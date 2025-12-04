Hàn Quốc lại ân hạn cho lao động cư trú bất hợp pháp

Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa thông báo triển khai chính sách ân hạn đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước trong năm 2025. Thời gian áp dụng từ ngày 1-12-2025 đến hết ngày 28-2-2026.

Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, chính sách áp dụng cho tất cả người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện rời Hàn Quốc trong thời gian trên.

Tuy nhiên, một số trường hợp không thuộc diện được hưởng ân hạn, gồm: người bắt đầu cư trú bất hợp pháp từ sau ngày 1-12-2025; người nhập cảnh trái phép; người sử dụng hộ chiếu/giấy thông hành giả; người phạm tội hình sự; người không thể thực hiện lệnh xuất cảnh…

Hàn Quốc triển khai chính sách ân hạn cho lao động cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước

Người tự nguyện về nước trong thời gian quy định sẽ được miễn phạt tiền và tạm hoãn áp dụng lệnh hạn chế nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi nếu muốn quay lại Hàn Quốc sau này theo diện hợp pháp.

Về thủ tục, người đăng ký tự nguyện xuất cảnh cần chuẩn bị: hộ chiếu, vé máy bay và đơn khai báo tự nguyện xuất cảnh. Thủ tục có thể thực hiện trực tiếp tại các Văn phòng Xuất nhập cảnh nơi cư trú hoặc đăng ký trực tuyến qua trang Hikorea.

Trong ngày xuất cảnh, người lao động phải đến Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh tại sân bay ít nhất 4 giờ trước giờ bay để xác nhận và hoàn tất thủ tục.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc lưu ý: người cư trú bất hợp pháp muốn hưởng chính sách ân hạn phải khai báo tự nguyện xuất cảnh từ 3 ngày (không tính ngày nghỉ, lễ) đến 15 ngày (tính cả ngày nghỉ, lễ) trước ngày rời Hàn Quốc.

Để được hướng dẫn chi tiết, người lao động có thể liên hệ tổng đài 1345 của Bộ Tư pháp Hàn Quốc.