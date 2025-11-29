Công đoàn Việt Nam - Hàn Quốc mở rộng hợp tác trong bối cảnh chuyển đổi số

Đoàn Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - dẫn đầu.

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam tại hội đàm với Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc (FKTU). Ảnh: Ban Công tác Công đoàn

Trong thời gian ở Hàn Quốc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã hội đàm với Chủ tịch FKTU. Tại hội đàm, Chủ tịch FKTU khẳng định quan hệ hợp tác tốt đẹp, lâu dài giữa hai tổ chức và cho rằng hai quốc gia, hai tổ chức công đoàn có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số. Do vậy, đại diện FKTU cho rằng hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác thiết thực nhằm bảo vệ và nâng cao quyền lợi người lao động. FKTU khẳng định sẵn sàng hợp tác với Tổng Liên đoàn trong công tác bảo vệ người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.

Về phía mình, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc, đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và vai trò của người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Đây là những yếu tố tạo nên nền tảng để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Công đoàn Việt Nam và FKTU.

Ông Nguyễn Đình Khang cũng thông tin với phía Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc về công tác sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy của Công đoàn Việt Nam, cập nhật một số thông tin về tình hình hoạt động của Công đoàn Việt Nam; đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm của Công đoàn Hàn Quốc trong các vấn đề liên quan đến hỗ trợ người lao động trong bối cảnh chuyển đổi số, các điểm mới của Luật Lao động, Luật Công đoàn Hàn Quốc...

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN làm việc với Ủy ban Quan hệ Lao động Hàn Quốc (NLRC) và đại diện Bộ Việc làm và Quan hệ Lao động Hàn Quốc. Ảnh: Ban Công tác Công đoàn

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn cũng làm việc với Uỷ ban Quan hệ Lao động Hàn Quốc (NLRC) và đại diện Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc để tìm hiểu về quy trình xử lý tranh chấp lao động, hòa giải lao động và tố tụng lao động, các quy định liên quan đến giao kết hợp đồng lao động điện tử; làm việc với Cơ quan Dịch vụ Lao động việc làm Hàn Quốc (KLES) tìm hiểu về công tác hỗ trợ của KLES đối với người lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc và doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.

Qua các buổi làm việc với các cơ quan hữu quan Hàn Quốc, hai bên đánh giá cao mối quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam-Hàn Quốc, nhất trí cho rằng, cần có sự phối hợp mật thiết giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cơ quan phụ trách lao động của Hàn Quốc trong thời gian tới nhằm tăng cường công tác hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa để thúc đẩy lợi ích chung của các bên.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Hàn Quốc không chỉ củng cố mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai tổ chức công đoàn mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong bối cảnh lao động - việc làm đang thay đổi nhanh chóng bởi chuyển đổi số.

Những kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp thiết thực, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao phúc lợi và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động hai nước, đóng góp vào sự phát triển bền vững của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian tới.

Trước đó, nhận lời mời của Liên hiệp Công đoàn Ai Cập (ETUF), Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam cũng đã thăm và làm việc tại Ai Cập từ ngày 23 đến ngày 26-11. Chuyến công tác nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tổ chức công đoàn hai nước, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong bối cảnh phong trào công đoàn quốc tế đang có nhiều thay đổi. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã có cuộc hội đàm với Quyền Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Ai Cập. Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị và những bước phát triển tích cực trong quan hệ ngoại giao hai nước, góp phần tạo tiền đề cho sự giao lưu, hợp tác giữa tổ chức Công đoàn trong thời gian tới. Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm giữa các cấp Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Ai Cập, đặc biệt trong các lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người lao động, thương lượng tập thể, đào tạo nghề. Hai bên cũng khẳng định sẽ tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn lao động, công đoàn quốc tế, phát huy tiếng nói của phong trào công nhân - đoàn khu vực châu Á - Phi...



