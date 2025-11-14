Haaland bùng nổ, Na Uy cầm chắc tấm vé World Cup 2026

Màn trình diễn chói sáng của Alexander Sørloth và cú đúp của siêu sao Erling Haaland giúp Na Uy có chiến thắng thứ 7 liên tiếp tại vòng loại. Đội bóng Bắc Âu nắm chắc tấm vé tham dự vòng chung kết (VCK) World Cup 2026 bất chấp sự cạnh tranh quyết liệt từ "gã khổng lồ" Ý.



Bước vào trận đấu với nhiệm vụ phải thắng để tiến gần hơn đến mục tiêu lần đầu tiên dự World Cup sau gần 3 thập kỷ, Na Uy đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ Estonia. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhưng thiếu đi sự sắc bén. Tiền đạo chủ lực Erling Haaland bị kèm chặt và chỉ có một cú đánh đầu vô hại duy nhất trong suốt 45 phút đầu tiên.

Estonia suýt tạo bất ngờ tại sân Ullevaal

Ngược lại, Estonia suýt chút nữa đã tạo nên bất ngờ khi Rauno Sappinen có cú sút phản công nguy hiểm, buộc thủ thành Orjan Nyland phải trổ tài cứu thua. Hiệp một kết thúc với tỉ số 0-0, khiến người hâm mộ Na Uy không khỏi lo lắng về khả năng suất dự World Cup sẽ phải quyết định ở trận đấu cuối cùng với Ý.

Sự bùng nổ của Sørloth

Mọi lo lắng nhanh chóng bị xua tan ngay khi hiệp hai bắt đầu. Na Uy đã thể hiện sức mạnh hủy diệt bằng cơn lốc bàn thắng chỉ trong vòng sáu phút. Phút 50, tiền đạo Alexander Sorloth đón đường tạt bóng từ Sander Berge và dũng mãnh đánh đầu mở tỉ số, giải tỏa áp lực cho đội chủ nhà.

Alexander Sorloth lập cú đúp bằng những pha không chiến đẹp mắt

Chưa đầy hai phút sau, Sorloth tiếp tục khiến hàng thủ Estonia choáng váng khi anh tái hiện pha đánh đầu tương tự, dễ dàng nâng tỉ số lên 2-0. Khi đồng đội trao nguồn cảm hứng, Erling Haaland lập tức lên tiếng.

Erling Haaland không chịu thua sút đồng đội

Phút 58, cầu thủ của Man City cũng có một pha đánh đầu cận thành gần như là bản sao của bàn thắng thứ nhì mà Sorloth thực hiện, nâng tỉ số lên 3-0.

Sau đó, Haaland hoàn tất cú đúp của mình bằng một cú vô lê hiểm hóc vào góc cao, ấn định chiến thắng 4-1 sau khi Robi Saarma ghi bàn danh dự cho Estonia.

Hiệu số bàn thắng bại quyết định

Với chiến thắng này, Na Uy chính thức giành trọn 3 điểm. Dù đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Ý đã thắng Moldova 2-0 ở trận đấu diễn ra sau đó vài giờ, khoảng cách 3 điểm giữa đôi bên vẫn giữ nguyên.

Na Uy tiến sát tấm vé dự World Cup sau 28 năm

Na Uy và Ý có thể bằng điểm khi đôi bên đối đầu trực tiếp ở lượt trận cuối tại San Siro (Ý) vào cuối tuần này. Tuy nhiên, Na Uy đang nắm lợi thế cực "khủng" về hiệu số bàn thắng bại (+29), so với con số khiêm tốn +12 của đội tuyển Ý.

Điều này đồng nghĩa, để lấy suất đi thẳng đến World Cup của Na Uy, Ý không chỉ cần thắng mà còn phải thắng với một tỉ số vô cùng đậm đà (chênh lệch tối thiểu… 18 bàn).

Đó là một nhiệm vụ gần như bất khả thi nếu xét về tương quan lực lượng và khát vọng của hai đội.

Người Ý ngậm ngùi chờ tranh play-off dù có thắng Na Uy lượt đấu cuối

Suất dự World Cup 2026 lần đầu tiên sau 28 năm đã gần như nằm chắc trong tay Haaland và đồng đội, buộc Ý phải chấp nhận vị trí thứ nhì bảng I và chuẩn bị ngay từ bây giờ cho vòng play-off đầy rủi ro.