên không chỉ là lời tri ân quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ, dựng xây tương lai đất nước ngày càng giàu mạnh, nghĩa tình.

Sáng cùng ngày, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TPHCM), đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu

Tham gia đoàn còn có ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng các nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ. Các đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Sau nghi thức, các đại biểu tiếp tục thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ, thể hiện lòng tri ân và sự tưởng nhớ sâu sắc.