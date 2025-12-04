Hàn Quốc lại ân hạn cho lao động cư trú bất hợp pháp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Hàn Quốc lại ân hạn cho lao động cư trú bất hợp pháp

G.Nam

(NLĐO) - Hàn Quốc áp dụng chính sách ân hạn cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước với ưu đãi miễn phạt và tạm hoãn lệnh hạn chế nhập cảnh

Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa thông báo triển khai chính sách ân hạn đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước trong năm 2025. Thời gian áp dụng từ ngày 1-12-2025 đến hết ngày 28-2-2026.

Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, chính sách áp dụng cho tất cả người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện rời Hàn Quốc trong thời gian trên.

Tuy nhiên, một số trường hợp không thuộc diện được hưởng ân hạn, gồm: người bắt đầu cư trú bất hợp pháp từ sau ngày 1-12-2025; người nhập cảnh trái phép; người sử dụng hộ chiếu/giấy thông hành giả; người phạm tội hình sự; người không thể thực hiện lệnh xuất cảnh…

Hàn Quốc ân hạn cho lao động cư trú bất hợp pháp - Ảnh 1.

Hàn Quốc triển khai chính sách ân hạn cho lao động cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước

Người tự nguyện về nước trong thời gian quy định sẽ được miễn phạt tiền và tạm hoãn áp dụng lệnh hạn chế nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi nếu muốn quay lại Hàn Quốc sau này theo diện hợp pháp.

Về thủ tục, người đăng ký tự nguyện xuất cảnh cần chuẩn bị: hộ chiếu, vé máy bay và đơn khai báo tự nguyện xuất cảnh. Thủ tục có thể thực hiện trực tiếp tại các Văn phòng Xuất nhập cảnh nơi cư trú hoặc đăng ký trực tuyến qua trang Hikorea.

Trong ngày xuất cảnh, người lao động phải đến Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh tại sân bay ít nhất 4 giờ trước giờ bay để xác nhận và hoàn tất thủ tục.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc lưu ý: người cư trú bất hợp pháp muốn hưởng chính sách ân hạn phải khai báo tự nguyện xuất cảnh từ 3 ngày (không tính ngày nghỉ, lễ) đến 15 ngày (tính cả ngày nghỉ, lễ) trước ngày rời Hàn Quốc.

Để được hướng dẫn chi tiết, người lao động có thể liên hệ tổng đài 1345 của Bộ Tư pháp Hàn Quốc.

Tin liên quan

Công đoàn Việt Nam - Hàn Quốc mở rộng hợp tác trong bối cảnh chuyển đổi số

Công đoàn Việt Nam - Hàn Quốc mở rộng hợp tác trong bối cảnh chuyển đổi số

(NL ĐO) - Nhận lời mời của Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc (FKTU), Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam có chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, từ ngày 27 đến 29-11.

Sang Hàn Quốc làm nông, lao động Việt thu nhập khoảng 40 triệu đồng/tháng

(NLĐO) - Nhiều lao động tại Việt Nam sang Hàn Quốc làm nông nghiệp có thể tích luỹ hơn 300 triệu đồng sau khi làm việc từ 5-8 tháng.

Lao động EPS cần chuẩn bị gì trước khi sang Hàn Quốc làm việc?

(NLĐO) - Không cá nhân hay tổ chức nào có thể can thiệp. Mọi hành vi môi giới lợi dụng chương trình EPS để chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật...

Hàn Quốc xuất nhập cảnh Bộ Tư pháp người nước ngoài cư trú bất hợp pháp bất hợp pháp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo