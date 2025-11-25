Lao động EPS cần chuẩn bị gì trước khi sang Hàn Quốc làm việc?

Trung tâm Lao động ngoài nước vừa công bố kế hoạch tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong tháng 12-2025, đồng thời lưu ý người lao động những điểm quan trọng để đảm bảo quá trình phái cử diễn ra thuận lợi, minh bạch và đúng tiến độ.

Người lao động theo dõi tiến trình hồ sơ EPS trên website chính thức, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tham gia khóa giáo dục định hướng trước khi xuất cảnh sang Hàn Quốc - Ảnh: GIANG NAM

Theo dõi tiến trình hồ sơ dự tuyển trên trang web

Theo kế hoạch, các ngành nghề sẽ được tuyển chọn theo lịch. Cụ thể, từ 15 đến 17-12 đối với ngành Sản xuất chế tạo, Đóng tàu và Khai thác mỏ; từ 18 đến 22-12 với các ngành Nông nghiệp, Ngư nghiệp, Xây dựng và các ngành dịch vụ khác.

Số lượng lao động dự kiến tuyển chọn từ 16 quốc gia phái cử gồm 6.530 người cho ngành Sản xuất chế tạo, 250 người ngành Đóng tàu, 940 người ngành Nông nghiệp, 832 người ngành Ngư nghiệp, 178 người ngành Xây dựng và 596 người ngành Dịch vụ.

Người lao động được yêu cầu theo dõi tiến trình hồ sơ dự tuyển trên trang web https://www.eps.go.kr.

Tại đây, toàn bộ thông tin về xét duyệt hồ sơ, giới thiệu cho doanh nghiệp Hàn Quốc, hợp đồng lao động, cấp lệnh visa (CCVI) và thời điểm dự kiến nhập cảnh sẽ được cập nhật liên tục.

Khi hồ sơ hiển thị "Chuyển hợp đồng lao động", đồng nghĩa với việc người lao động đã được doanh nghiệp Hàn Quốc ký hợp đồng và cần chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn.

Bộ hồ sơ xin cấp visa gồm tờ khai visa, giấy xác nhận tình trạng sức khỏe, bản phô tô CMND/CCCD, hộ chiếu, phiếu lý lịch tư pháp số 2 có chữ ký của cán bộ Tư pháp. Người lao động cần chuẩn bị kỹ, điền đầy đủ thông tin và sắp xếp hồ sơ theo thứ tự để tránh chậm tiến độ xuất cảnh. Ngoài ra, các khoản chi phí cần chuẩn bị gồm 630 USD (tương đương bằng tiền Việt Nam), 390.000 đồng phí hành chính xin visa và 100 triệu đồng ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tham gia khóa đào tạo

Trước khi xuất cảnh, tất cả lao động được lựa chọn sẽ tham gia khóa giáo dục định hướng do Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức. Kế hoạch đào tạo sẽ được thông báo dựa trên số lượng lao động, khu vực cư trú và địa điểm phù hợp, đồng thời người lao động phải chủ động theo dõi thông báo trên website colab.moha.gov.vn và tin nhắn từ Trung tâm, Sở Nội vụ để thực hiện đầy đủ các thủ tục.

Trung tâm cũng nhấn mạnh toàn bộ quy trình giới thiệu hồ sơ và tuyển chọn được thực hiện hoàn toàn tự động trên hệ thống HRD Hàn Quốc. Không cá nhân hay tổ chức nào có thể can thiệp, và mọi hành vi môi giới lợi dụng chương trình EPS để chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật.

Trung tâm Lao động ngoài nước kêu gọi người lao động chủ động, nắm chắc thông tin, tuân thủ đầy đủ quy trình để đảm bảo cơ hội xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc theo đúng kế hoạch.