Lao động nào được LĐLĐ TPHCM hỗ trợ 1 triệu đồng dịp Tết 2026?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Lao động nào được LĐLĐ TPHCM hỗ trợ 1 triệu đồng dịp Tết 2026?

T.Yên

(NLĐO)- Hoạt động lo Tết của LĐLĐ TPHCM đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng, phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, người lao động

LĐLĐ TPHCM đã có kế hoạch chăm lo cho khoảng 350.000 lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Mức chi cấp Thành phố tối đa không quá 1 triệu đồng/người

Đối tượng được chăm lo là đoàn viên Công đoàn, người lao động TPHCM có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể:

- Bị tai nạn lao động, hoặc bị tai nạn lao động rủi ro khác.

- Bị bệnh hiểm nghèo, hoặc ốm đau dài ngày hoặc bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

- Bị mất việc làm, bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do doanh nghiệp khó khăn phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, di dời đi nơi khác, giải thể, phá sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, nợ lương, thưởng hoặc không được doanh nghiệp thưởng Tết; bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, vùng sâu, vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, lao động nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi,…

Những nhóm lao động nào được LĐLĐ TPHCM hỗ trợ 1 triệu đồng trong dịp Tết Bính Ngọ? - Ảnh 1.

Người lao động được LĐLĐ TPHCM chăm lo Tết năm 2025 tại chương trình Tết sum vầy tổ chức ở doanh nghiệp

- Thuộc nghiệp đoàn, các đơn vị dịch vụ công ích, các công trình trọng điểm trên địa bàn TPHCM.

- Làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp, công trình trọng điểm có tổ chức sản xuất xuyên Tết.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị (tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây) khó khăn bị ảnh hưởng do thực hiện chính quyền mô hình địa phương 2 cấp đang công tác trực tiếp tại TPHCM.

- Tại những đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn cơ sở nhưng có trích đóng kinh phí Công đoàn. Với nhóm này, mức chăm lo tối đa không quá 500.000 đồng/người.

- Đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo Quyết định 1411/QĐTLĐ ngày 01/08/2024 của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Riêng các trường hợp này, mức chăm lo tối đa là 2 triệu đồng/người.

- Các trường hợp đoàn viên, người lao động gặp khó khăn đột xuất khác (nếu có) không thuộc các tiêu chí quy định trong kế hoạch này, do Tổ công tác quản lý địa bàn, Công đoàn phường, xã, đặc khu và Công đoàn cơ sở đề xuất, đảm bảo đúng đối tượng, minh bạch, chính xác, gửi về LĐLĐ TPHCM xem xét, quyết định.

Nguyên tắc xét chăm lo Tết là từ cấp cơ sở, những trường hợp thật sự khó khăn thì lập danh sách đề xuất LĐLĐ Thành phố xem xét hỗ trợ cụ thể. Mỗi đoàn viên, người lao động chỉ nhận một hình thức chăm lo, hỗ trợ cao nhất, không trùng lắp (áp dụng đối với các chương trình do LĐLĐ Thành phố tổ chức và Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức trên địa bàn)

Tin liên quan

Tập trung công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, lao động

Tập trung công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, lao động

(NLĐO)- 25 đoàn viên Nghiệp đoàn được chăm lo và 42 cán bộ Công đoàn có nhiều cống hiến đã được trao kỷ niệm chương.

Gần 1 tỉ đồng chăm lo Tết Trung thu cho con đoàn viên ở Đà Nẵng

(NLĐO) – 3.200 suất quà Trung thu với tổng trị giá 960 triệu đồng sẽ được trao đến con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đà Nẵng.

Dồn sức chăm lo Tết chu đáo, nghĩa tình

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, về tổng thể, các chương trình, nguồn lực và đối tượng chăm lo dịp Tết năm nay đều quy mô hơn hẳn những năm trước

người lao động công đoàn chăm lo Tết Tết nguyên đán tết bính ngọ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo