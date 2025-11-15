"Lão tướng" Modric đưa Croatia đến World Cup

Cuộc chiến không cân sức giữa đội bóng Top 10 thế giới (Croatia) và đối thủ kém hơn 120 bậc (Quần đảo Faroe) gần như chẳng cần dự báo kết quả, bất kể ở trận lượt đi hơn 2 tháng trước, Croatia chật vật vượt qua Quần đảo Faroe với tỉ số tối thiểu giữa trùng khơi.



Quần đảo Faroe gây sức ép dữ dội ngay đầu trận

Thắng ở cuộc tái đấu lần này dù với bất kỳ tỉ số nào cũng giành vé sớm, thế nên chủ nhà Croatia nhập cuộc đầy quyết tâm.

Dù vậy, "kịch bản" màn thư hùng tại sân HNK Rijeka lại khiến người xem mãn nhãn với nhiều tình tiết thực sự hấp dẫn.

Croatia dù được đánh giá cao hơn hẳn nhưng đã trải qua những phút giây thực sự căng thẳng khi đón tiếp Quần đảo Faroe tại lượt trận then chốt của vòng loại World Cup,.

Đội chủ nhà dường như có phần chủ quan khi xáo trộn đội hình đáng kể so với trận thắng Gibraltar trước đó.

Bất ngờ Gvardiol

Ngay từ đầu trận, Croatia đã đẩy cao đội hình tấn công, nhưng cơ hội mười mươi đầu tiên lại bị Petar Sucic bỏ lỡ đáng tiếc sau đường kiến tạo sắc nét của Ivan Perisic.

Bất ngờ xảy đến ở phút 15 khi hậu vệ Josko Gvardiol để mất bóng nguy hiểm ở giữa sân, tạo điều kiện cho Geza Turi bên phía Quần đảo Faroe băng lên dứt điểm.

Cú sút đưa bóng chạm người hậu vệ Croatia đổi hướng, vượt khỏi tầm kiểm soát của thủ thành Dominik Livakovic rồi nằm gọn trong lưới. Cả cầu trường gần như nín lặng.

Geza Turi và đồng đội phấn khích với bàn mở tỉ số vào lưới Croatia

Bàn thua như một gáo nước lạnh, nhưng cũng là động lực để đội cựu á quân thế giới bừng tỉnh. Chỉ 7 phút sau, chính Gvardiol đã chuộc lỗi. Nhận bóng trong tư thế thoải mái, anh tung cú sút chân trái căng như kẻ chỉ, san bằng tỉ số 1-1.

Josko Gvardiol chuộc lỗi với bàn gỡ trước khi hiệp 1 khép lại

Bản lĩnh ngôi sao lên tiếng

Trong suốt hiệp một, Faroe đã thể hiện tinh thần thi đấu đáng khâm phục. Dù có lúc Jakup Andreasen hay Hanus Sorensen khiến hàng phòng ngự Croatia phải chao đảo, nhưng bản lĩnh của những ngôi sao lớn đã giúp đội chủ nhà giữ vững thế trận.

Đội trưởng Luka Modric chính là người điều tiết nhịp độ và liên tục uy hiếp khung thành Mattias Lamhauge bằng những cú sút xa đầy uy lực.

Thủ quân Luka Modric xốc lại tinh thần tuyển Croatia

Bước sang hiệp hai, HLV Zlatko Dalic đã chỉ đạo các học trò dồn ép đối thủ ngay từ đầu. Phút 50, Petar Musa đã thể hiện khả năng kiểm soát bóng điệu nghệ rồi tung cú dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm, đưa Croatia vượt lên dẫn trước 2-1.

Petar Musa đưa Croatia vượt lên ở thời khắc quyết định

Perisic đóng dấu chiến thắng và tấm vé World Cup

Khi Quần đảo Faroe buộc phải lùi sâu phòng ngự với 10 người, họ chỉ càng tạo thêm cơ hội cho Croatia phô diễn.

Phút 70, ngôi sao Ivan Perisic có một pha tăng tốc kinh hoàng, vượt qua Viljormur Davidsen bên cánh phải, trước khi tung đường tạt bóng như đặt để Nikola Vlasic tung cú vôlê cận thành, ấn định chiến thắng 3-1 cho Croatia.

Nikola Vlasic ghi bàn ấn định tỉ số chung cuộc 3-1 cho Croatia

Ba điểm trọn vẹn này đã chính thức giúp đoàn quân của HLV Zlatko Dalic giành vé sớm đến Bắc Mỹ vào mùa hè năm sau.

Một chiến thắng xứng đáng, dù không hề dễ dàng, đã khép lại hy vọng làm nên điều thần kỳ của Quần đảo Faroe. Croatia trở thành đội bóng thứ 30 trên thế giới đặt chân sớm đến vòng chung kết World Cup mùa hè 2026.

Croatia trở thành đội bóng thứ 30 giành quyền đến World Cup 2026

Cục diện bảng L trước lượt trận cuối