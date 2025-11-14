Haaland bùng nổ, Na Uy cầm chắc tấm vé World Cup 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Haaland bùng nổ, Na Uy cầm chắc tấm vé World Cup 2026

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Erling Haaland lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của tuyển Na Uy trước Estonia, đưa đội bóng Bắc Âu tiến sát vòng chung kết World Cup 2026.

Màn trình diễn chói sáng của Alexander Sørloth và cú đúp của siêu sao Erling Haaland giúp Na Uy có chiến thắng thứ 7 liên tiếp tại vòng loại. Đội bóng Bắc Âu nắm chắc tấm vé tham dự vòng chung kết (VCK) World Cup 2026 bất chấp sự cạnh tranh quyết liệt từ "gã khổng lồ" Ý.

Bước vào trận đấu với nhiệm vụ phải thắng để tiến gần hơn đến mục tiêu lần đầu tiên dự World Cup sau gần 3 thập kỷ, Na Uy đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ Estonia. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhưng thiếu đi sự sắc bén. Tiền đạo chủ lực Erling Haaland bị kèm chặt và chỉ có một cú đánh đầu vô hại duy nhất trong suốt 45 phút đầu tiên.

Haaland bùng nổ, Na Uy cầm chắc tấm vé World Cup 2026 - Ảnh 1.

Estonia suýt tạo bất ngờ tại sân Ullevaal

Ngược lại, Estonia suýt chút nữa đã tạo nên bất ngờ khi Rauno Sappinen có cú sút phản công nguy hiểm, buộc thủ thành Orjan Nyland phải trổ tài cứu thua. Hiệp một kết thúc với tỉ số 0-0, khiến người hâm mộ Na Uy không khỏi lo lắng về khả năng suất dự World Cup sẽ phải quyết định ở trận đấu cuối cùng với Ý.

Sự bùng nổ của Sørloth

Mọi lo lắng nhanh chóng bị xua tan ngay khi hiệp hai bắt đầu. Na Uy đã thể hiện sức mạnh hủy diệt bằng cơn lốc bàn thắng chỉ trong vòng sáu phút. Phút 50, tiền đạo Alexander Sorloth đón đường tạt bóng từ Sander Berge và dũng mãnh đánh đầu mở tỉ số, giải tỏa áp lực cho đội chủ nhà.

Haaland bùng nổ, Na Uy cầm chắc tấm vé World Cup 2026 - Ảnh 2.

Alexander Sorloth lập cú đúp bằng những pha không chiến đẹp mắt

Chưa đầy hai phút sau, Sorloth tiếp tục khiến hàng thủ Estonia choáng váng khi anh tái hiện pha đánh đầu tương tự, dễ dàng nâng tỉ số lên 2-0. Khi đồng đội trao nguồn cảm hứng, Erling Haaland lập tức lên tiếng.

Haaland bùng nổ, Na Uy cầm chắc tấm vé World Cup 2026 - Ảnh 3.

Erling Haaland không chịu thua sút đồng đội

Phút 58, cầu thủ của Man City cũng có một pha đánh đầu cận thành gần như là bản sao của bàn thắng thứ nhì mà Sorloth thực hiện, nâng tỉ số lên 3-0. 

Sau đó, Haaland hoàn tất cú đúp của mình bằng một cú vô lê hiểm hóc vào góc cao, ấn định chiến thắng 4-1 sau khi Robi Saarma ghi bàn danh dự cho Estonia.

Hiệu số bàn thắng bại quyết định

Với chiến thắng này, Na Uy chính thức giành trọn 3 điểm. Dù đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Ý đã thắng Moldova 2-0 ở trận đấu diễn ra sau đó vài giờ, khoảng cách 3 điểm giữa đôi bên vẫn giữ nguyên.

Haaland bùng nổ, Na Uy cầm chắc tấm vé World Cup 2026 - Ảnh 4.

Na Uy tiến sát tấm vé dự World Cup sau 28 năm

Na Uy và Ý có thể bằng điểm khi đôi bên đối đầu trực tiếp ở lượt trận cuối tại San Siro (Ý) vào cuối tuần này. Tuy nhiên, Na Uy đang nắm lợi thế cực "khủng" về hiệu số bàn thắng bại (+29), so với con số khiêm tốn +12 của đội tuyển Ý.

TIN LIÊN QUAN

Điều này đồng nghĩa, để lấy suất đi thẳng đến World Cup của Na Uy, Ý không chỉ cần thắng mà còn phải thắng với một tỉ số vô cùng đậm đà (chênh lệch tối thiểu… 18 bàn). 

Đó là một nhiệm vụ gần như bất khả thi nếu xét về tương quan lực lượng và khát vọng của hai đội.

Haaland bùng nổ, Na Uy cầm chắc tấm vé World Cup 2026 - Ảnh 5.

Người Ý ngậm ngùi chờ tranh play-off dù có thắng Na Uy lượt đấu cuối

Suất dự World Cup 2026 lần đầu tiên sau 28 năm đã gần như nằm chắc trong tay Haaland và đồng đội, buộc Ý phải chấp nhận vị trí thứ nhì bảng I và chuẩn bị ngay từ bây giờ cho vòng play-off đầy rủi ro.

Tuyển Anh toàn thắng

Dù đã sớm giành vé từ loạt trận trước, tuyển Anh không có dấu hiệu nương chân trước Serbia trên sân nhà Wembley, coi đây là màn thử nghiệm đội hình quan trọng cho các chiến dịch phía trước.

"Tam sư" ghi hai bàn thắng do công của Bukayo Saka và Eze Eberechi, nối dài mạch toàn thắng ở chiến dịch vòng loại World Cup thành 7 trận, ghi tổng cộng 20 bàn thắng và chưa để thủng lưới lần nào.

Tin liên quan

Haaland lập kỷ lục khó tin, Na Uy đại thắng Israel 5-0 vòng loại World Cup

Haaland lập kỷ lục khó tin, Na Uy đại thắng Israel 5-0 vòng loại World Cup

(NLĐO) - Sút hỏng 2 quả phạt đền trong 2 phút nhưng vẫn lập hat-trick giúp Na Uy giành chiến thắng 5-0 trước Israel, Erling Haaland chạm tay đến kỳ tích mới.

Na Uy thắng "hủy diệt" Moldova 11-1, Haaland và Aasgaard đi vào lịch sử

(NLĐO) – Kỳ tích xuất hiện tại sân Ullevaal ở Oslo khi Na Uy "vùi dập" Moldova với tỉ số khủng khiếp 11-1 trong khuôn khổ bảng I, vòng loại World Cup 2026.

Erling Haaland: Mối hiểm họa từ vòng loại World Cup đến Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Ghi 5 bàn trong chiến thắng 11-1 trước Moldova và giúp Na Uy tiến sát vòng chung kết World Cup 2026, Erling Haaland bùng nổ đúng với phong cách vốn có.

Erling haaland Na Uy Vòng loại World Cup Ý khu vực châu Âu Na Uy 4-1 Estonia Alexander Sørloth
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo