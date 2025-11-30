HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bứt phá từ sức mạnh khối đoàn kết toàn dân

PHAN ANH - THANH THẢO

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh để TP HCM bứt phá trong kỷ nguyên mới

Ngày 29-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với chủ đề: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng TP HCM phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, vì hạnh phúc của nhân dân".

Lấy người dân làm trung tâm

Dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc; cùng 500 đại biểu chính thức.

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc điểm lại các hoạt động nổi bật, thiết thực, ý nghĩa của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM trước thềm đại hội. 

Ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định trong mọi hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM triển khai đều bảo đảm 3 chính sách là chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội và chính sách bảo trợ xã hội. Qua đó chuyển tải thông điệp lấy người dân là trung tâm, là động lực của đổi mới.

Bứt phá từ sức mạnh khối đoàn kết toàn dân - Ảnh 1.

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, đại hội tập trung trí tuệ để đưa ra những mục tiêu, chương trình hành động, quyết tâm cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, nghĩa tình, phát triển", đại hội sẽ quyết định phương hướng tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng vì cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Năng động, sáng tạo, nghĩa tình

Trong ngày làm việc thứ nhất, đại hội đãnghe báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM thời gian qua, chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và sự lãnh đạo toàn diện của Thành ủy TP HCM, MTTQ Việt Nam thành phố luôn giữ vai trò trung tâm đoàn kết, điểm tựa niềm tin của nhân dân.

Với chủ trương "Lấy nhân dân làm trung tâm, khu dân cư là địa bàn trọng điểm", các cuộc vận động, phong trào thi đua được MTTQ Việt Nam thành phố cùng các tổ chức chính trị - xã hội triển khai hiệu quả. 

Nổi bật như phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025", hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.632 căn nhà đại đoàn kết trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí hơn 94 tỉ đồng. Ngoài ra, hỗ trợ 209 tỉ đồng để thực hiện công tác an sinh, xã hội tại nhiều tỉnh, thành.

Bứt phá từ sức mạnh khối đoàn kết toàn dân - Ảnh 2.

Đại biểu tham dự đại hội với khí thế và niềm tin về thành phố trong giai đoạn mới. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bên cạnh sự năng động, sáng tạo, TP HCM còn được biết đến là thành phố nghĩa tình. Tinh thần ấy được khẳng định từ những căn nhà tình thương trao tặng đồng bào vùng sâu, vùng xa, hàng triệu túi an sinh kịp thời trong cao điểm phòng chống dịch COVID-19 và cuộc vận động "Vì người nghèo". MTTQ Việt Nam TP HCM đã và đang dệt nên một mạng lưới an sinh bền chặt, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ Việt Nam TP HCM đề ra 3 mục tiêu tổng quát, 8 chỉ tiêu cụ thể, 1 đột phá - 2 trọng tâm - 3 trọng điểm và 6 chương trình hành động. Trọng tâm là đặt người dân làm trung tâm, coi đồng thuận xã hội là nền tảng phát triển và lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Lắng nghe hơi thở cuộc sống

Trình bày tham luận tại đại hội, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được thông tin thành phố đứng trước thời cơ lớn nhưng cũng không ít thách thức. Để thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và niềm tin yêu của nhân dân thì yếu tố quyết định vẫn là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân.

Đại hội đã hiệp thương cử Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 30 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự bị.

Đặc biệt, với quy mô 14 triệu dân thì khối đại đoàn kết toàn dân càng trở thành nguồn lực quan trọng, quyết định sự ổn định chính trị, đồng thuận xã hội và khả năng bứt phá phát triển. Vì vậy, thời gian tới UBND TP HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cần hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa mặt trận và chính quyền theo hướng thực chất, hiệu quả. Trong đó, xây dựng Quy chế phối hợp mới giữa UBND TP HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ đầu mối. Đồng thời, tăng cường tổ chức các đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo thành phố với MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, chức sắc tôn giáo, kiều bào, doanh nghiệp và nhân dân.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP HCM, những điều trên giúp chính quyền có thêm kênh "lắng nghe hơi thở của cuộc sống", ý kiến của người dân do mặt trận phản ánh để xem xét, giải quyết kịp thời.

Trong ngày làm việc thứ nhất của đại hội, các đại biểu đã thảo luận, góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031… Đại hội cũng quán triệt phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Nhân sự nhiệm kỳ mới

Các đại biểu đã hiệp thương 146 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ngay sau đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM khóa I tổ chức hội nghị lần thứ nhất, hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM khóa I.

Theo đó, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc tiếp tục được đại biểu tín nhiệm, hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM khóa I.

Các Phó Chủ tịch chuyên trách, gồm bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; ông Bùi Thanh Nhân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM; ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM; ông Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Bí thư Thành Đoàn TP HCM; ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP HCM; ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM. Ngoài ra, hiệp thương cử 6 Phó Chủ tịch không chuyên trách.

Phấn khởi và tin tưởng

TS Mai Hữu Tín, Chủ tịch Unigroup, bày tỏ phấn khởi khi nhiệm kỳ này MTTQ Việt Nam TP HCM có chương trình "Mặt trận đồng hành - Doanh nghiệp vững mạnh vì thành phố phát triển nhanh và bền vững".

Đặt vấn đề vai trò của doanh nghiệp và MTTQ trong phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị, TS Mai Hữu Tín khẳng định Mặt trận chính là nơi tập hợp toàn bộ khối đại đoàn kết toàn dân. "Chúng tôi tham gia Mặt trận với tư cách doanh nhân cũng là đại diện của người dân. Khi có sự kết hợp, chắc rằng mọi việc sẽ được triển khai một cách hiệu quả"- ông Mai Hữu Tín tin tưởng.


Các hoạt động vận động, cứu trợ đều được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM thông tin rộng rãi trên truyền thông để người dân biết và giám sát

TP HCM phong trào thi đua chính sách an sinh Ủy ban MTTQ Đại đoàn kết
